Wir brauchen faktische Alternativen!

Kaum wurde „Alternative Fakten“ zum Unwort des Jahres gewählt, stellen sich mir zwei Fragen: Erstens würde ich gerne wissen, warum wir mit der Wahl des Unwortes auf einen Begriff zurückgreifen müssen, der in den USA entstanden ist. Ich meine, haben wir denn nicht mal mehr eigene Unwörter? Na ja, ist wohl nicht so wichtig.

Aber zweitens frage ich mich, warum denn nicht gleich die aktuellen Sondierungsgespräche als Unwort tituliert wurden? Mehr Fake News geht schließlich nicht. Die SPD verkauft sich als Gewinnerin der Gespräche, während die Union nicht einmal in die Verlegenheit kommt, überhaupt auch nur verhandeln zu müssen.

„Sozialdemokratie“ – das wäre eigentlich auch ein schönes Jahresunwort. Denn von der ist die Spitze der SPD so weit entfernt wie Trump von einer entspannten Partie Schach mit Kim Jong-un, dem nordkoreanischen Haudegen. Aber lassen wir das.

Was sich die SPD bei den Sondierungen geleistet hat, ist faktisch (ja, faktisch!) keine wirkliche Überraschung. Es gibt sie wohl schon noch, die Sozialdemokraten in der SPD. Aber in Berlin sitzen sie ganz sicher nicht, da sollten wir uns nun echt nichts vormachen. So gesehen ist es nur konsequent, wenn Martin Schulz den Ausgang der Sondierungen als Erfolg feiert. Und dann kurze Zeit später wieder lospoltert, weil ihm was auch immer nicht passt. Das ist eine alternative Inszenierung, was uns Schulz da abliefert. Aber das weiß eh jeder. Man muss sich allerdings bewusstmachen, dass Schulz und seine Mitstreiter letztlich gar nicht anders können.

Denn es geht nicht „ums Land“. Diese Keule wird zwar oft und gern ausgepackt, wenn die sachlichen Argumente das Weite suchen oder die Nähe scheuen, aber ernst meint das niemand, weder die Leute aus der Union noch die aus der SPD. Die von den Grünen und der FDP, als sie noch im Rennen waren, übrigens auch nicht.

Es geht um Macht. Klingt komisch, ist aber so.

Und es klingt auch nur deshalb so komisch, weil sowohl Medien als auch soziale Netzwerke seit Tagen darüber diskutieren und streiten, was die SPD tun müsste, um wieder glaubhaft zu werden. Die meisten sind sich einig: sie müsste sozialdemokratisch werden. Das ist eine gute Idee, aber eben auch eine, die von einer Naivität geprägt ist, die nur wirken kann, wenn massenhaft der Versuch unternommen wird, uns das aktuelle Schauspiel als Kampf um Inhalte zu verkaufen.

Inhalte? Ja, klar, sicher, es geht um Inhalte, ums Land, um die Menschen, und um ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Das klingt jetzt aber erst recht komisch, ist aber auch nicht so.

Der SPD-Spitze geht es darum, weiter auf ihren Stühlen sitzen zu bleiben. Das ist zwar offenkundig, wird aber kaum noch thematisiert. Stattdessen wird fast verzweifelt der Versuch unternommen, die SPD daran zu erinnern, was die SPD mal ausgezeichnet hat. Aber aus zahlreichen Gründen – insbesondere gute Posten und eine innige Verbundenheit zur Wirtschaft und deren Lobbys – interessiert die SPD gar nicht mehr, was die SPD einmal war. Die kläglichen Ergebnisse der Sondierungen zeigen das eindrucksvoll. Und wenn die Spitzengenossen jetzt wehklagen, dass die Sondierungen so toll nun auch wieder nicht ausgefallen sind und man in den Koalitionsgesprächen erst so richtig loslegt, dann dürfte das primär an die Basis gerichtet sein, die ja für eine große Koalition stimmen soll (und es vermutlich auch tun wird, oh! Mein! Gott!). Hat sie das dann getan, werden die Koalitionsverhandlungen ähnlich dünn ausgehen wie die Sondierungen zuvor.

Halten wir also fest: Es gibt, gibt, gibt keine Erneuerung in der SPD! Jedenfalls nicht, solange die Leute dort oben thronen, die dort nun einmal thronen. Martin Schulz spielt da keine entscheidende Rolle, das machen die alle schön zusammen. Und mit Sozialdemokratie hat das nun einmal nichts zu tun.

Wir haben seit Schröder Neoliberalismus pur in Deutschland. Merkel hat das mit dem größten Vergnügen fortgesetzt, und die leise oder laute Hoffnung, die SPD würde sich von diesem Neoliberalismus abwenden, ist komplett an der Wirklichkeit vorbei gedacht. Insbesondere, weil die Spitzen in der Partei inzwischen vielleicht sogar glauben, sie würden tatsächlich sozialdemokratische Inhalte vertreten. Oder eben das, was sie dafür halten in ihren machtbesessenen Gedankenwindungen.

Aber, liebe SPD-Leute, lasst Euch das gesagt sein: Diese Vorstellungen sind alternative Fakten. Da wir aber faktische Alternativen brauchen, benötigen wir etwas anderes. Wer weiß, vielleicht ja sogar eine Sammlungsbewegung. Aber das ist ja wohl auch nicht so einfach.

Andererseits: Wer hat gesagt, dass es einfach sein wird?