Die Informationen des weltweiten Netzes: Nicht mehr als ein Schlüsselloch

Informationen in Sekundenschnelle. Rund um die Welt. In allen Sprachen, mit Texten, Videos, Audios, Gifs und was es noch so alles gibt. Wir scheinen überversorgt mit Informationen, die Medien ächzen unter der enormen Geschwindigkeit, mit der sie Neues unters Volk bringen müssen. Wir haben den Mainstream, wir haben die Nischen, wir haben tausendfach Möglichkeiten, uns mit Informationen aller Art zu versorgen. Nur informierter macht uns das nicht.

Aber wir wollen das gern glauben. Dass wir informiert sind. Weil uns Einblicke gewährt werden, in Meinungen, die wir bisher nicht kannten, Perspektiven, die uns neu sind, und weil wir vermeintliche Fakten kennenlernen, die unseren Blick neu ausrichten. Das ist gut, das ist ein Gewinn. Doch wir verhalten uns nicht anders als die Medien, denen wir gern (und zu Recht!) vorwerfen, dass sie ungeprüft Agenturmeldungen übernehmen, Gerüchte als Nachrichten verkaufen und die Meinung der Öffentlichkeit durch die „gemeinsame Sache“, die sie machen, beeinflussen.

Denn auch wir wollen die Informationen schnell, auch wir ticken längst im 30-Minuten-Takt, auch wir übernehmen gerne scheinbare Fakten, ohne sie zu prüfen. Nun könnte man einwenden, dass es nicht Sache des Konsumenten, des Lesers ist, Meldungen auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Doch so einfach ist es eben nicht (mehr). Das mag einmal so gewesen sein, als wir drei Fernsehprogramme hatten und Tageszeitungen, die für ihre Artikel umfassende Recherchen anstellen mussten. Heute gilt das nicht mehr, und heute ist jeder selbst dafür verantwortlich, was er als echte Nachricht mit Fakten unterfüttert betrachtet und was als Manipulation oder reine Märchen. Doch die Verantwortung bringt uns in echte Schwierigkeiten. Und daran sind auch die Medien schuld, die uns weismachen wollen, sie hätten die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Denn das erzeugt einen spontanen Abwehrmechanismus, der unser Vertrauen weiter erschüttert.

Es hat vor langer Zeit ein Wettrennen um die Wahrheit begonnen, und alleine diese Tatsache an sich ist schon absurd, weil Wahrheit immer mit Vorsicht zu genießen ist. Wer einmal mit fünf Zeugen gesprochen hat, die einen Unfall beobachtet haben, weiß, was gemeint ist. In der politischen Meinungsbildung ist das nicht anders, allerdings spielt hier die subjektive Beobachtung des Betrachters – anders als beim Unfall – keine so große Rolle mehr. Weil die Meinung bereits vor dem Ereignis feststeht, jedenfalls oft feststeht.

Wird beispielsweise über einen Giftgasanschlag in Syrien berichtet, stellt sich schnell heraus, dass dieser nur vom „Machthaber“ Assad (andere nennen ihn Präsident, und da geht es schon los mit der Verwirrung) begangen worden sein kann. Selbst die Mainstreammedien wissen und formulieren es zwar meist so, dass es sich um ungesicherte Erkenntnisse handelt. Doch es schimmert dennoch die „durch die Blume“ formulierte Verdächtigung durch, dass es letztlich nur Assad gewesen sein kann. Man bezieht sich auf Quellen wie die „Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“, immer mit dem selbst entlarvenden Zusatzhinweis, dass diese ihren Sitz in Großbritannien habe. Ein Widerspruch in sich, denn abgesehen davon, dass diese Beobachtungsstelle längst in der Kritik steht, taugt sie doch gut, die eigene, wohlgemerkt vorgefertigte Meinung zu unterstreichen. Aber das stört nicht weiter, wie ein Artikel auf Deutschlandfunk

eindrucksvoll aufzeigt:

Der ARD-Korrespondent für die Region, Volker Schwenck, berichtet, die Menschenrechtsorganisation Amnesty International halte die Informationen für „ganz gut“. Die Organisation nutze Zahlen der Beobachtungsstelle und vergleiche sie mit anderen. Schwenck hat zudem über einen Kontakt aus dem Informanten-Netzwerk der ARD einen Syrer (Anmerkung des Autors: Einen Syrer? Nur einen?) zur Beobachtungsstelle befragt. Dessen Einschätzung: „Ich glaube, das ist alles zu 90 Prozent wahr“. Die Informationen stammten sowohl von Aktivisten auf Seiten des Regimes als auch von Seiten der Rebellen.

Quellen werden nicht genannt – sind also nicht überprüfbar

Wie genau das Netzwerk funktioniert, wollte der Informant Schwenck nicht erzählen – mit dem Hinweis darauf, dass die Aktivisten in der Regel aus Sicherheitsgründen geheim arbeiteten. Ihre Namen zu nennen, wäre ein tödliches Risiko für die Aktivisten. Die Beobachtungsstelle nennt ihre Quellen also nicht – deshalb werden die Angaben in den Medien oft als „von unabhängiger Seite nicht überprüfbar“ bezeichnet.

„Ganz gut“ – das reicht heute aus, um Informationen als wahr zu bezeichnen, oder aber zumindest zu 90 Prozent als wahr, wenn ein Syrer (der die ganze Wahrheit kennen muss?) das sagt. Das alleine wäre zu verschmerzen, wenn denn der Hinweis auf die fehlenden 10 Prozent Zuverlässigkeit nicht fehlen würde. Doch genau das ist meist der Fall.

Letztlich ist das Problem nicht die Vielfalt an Informationen, sondern die Tatsache, dass diese in vielen Fällen nicht oder nur durch extremen zeitlichen Aufwand überprüft werden können. Doch diesen Aufwand will kaum mehr jemand betreiben, schon alleine deswegen nicht, weil dann die anderen schneller sind, mehr Reichweite, mehr Rückmeldungen, mehr Werbeeinnahmen bekommen. Wer gewissenhaft recherchiert, ist der Dumme. Um Informationen geht es also faktisch gar nicht.

Doch wir machen das munter mit, wie ein Blick auf die sozialen Medien offenbart. Die Nachrichten, die wir im 30-Minuten-Takt erhalten, verbreiten wir ebenso schnell weiter. Und damit sind wir an dem oben genannten Punkt der eigenen Recherche, der eigenen Gewissenhaftigkeit in Sachen Überprüfung von Meldungen. Gerade weil wir wissen, dass Nachrichten kurzlebig sind und oft auch nur einen kurzlebigen Wahrheitsgehalt haben, müssen wir innehalten, wo die Medien Fahrt aufnehmen. Müssen prüfen, vergleichen, häufig auch einfach mal abwarten, wie es um eine Meldung steht, wenn eine, zwei oder sechs Stunden vergangen sind.

Es hilft, dabei auf unterschiedliche Quellen zurückzugreifen, dem Mainstream nicht das Feld zu überlassen und nach anderen Sichtweisen oder sogar Fakten zu suchen. Doch ein Allheilsbringer ist auch das nicht, denn warum sollten Medien, die sich als alternativ bezeichnen, das auch wirklich sein? Das berechtigte Misstrauen gegenüber den Mainstreammedien wird oft verbunden mit einem grenzenlosen Vertrauen gegenüber Medien, die sich davon bewusst abgrenzen. Das kann richtig sein, muss es aber nicht.

Das Internet ist ein Schlüsselloch, mehr nicht. Oder, richtiger: viele Schlüssellöcher. Nie zuvor konnten wir durch mehr Schlüssellöcher gucken als heute. Nie konnten wir mehr Einsichten in andere erhalten, die allerdings nicht zu Einsichten unsererseits führen müssen. Bei jedem Blick durch jedes der unzähligen Schlüssellöcher, durch die wir dank des Netzes schauen können, sollten wir nicht vergessen, dass dieser Blick eben nur einen Ausschnitt bietet. Doch durch welches Loch wir auch gerade schielen, es wird uns nie den Blick auf den ganzen Raum bieten, den wir vor uns haben. Das ist umso tückischer, je häufiger uns genau das suggeriert wird: einen Blick auf die ganze Wahrheit zu erhalten.

Die gab es nie, die Wahrheit, die ganze Wahrheit. Und es gab nie so viele Stimmen, die uns vom Gegenteil überzeugen und für sich in Anspruch nahmen, alles zu wissen, alle Hintergründe zu kennen. Weil die Hintergründe sich in den Ecken befinden, die wir meist nicht sehen können, wenn wir durch das Schlüsselloch blicken. Für uns bedeutet das harte Arbeit. Denn wir müssen uns durch den Wust von Informationen kämpfen, ohne den Überblick und den Blick auf Fragwürdiges zu verlieren. Das ist nicht leicht, aber wenn wir uns weigern, so zu agieren wie die Mainstreammedien es tun und von uns erwarten, wenn wir also vermeintliche Fakten mit anderen Quellen prüfen, sind wir einen Schritt weiter. Wenn wir dann der (gefühlten) Wahrheit näherkommen, gut. Wenn wir Lügen als Lügen entlarven, auch gut. Und wenn wir eine Weile die Unsicherheit darüber zulassen, was stimmt und was nicht, noch besser: Denn niemand kann uns vorschreiben, die Wahrheit in 30 Minuten zu erfassen. Erst recht dann nicht, wenn wir wegen unseres eingeschränkten Blickes durch das Schlüsselloch sowieso nur einen Ausschnitt sehen können.

Im besten Fall können wir den Raum der Wahrheit betreten und uns in aller Ruhe und Gänze umsehen. Aber das ist uns nun einmal selten vergönnt. Auch – und gerade – im Zeitalter des grenzenlosen Internets.