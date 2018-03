Integriert euch: Steht bei der Tafel an!

Erst wenn alle Bedürftigen ein Plätzchen an den Tafeln finden, ist in Deutschland Gerechtigkeit eingezogen? Die Aufregung um die Essener Tafel entstammt mal wieder dem bürgerlichen Suppenküchen- und Charitylager.

Es ist ein Skandal! In Essen hat die Leitung der örtlichen Tafel e.V. beschlossen, ausländischen Bedürftigen nach SGB II keine Leistungen mehr zu gewähren. Sie brauchen sich gar nicht mehr in der Schlange anstellen – es gibt nichts! Das ist wahrlich ein Skandal! Deutsche Leistungsempfänger haben Vorrang. Sie dürfen Unterstützung in Form von Lebensmittel am Rande des Mindesthaltbarkeitsdatums erhoffen. Und das ist ebenfalls ein Skandal! Nicht nur diese Ungleichbehandlung ist eine Frechheit, sondern auch der Umstand, dass so etwa 1,5 Millionen Menschen im Lande die Tafeln und ihre Lebensmittel notwendig haben.

Aber die Tafeln: Dieses Projekt ist doch eine gute Sache, oder nicht? Da helfen Menschen Menschen. Da springt der Nächste ein, wo der Staat Hilfe versagt. Was bitte könnte daran verwerflich sein? Ganz einfach, die Privatisierung der Grundsicherung durch Naturalien manifestiert ein Problem ganz besonders: Er ersetzt gesetzliche Rechtsansprüche durch den Alles-kann-nichts-muss-Charitygedanken, biblisch gesprochen durch die Nächstenliebe, und weist den Weg in die Suppenküche, wo aus dem Menschen mit seinem unveräußerlichen Anspruch auf Würde ein Almosenempfänger wird. Ein Almosenempfänger, der überdies Lebensmittel in Empfang nehmen soll, die für seine Mitmenschen als Abfall gelten.

Ist das nicht ein bisschen grob, hier von Abfall zu sprechen? Aber die Sache ist doch die: Was Müll ist und was nicht, das ist ein gesellschaftliches Konzept. Die Frage der Verwertbarkeit von Materialien fällt insofern immer in die sozialwissenschaftliche Deutungshoheit. Für die Mehrzahl der Menschen in unserer Gesellschaft ist tierische Scheiße nutzlos und damit Abfall; andere düngen damit ihr Feld – und in anderen Weltregionen kachelt man damit seine Hütte. Hier isst man bestimmte Partien von Tieren nicht, dort gelten sie als besonders delikat. Was Abfall ist und was nicht, ist wie gesagt ein Konzept, basierend auf sozio-ökonomische, teils ökologische Entwürfe.

Nicht alle Menschen sehen dasselbe Erzeugnis als Abfall. Wir nennen es Abfall, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist oder sogar schon wenn nicht mehr viel fehlt, bis diese Grenze hinüber zum Abfall erreicht ist. Das ist gesellschaftlich durchaus anerkannt. Zwar hört man oft, dass ein Joghurt, der einige Tage darüber liegt, immer noch essbar sei – ordentlich in einem Supermarkt erwerben würde einen solchen Joghurt aber kaum jemand. Da nimmt man dann schon lieber das Produkt, das mit einem Stichtag bedruckt ist, der etwas ferner in der Zukunft liegt. Unser Konzept von Wertigkeit eines Artikels, das sich aus der allzeitigen Verfügbarkeit von Lebensmittel rekrutiert, macht etwas schon vorab zum Müll, noch bevor die offizielle Zeitgrenze überschritten ist. Und insofern kann man auch von Abfall sprechen, der bei den Tafeln verteilt wird.

Und nun also regt sich die halbe Republik auf, weil die Armen dieser Gesellschaft nicht gleichberechtigt beim Müllverwerten behandelt werden. Das sei der pure Skandal! Nicht etwa, dass man solche Projekte massenhaft benötigt, damit Menschen über den Monat kommen. Und das in einem der reichsten Länder der Welt! Das liberale Bürgertum möchte freilich schon Gleichberechtigung und Integration gesichert wissen; so weltoffen ist man letztlich ja durchaus. Beides aber bitte auf niedrigem Level, auf Grundlage der Verteilung von Produkten, die man unter den Empörten des Augenblicks ganz sicher nicht mehr konsumieren würde. Diese Überbleibsel ihrer eigenen konsumistischen Dekadenz möchten sie mindestens gleichberechtigt verteilt sehen. Charity kennt doch keine Vorurteile.



Die hegt man lieber gegen die ganze Unterschicht, ganz gleich woher einer kommt. Und weil man da durchaus Ressentiments gegen die Habenichtse kultiviert hat, möchte man eines bitte nicht politisch verwirklicht wissen: Existenzsichernde Regelsätze, höhere Abgaben und einen Sozialstaat, der seine Verantwortung nicht an Charityladies abtritt.