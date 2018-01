SPD-Basis: „Wenn man ein 15-Prozent-Plus anstreben will, soll man ruhig in die große Koalition gehen.“

Jan ist seit gut vier Jahren in der SPD und hat klare Vorstellungen. Zum Beispiel von der großen Koalition, wie am Titelbild unschwer zu erkennen ist. Aber er erwartet von der SPD mehr als nur eine klar Haltung bei den Sondierungen. Er spricht auch über die Legalisierung von Gras, über Politik im Kleinen und über die Frage, wie der SPD überhaupt noch zu helfen ist. Wir wollten natürlich auch von ihm wissen, mit welchem Personal er sich einen Neuanfang vorstellen kann.

Zugegeben, mit der gesamten Basis der SPD haben wir nicht gesprochen. Aber da es auch gar nicht so einfach ist, SPD-Mitglieder zu finden, die offen sagen, was sie von der derzeitigen Situation so halten, freuen wir uns umso mehr, dass uns Jan W. Ingensiep seine Stimme angeboten hat.

You are going to send email to