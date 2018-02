Danksagung: Sehr verehrtes Koalitions-Publikum …

… ich möchte mich – auch im Namen aller an den Sondierungen und Koalitionsgesprächen beteiligten Protagonisten – für Ihre Geduld und insbesondere für Ihr Interesse bedanken!

Ich bin der Drehbuchautor und Regisseur des Films, den Sie jetzt seit nunmehr 1998 – damals noch mit dem Hauptdarsteller Schröder – zu sehen bekommen. Und ich muss zugeben, es war für mich nicht immer leicht, denn schließlich drehe ich seitdem immer den gleichen Film. Dabei das Interesse des Publikums auf einem relativ konstanten Level zu halten, stellte und stellt für mich eine Herausforderung dar.

Sie, verehrtes Publikum, sind mir und den Schauspielern dennoch treu geblieben. Sie haben sich angesehen, was wir produziert haben, haben die teils bestenfalls mäßig begabten Darsteller in Ihre Herzen geschlossen – oder die Bösewichte emotional verabscheut -, Sie haben selbst die absurdesten Wendungen und die langweiligsten Wiederholungen mit der Treue belohnt, die sonst nur Kultfilmen zuteil wird.

Ich sage das durchaus selbstkritisch, denn ich weiß natürlich, dass der Film, den wir Ihnen seit 1998 zeigen, nicht viel Neues zu bieten hat. Mir ist klar, dass die Änderungen, die ich (und mein Team) vorgenommen haben, für einen aufregenden und überraschenden Plot nicht ausreichen. Und ich weiß darüber hinaus, dass sogar schon vor 1998 die Geschichte, die wir Ihnen erzählen, keineswegs revolutionär neu war (wobei ich Ihnen, sehr verehrtes Publikum, anrechne, dass Sie es mit revolutionären Gedanken eh nicht so haben, was mich sehr freut). Trotzdem blieben Sie „am Ball“ und zeigten immer wieder die Hoffnung, dass sich am Verlauf des Films etwas ändern könnte.

Das war natürlich nicht der Fall, und das wird auch so bleiben.

Unsere aktuelle Episode des Streifens, den Sie nun schon so lange gucken, begann am 24. September 2017, und Sie – das war uns Machern klar – mussten eine Menge Geduld mitbringen. Um Ihr Interesse dennoch hochzuhalten, haben wir uns spannende und überraschende Wendungen ausgedacht, zum Beispiel den mittelmäßigen Schauspieler Lindner, dem wir den Satz ins Drehbuch schrieben: „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.“

Oder auch den in sich zerrissenen Schulz, der mal kategorisch gegen eine neue große Koalition war, um dann kurze Zeit später dafür zu sein. Mit Schulz eine Figur zu entwerfen, zu zeichnen und weiterzuentwickeln, die trotzdem eine gewisse Glaubwürdigkeit in sich trägt, war die vielleicht schwerste Aufgabe des aktuellen Kapitels, und wir sind nicht sicher, ob wir diese Figur nicht ein wenig zu sehr überzeichnet haben. Aber sei‘s drum, wir müssen mit Schulz so weitermachen, wie wir begonnen haben, denn Glaubwürdigkeit der Figuren – das können Sie mir glauben, verehrtes Publikum – ist das A und O in der Inszenierung von Geschichten. Und das, selbst wenn dabei unglaubwürdige Figuren entstehen.

Inhaltlich, das kann man nicht anders sagen, haben wir Ihnen seit dem 24. September 2017 nichts Neues geboten. Sie erhalten weiterhin Neoliberalismus pur, Sie bekommen weiterhin Protagonisten, die von Ihnen, liebes geschätztes Publikum, weit entfernt sind. Aber wir müssen eben auch sehen, wo wir bleiben, was ankommt, was uns abgekauft wird. Und Sie kaufen uns die Damen und Herren, die ausschließlich an sich selbst und ihre mickrigen Karrieren denken, dabei aber die Rhetorik an den Tag legen, die Ihnen vermittelt, es ginge wirklich um Sie, nun mal am besten ab. Was hätten wir also anders machen sollen?

Um es mit den Worten einer der Hauptdarstellerinnen zu formulieren: „Ich sehe nicht, was wir anders machen sollten.“

Ihre Treue, verehrtes Publikum, ist uns wichtig. Wir wollen auch weiterhin den Film drehen, den Sie und wir nun schon so gut kennen. Wir wollen auch weiterhin das große Ganze so belassen, wie es ist, besser noch: ausbauen, verfeinern, irgendwann auf die Spitze treiben. Wir wollen weiterhin, dass Sie sich von den Nebenhandlungen fesseln, von Details beeindrucken und von Kleinigkeiten, die insgesamt bedeutungslos sind, in den Bann ziehen lassen. Wir sehen keinerlei Anlass, einen neuen Film zu planen, geschweige denn zu drehen. Es gibt hin und wieder Menschen, die uns das nahelegen. Die uns sagen, wir sollten einmal etwas anderes als den Neoliberalismus thematisieren und heroisieren. Aber es sind wenige, und sie sind sich nicht einmal einig, oft zerstritten. Also sehen wir keinerlei Anlass, uns mit diesen Empfehlungen zu beschäftigen.

Stattdessen verlassen wir uns auf Sie, verehrtes Publikum! Denn Sie stehen alle vier Jahre an der Kasse, um die Karten zu bezahlen, die wir für Sie bereithalten. Sie zahlen jeden Preis, den wir verlangen, und Sie nehmen teil an einer Geschichte, die zwar nicht aufregend ist, die kein Happy End bietet, die aber stetig weitererzählt wird, ohne dass sich an der Vorhersehbarkeit etwas ändert.

Dafür, verehrtes Publikum, möchte ich mich, möchten wir uns bei Ihnen herzlich bedanken!

Bleiben Sie uns wohlgesonnen. Und wenn schon nicht das, dann kaufen Sie bitte weiterhin Ihre Eintrittskarten, auch wenn wir – zumindest das können wir Ihnen garantieren – die Eintrittspreise demnächst wieder massiv erhöhen werden.

Ihr Regisseur und Drehbuchautor