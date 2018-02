Himmel und Keller

Angetreten, um zu siegen

blieb er doch am Ende liegen.

Sagte hier was, sagte dort was

Wurd‘ aus rot am Ende blass.

Kam vom Himmel her geschneit

und versprach Gerechtigkeit.

Doch er wusste nicht so recht

was das ist, ich mein: gerecht

Und so flog er nach und nach

Richtung Kellerraumgemach

Dabei dachte er zuvor

nicht ans Scheitern, nicht die Spur.

Kanzler werden wollte er

und er wünschte das so sehr

dass er gar nicht richtig sah

was die Wirklichkeit gebar.

Und so ging er in Klausur

mit der Raute, und das nur

um zu nehmen, was er wollte

und zu kriegen, was er sollte.

Was als Höhenflug begann

und an Wichtigkeit gewann

wurde später nach und nach

zu einer Schande, einer Schmach.

Und die Moral von der Geschicht‘

glaube bitte, bitte nicht

das du jemals sicher bist

wenn da nichts als Leere ist.