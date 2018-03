neulandrebellen versus #feysinn: Sie sind „linken Linken“ in der Falle?

Was ist links? Und was ist das richtige „Links“? Oder gibt es das gar nicht? Und wie können Alternativen zur jetzigen Politik aussehen? Mit einem regulierten Kapitalismus? Oder doch besser mit der Abschaffung dieses unsägliche Systems? Fragen über Fragen, denen wir uns in einem Podcast mittels eines Streitgesprächs gewidmet haben. Das Ergebnis ist in erster Linie, dass es kein abschließendes Ergebnis gibt. Aber jede Menge offene Fragen.

Die neulandrebellen und feysninn verbindet vor allem eines: dass es nicht so wahnsinnig viel Verbindendes gibt. Oder etwa doch?

In vielen Fragen gehen die Analysen auseinander, bei der Frage danach, was zu tun ist, ebenfalls. Das hat sich auch durch das Buch von Roberto J. De Lapuente nicht geändert, das den Titel „Rechts gewinnt, weil links versagt“ trägt.

Duke, der Macher von feynsinn, hatte sich bereit erklärt, eine Rezension zu schreiben, und die fiel – um es vorsichtig zu formulieren – nicht gerade begeistert aus. Ihr gegenüber stehen wohlwollende Besprechungen, bei denen Roberto besser wegkommt.

Aber bei allem Diskurs, letztlich hat sich ein Termin finden lassen, an dem wir zusammenkamen, um über Robertos Buch zu sprechen. Duke erhielt die Gelegenheit, seinen Standpunkt zu erörtern, Roberto seinerseits die, darauf seine Sicht der Dinge zu erwidern.

Die Lösung, die Antwort auf alle Fragen, die ist dabei nicht herausgekommen. Aber zumindest eine Erkenntnis konnte ich, der ich „diese Show“ ein wenig moderieren durfte, gewinnen: Man kann sich inhaltlich spinnefeind sein, man kann die Standpunkte des Gegenüber ärgerlich als „völlig daneben“ wahrnehmen, man kann zum Schluss kommen, dass es keine Kompromisse gibt, auf die man sich einigen kann. Aber es ist dennoch möglich, am Ende festzustellen, dass es sooooo schlimm nun auch wieder nicht war. Auch wenn die beiden Kontrahenten womöglich mit dem Gefühl aus der Nummer rausgegangen sind: Was in aller Welt denkt der Kerl sich eigentlich?

Was fehlt, das ist das Bild, das sich die Zuhörer machen, und zwar „hüben wie drüben“, also hier, bei den neulandrebellen. Und dort, bei dem Kommentariat von feysinn.

Wir sind gespannt, und ich schließe Duke dabei einfach mal mit ein.

Wer übrigens mal sehen will, wie der Podcast bei feynsinn aufgenommen wird, kann hier „nach drüben“ gehen.

Hier geht’s zum Podcast, in dem ausgiebig über den „Roman“ von Roberto gesprochen und gestritten wird:

http://archive.org/download/neulandrebellen_vers/neulandrebellen_versus_feysinn-_Sie_sind_linken_Linken_in_der_Falle.mp3

