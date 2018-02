Koalitionsvertrag konkret: Zeitungszusteller müssen bei der Rente bluten

Dass die Zeitungszusteller den astronomisch hohen Mindestlohn bekommen, passt den Verlagen schon länger nicht. Sie sehen sich finanziell in einer belastenden Situation, die glatt ihre Existenz gefährden könnte.

Und so wurden Zeitungszusteller schon seit der Einführung des Mindestlohns quasi auf die lange Bank geschoben und erhielten erst nach und nach den offiziellen Mindesttarif. Jetzt aber, im Zuge der Koalitionsverhandlungen, wurde die alte/neue Bundesregierung aktiv (so es denn irgendwann über den kommissarischen Status hinausgehen sollte, was man sich irgendwie immer weniger wünscht).

Die Zeitungsverlage werden künftig mächtig entlastet und atmen auf. Die andere Seite der Medaille dürfte nicht wirklich überraschen.

Zeitungen für alle!

Das klingt doch gut. Die Koalitionspartner wollen sicherstellen, dass in Deutschland flächendeckend alle Menschen mit Tageszeitungen versorgt werden. Auch im ländlichen Raum. Da muss etwas getan werden, und das klingt dann so:

Zur Sicherung der bundesweiten Versorgung mit Presseerzeugnissen für alle Haushalte – in Stadt und Land gleichermaßen – wird bei Minijobs von Zeitungszustellerinnen und Zeitungszustellern der Beitrag zur Rentenversicherung, den die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu tragen haben, befristet für die Dauer von fünf Jahren bis zum 31. Dezember 2022, von 15 auf 5 Prozent abgesenkt.

Zugegeben, einfache Sprache klingt anders, aber wie soll man es sonst auch ausdrücken, dass die Zeitungszusteller in Zukunft von ihren Minijobs noch weniger haben als vorher?

Etwas geschmeidiger ausgedrückt heißt das von der GroKo formulierte Ziel der „Absenkung“, dass die Zeitungszusteller in Zukunft statt wie bisher 3,6 Prozent für die Rente „unwesentlich“ mehr zahlen müssen, nämlich 13,6 Prozent.

Woher genau das kommt, ist unklar, aber die CSU äußerte sich zumindest wohlwollend zu der Maßnahme. Eine Stellungnahme wollte sie zwar nicht abgeben, ließ aber verlautbaren:

Die CSU hält diese Einigung im Koalitionsvertrag für eine gute Maßnahme zur Sicherung der Medienvielfalt in Deutschland. Ziel ist, die flächendeckende Pressezustellung gerade in ländlichen Räumen sicherzustellen und so mittelständischen Verlagshäusern Perspektiven zu eröffnen.

Schulz war es nicht, Schulz war es nicht!

Zumindest Martin Schulz, der im Sommer auf einer Redaktionskonferenz der Lübecker Nachrichten (LN) eingeladen worden war, hielt damals von dieser Idee nichts. Immerhin, könnte man sagen. Auf Facebook stellten die „LN“ ein Video ein, in dem sich Schulz klar gegen die Aufhebung der Parität aussprach, und das auch für Zeitungsverlage und ihre Zusteller.

Klar, der Mann wurde gefilmt, und womöglich witterte er sogar eine Falle oder so etwas wie die versteckte Kamera. Vielleicht war er auch einfach überzeugt davon, dass das, was er sagt, Bestand haben würde, zumindest für die SPD.

Inzwischen ist Schulz Geschichte und die Zukunft für die Zeitungszusteller sieht düster aus.

Von der Zeitung, die der „kleine Mann“ sich nicht mehr leisten kann

Die Vereinbarung im Koalitionsvertrag lässt tief blicken. Während es inzwischen kein Geheimnis mehr ist, dass unter den Bedingungen, die vorherrschen, die Altersarmut weiter wachsen wird, weil – Rentenniveau hin oder her – die Rentenbeiträge einfach nicht mehr ausreichen, um von unterirdischen Löhnen ein Auskommen im Alter zu gewährleisten, baut die neue/alte GroKo das Leiden weiter aus.

Ein „Ausreißer“ ist diese Sache nicht. Allein ein Blick auf die Bilanz der Andrea Nahles reicht aus, um zu erahnen, was noch alles auf uns zukommt. Nahles steht stellvertretend für eine Politik, die sich um die Menschen, die des Kümmerns wert wären, definitiv nicht kümmert, im Gegenteil.

Die Zeitungszusteller können von Glück sagen, dass sie die Blätter, die sie zustellen, nicht kaufen müssen. Die tägliche Ausgabe wäre wahrscheinlich auf Dauer nicht leistbar. Und die Tatsache, dass es ja noch das gute, „alte“ Internet gibt, tröstet auch nur wenig. Denn das Internet kostet schließlich auch Geld. Aber selbst, wenn sogar das Netz im heimischen Wohnzimmer irgendwann nicht mehr bezahlbar ist, wirklich schlimm ist das wohl aus Sicht der Koalitionäre nicht. Denn wer arm ist, neigt dazu, sich von der Politik abzuwenden, nicht mehr wählen zu gehen und sich innerlich aufzugeben.

Das ist dann wohl das angestrebte Langzeitziel, das immer erfolgreicher umgesetzt wird.