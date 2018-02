Lebensversicherungen: Verraten und verkauft statt beraten und gut drauf

Die Sendung „Hart aber fair“ beschäftigte sich am 22. Januar 2018 unter anderem mit der Frage, ob und wie die Lebensversicherer ihren Kunden gegenüber beim Verkaufsgespräch seriöser und ehrlicher auftreten könnten. Die Antwort auf diese Frage hätte keiner ganzen Sendung bedurft, denn sie lautet schlicht: Sie können es nicht.

Kürzlich plauderten bei Plasberg einige Gäste über Lebensversicherungen. Der Titel der Sendung: „Crash der Lebensversicherungen: Panikmache oder echte Gefahr?“. Klingt schon mal nicht schlecht, das lockt die Zuschauer an die Flimmerkiste, insbesondere weil viele von denen selbst auf einer Police sitzen und nicht recht wissen, was sie mit dem Produkt anfangen sollen.

Der Verlauf der Sendung konnte nicht halten, was der Titel zu versprechen schien: nämlich hilfreiche Erkenntnisse über das Konstrukt Lebensversicherungen.

Lebensversicherung oder nicht Lebensversicherung?

Garantiezins? Überschussbeteiligung? Kosten? Zulagen? Sozialabgaben? Steuerfreiheit? Was genau war das alles noch gleich? Die Sendung sollte Aufschluss geben, scheiterte daran aber grandios. Ralph Brinkhaus (CDU), stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Finanzexperte der Unionsfraktion, tat ein bisschen so, als wäre er gegenüber Peter Schwark, Mitglied der Geschäftsführung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) eher kritisch eingestellt, wirkte dabei aber farblos und nicht überzeugend. Anja Kohl, die Börsenfrau der ARD, kam zum Schluss, dass eine Lebensversicherung heute kein gutes Geschäft mehr sei, allenfalls mit Zulagen, die etwa bei Riester fällig würden, könne man eventuell darüber nachdenken. Man kann davon ausgehen, dass Kohl mit der Klientel, die sich mit Riester beschäftigt (oder: beschäftigen muss) so viel zu tun hat wie eine Schnappschildkröte mit Rosenkohl. Da half auch der Hinweis durch Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer von „Der Paritätische“ nichts, dass die Menschen, mit denen er zu tun hat, sich gar keine Lebensversicherung leisten könnten, ob nun Riester oder die klassische Variante.

Sven Engler, ehemals Versicherungsmanager und inzwischen Buchautor, sah dagegen gleich einen Crash der Lebensversicherer voraus, was insofern der Wahrheit entspricht, als dass die Überschussbeteiligungen schon heute im derart roten Bereich sind, dass viele Kunden nach Abzug aller Kosten sowieso mit einem Minus aus der Nummer herausgehen (zum Thema „Kosten“ etwas weiter unten mehr). Viel mehr als ein Werbeauftritt seines Buches war der Besuch Englers aber nicht, insbesondere weil er Wahrheiten, die er eigentlich kennen müsste (oder: sogar ganz sicher kennt) nicht aussprach.

Was nicht gesagt wurde

Zunächst einmal fällt auf, was Ulrich Schneider nicht sagen konnte, weil er in der gesamten Sendung sage und schreibe zwei Mal zur Wort kam. Nun ist Schreiber jemand, der sich nicht aufdrängt, dann aber umso pointierter spricht. Doch weder sein Hinweis darauf, dass sich viele Menschen überhaupt keine Lebensversicherung leisten können, noch sein gerechtfertigtes Loblied auf die gesetzliche Rentenversicherung erhielten auch nur die Spur von Aufmerksamkeit. Die anderen Teilnehmer wirkten eher so, als würde Schneider über eine seltene Krankheit sprechen, die in abgelegenen Teilen Südamerikas vorkommt.

Doch was auch die redseligen Teilnehmer verschwiegen, war die Tatsache, dass es eine ansatzweise objektive Beratung in Sachen Lebensversicherungen gar nicht geben kann.

Zumindest Schwark vom GDV und Engler als ehemaliger Versicherungsmanager hätten wissen können (nein, ich lege mich fest: sie wussten es!), dass es Beratung beim Verkauf von Lebensversicherungen nicht gibt. Und damit sind nicht die alljährlichen, verklausulierten Mitteilungen der Versicherer für ihre Kunden gemeint. Auch die sind unübersichtlich und kaum zu verstehen, haben aber ja mit dem Neugeschäft nichts zu tun, sondern gelten nur den Bestandskunden.

Entscheidend sind die eigentlichen „Beratungsgespräche“ vor dem Abschluss, die diesen Namen nicht verdienen. Sowohl Plasberg als auch Brinkhaus und Kohl gingen auf diesen Punkt nicht ein, auch wenn sie nah dran waren. Und Schwark und Engler verschwiegen ihn gänzlich. Wobei speziell Plasberg offenbar eine gewissenhafte Vorbereitung vermissen ließ oder bewusst darauf verzichtet hatte.

Ein „Beratungsgespräch“ ist nun einmal ein Verkaufsgespräch, denn die Vertreter der Versicherungen – und das kam durchaus in der Runde zum Vorschein, als es um einen Fall der Generali ging – sind keine Angestellten der Versicherungen (und wenn, dann nur in überschaubaren Fällen, die sich an einer Hand abzählen lassen), sondern freie Handelsvertreter. Und die leben naturgemäß von Provisionen. Fließen die nicht, haben die „Mitarbeiter“ der Versicherungen ein Problem.

Der Unterschied zwischen Beratung und Leben

Das Leben des gemeinen (im doppelten Sinne) Versicherungsvertreters ist nicht lustig. Es sei denn, man ist auf der Karriereleiter so weit hochgeklettert, dass man in den Genuss von Lustreisen kommt, die einem später auf die Füße fallen und – man verzeihe mir diese Formulierung – auf die Eier gehen.

Das Leben eines Versicherungsvertreters ist brutal, denn er muss verkaufen. Noch mal: er muss verkaufen. Er lebt in der Hauptsache vom Neugeschäft, und das bedeutet, dass er Menschen, die ihn in vielen Fällen nie zuvor gesehen haben, Produkte andrehen muss, von denen er selbst womöglich gar nicht überzeugt ist. Die „Ausbildung“, die Vorbereitung eines Versicherungsvertreters besteht nur zu einem Teil aus fachlichen Inhalten, auch wenn die selbstverständlich dazu gehören. Doch ein nicht unwesentlicher Teil dessen, was der Verkäufer lernen muss, ist, die Überzeugungskraft aufzubauen, die nötig ist, um „seine“ Produkte loszuwerden. Nur dann gibt es Provisionen, und nur dann fließt Geld.

Bei Plasberg wurde auch das „Phänomen“ angesprochen, dass Vertreter sich bei ihren Kunden melden, um ihnen zu neuen Produkten zu raten. In der Talk-Show wirkte das zuweilen so, als hätten die Versicherungsvertreter dabei nur das Wohl ihrer Kunden im Sinn. Nach dem Motto: „Ohje! Lebensversicherungen sind gar nicht mehr so gut für meine Kunden, da muss ich doch unbedingt Alternativen bieten!“

Doch diese Sorge um den Kunden ist nichts als Masche und Methode. Es gibt die sogenannte Stornohaftung. Das bedeutet, dass die Provision für ein verkauftes Produkt wie etwa einer Lebensversicherung erst dann wirklich als verdient bezeichnet wird, wenn eine gewisse Zeitspanne verstrichen ist.

Für den Vertreter ist es also faktisch völlig egal, ob der Kunde mit seinem Produkt ein gutes Geschäft gemacht hat oder nicht. Den Vertreter interessieren nur zwei Dinge, und zwar, weil er selbst eben auch klarkommen muss:

1. Ob er aus der Stornohaftung raus ist und

2. Ob er dem Kunden etwas Neues verkaufen kann, das neue Provisionen fließen lässt.

Ein angestellter Berater, der seinen Kunden bzw. potenziellen Neukunden die Vor- und Nachteile seines feilgebotenen Produktes anbietet, ist nicht im entferntesten im Sinne der Versicherer, denn sie interessiert nicht Objektivität oder das Wohl des Kunden, sondern lediglich Neukundengeschäft. Oder, um es im neoliberalen Sinne zu formulieren: Wachstum.

Unsere tägliche Altersvorsorge gib uns heute …

Wie man es auch dreht, die private Altersvorsorge ist ein totes Pferd, erst Recht im Zeitalter von Niedrigzinsen. Aber davor war es auch nicht besser. Bis die Kosten vom Kunden gezahlt sind (und die Provisionen machen einen erheblichen Anteil aus, der nicht zu unterschätzen ist), vergehen meist Jahre. Und die von den Verkäufern angepriesenen Überschussbeteiligungen sind nun einmal theoretisch erreichbare Werte, die nicht garantiert sind. Aber so lässt sich eine Lebensversicherung nicht verkaufen, und auch nicht andere Produkte, die vielleicht mehr Rendite bringen, aber auch höhere Risiken bergen.

Natürlich steht in den offiziellen Dokumenten der Versicherer stets, dass nichts sicher ist, und natürlich ist das alles so aufgebaut, dass ein normaler Mensch es nicht versteht. Oder sich auf die Aussagen seines „Beraters“ verlässt. Nur genau die sind nichts weiter als ein Mittel der eigenen Existenzsicherung. Denn der Handelsvertreter, der sich hinstellt und die Vor- und Nachteile seines angebotenen Produktes dem Kunden gegenüber ausbreitet, ist nicht nur von Lustreisen weit entfernt. Sondern womöglich auch von der Möglichkeit, seine Miete zahlen zu können.

Das Geschäft mit der Rente trifft also sowohl die, die diese Produkte verkaufen und von diesen Verkäufen leben müssen. Als auch die Millionen Menschen, die die Kröte geschluckt haben und inzwischen daran glauben, dass die gesetzliche Rente nichts mehr taugt. Doch das tut sie, das täte sie, wenn man sie pflegen und ausbauen würde.

Nur ist die gesetzliche Rente etwas, das nicht passt, nicht ins System passt. Weil sie nicht privat ist. Und weil sie den Menschen dient, die für sie arbeiten.

So etwas geht ja nun wirklich gar nicht mehr!