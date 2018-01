GroKo, GroKo, GroKo … gibt‘s denn nichts Wichtigeres?

Was erlaube ich mir? Mit so einer Headline zu kommen! Denn erstens fluten wir neulandrebellen seit Tagen, Wochen, ja, vielleicht sogar Jahren, unseren Blog mit dem Thema SPD. Also sollte ich mal ganz kleine Brötchen backen, oder?

Und zweitens geht es hier immerhin um die Regierungsbildung. Das ist ja nun keine Kleinigkeit, richtig?

Tja, also, ja und nein, würde ich sagen.

Zur Vervollständigung meiner kläglichen Verteidigung muss ich anmerken, dass ich es hasse, wenn – bei welchem Thema auch immer – irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, schreibt, kommentiert: „Ja, gibt‘s denn nichts Wichtigeres?“

Weil das ein Totschlagargument ist, das ich hasse. Denn so kann man jede Debatte – egal, in welche Richtung sie führt – tja, eben: totschlagen.

Ich trete hier also haufenweise eigene Grundsätze mit Füßen. Aber manchmal muss das eben sein.

Denn wir sprechen über die GroKo. In zweiter Linie. In erster Linie über die SPD. Wir schimpfen, prophezeien, unken, sinnieren, philosophieren und argumentieren, und das alles im Sinne der SPD. Und, ja, ich weiß, ich schreib schon wieder über die Sozialdemokraten, aber nur ganz kurz, versprochen (mehr oder weniger). Mir bleibt auch gar nichts anderes übrig, denn das, worauf ich hinauswill, hängt mit der SPD zusammen. Oder besser: mit der Aufmerksamkeit, die sie derzeit hat.

Wen interessiert die SPD?

Nahezu alle interessieren sich für die SPD im Moment. Aus ganz unterschiedlichen Beweggründen freilich, aber das ist mir grad‘ nicht so wichtig. Die einen haben sie längst aufgegeben, andere hoffen irgendwie noch auf so etwas wie ein Wunder. Wieder andere frohlocken, weil die Sozialdemokratie sich gerade ihr eigenes Grab schaufelt (was ohne Zweifel stimmt). Gut für den Neoliberalismus, denken sich diese Protagonisten. Und damit haben sie recht, keine Frage.

Aber wer meint, die SPD sei überhaupt noch so etwas wie eine auch nur potenzielle Gegenbewegung zum Neoliberalismus, der irrt gewaltig, und verstehen kann ich das durchaus, man sucht schließlich gerade jetzt nach einer Partei, die Widerstand leistet, den Neoliberalismus nicht so einfach gewähren lässt. Aber, das ist die traurige Botschaft, das ist die SPD eben nicht. Nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Und selbst, wenn die Abstimmung auf dem Sonderparteitag eher knapp ausging und man daraufhin hoffen könnte, dass ja doch noch nicht alles verloren ist, ist auch das ein Trugschluss. Denn die Gegner der GroKo mögen laut und teilweise überzeugend gewesen sein. So überzeugend, dass sie die SPD in eine neue Richtung stoßen konnten, waren sie dann auch wieder nicht.

(Wobei, nebenbei bemerkt, eine neue Richtung kaum nötig ist. Das Besinnen auf alte sozialdemokratische Werte hätte völlig ausgereicht, um eine neue Richtung deutscher Politik einzuschlagen.)

Viele interessiert also derzeit die SPD. Aber im Grunde ist sie – Stand jetzt, bei diesem Personal und dieser programmatischen Ausrichtung – völlig unwichtig. Zumindest, wenn man einen wirklichen Politikwechsel will.

Bekannte Politik, bekannte Namen, bekannte Slogans

Es ist, wie es ist. Wir befinden uns seit (spätestens!) Gerhard Schröder mitten drin im gnadenlosen Gang neoliberaler Politik. Merkel hat das fortgesetzt, und die Sozialdemokraten an der Spitze der Partei haben fleißig unterstützt. Die vermeintlichen Errungenschaften wie beispielsweise der unterirdische Mindestlohn sind nichts weiter als Feigenblätter, die an der inhaltlichen Nacktheit der SPD nichts mehr ändern. Auch die sogenannte Neuausrichtung oder Erneuerung der Partei basiert auf der ach so selbstkritischen Formulierung, man habe nicht so ganz richtig kommuniziert oder ähnlichen Ausflüchten.

Dabei stimmt es nicht, dass nicht richtig kommuniziert wurde, vielmehr wurde nicht das Richtige kommuniziert.

Denn was hat die SPD denn schon argumentativ in den letzten Wochen aufs Tablet gebracht? Die Rüstung? Nein. Das Verhältnis zu Russland? Nein. Die Freihandelsabkommen? Nein. Die Privatisierung? Nein. Die Schwächung der gesetzlichen Rente? Nein. Die NachDenkSeiten haben mehrfach darauf hingewiesen, was nötig gewesen wäre. Nichts davon wurde besprochen, nichts davon wird besprochen, nichts davon wird dementsprechend umgesetzt.

Wobei der vorläufige Höhepunkt die Bürgerversicherung ist, die einfach abgetaucht ist (ertränkt wurde, das trifft es wohl besser). Gerade noch der ultimative Ansatz, um überhaupt weitere Gespräche zu führen, ist sie nun etwas, das keines weiteren Gespräches bedarf. Wow, das kann auch nicht jeder, aus einem Thema, ohne das alles nichts ist, eines zu machen, ohne das trotzdem alles geht.

Faktisch hat sich nichts geändert zu der Zeit vor dieser unsäglichen Bundestagswahl. Nichts ist anders, die üblichen Verdächtigen schläfern ein (Merkel, Schulz) oder brüllen dumm ‘rum (Lindner, Nahles). Sie inszenieren sich selbst, beschwören Inhalte herauf und treten Selbige mit Füßen. Denn sie sind längst die Lakaien der Wirtschaft geworden, der Rüstung, der Pharmalobby, der Versicherungslobby, der Landwirtschaftslobby (wobei der Begriff „Landwirtschaft“ schon äußerst gewagt ist), der Autolobby und was weiß ich nicht noch alles für Lobbys.

Und da ich jetzt schon wieder zu viel über die SPD geschrieben habe, komme ich zur Ausgangsfrage zurück.

Ja, gibt‘s denn nichts Wichtigeres?

Jetzt mal im Ernst: Wir fragen uns doch inzwischen nur noch, von wem wir am liebsten in die Scheiße geritten werden wollen. Von der SPD mit der Union? Oder doch lieber von einer neu aufgelegten Jamaika-Koalition, die auch nichts anderes macht als eine große Koalition? Wir arbeiten uns an Personalien ab, immer in der Hoffnung, irgendwen „überführen“ zu können, bei einer falschen Forderung oder Handlung zu ertappen. Und das gelingt uns ja auch recht gut. Aber wohin führt das?

Es führt zur nächsten Bundesregierung. Und die ist gewählt worden, am 24. September 2017. Ob die große Koalition nun abgewählt wurde oder rechnerisch stattdessen ge-wählt wurde, ist etwas für Statistiker. Oder Idealisten. Oder Journalisten. Für wen auch immer.

Es geht weiter. Weiter mit dem Neoliberalismus, weiter mit dem Sozialabbau, weiter mit der Kriegstreiberei, mit dem Sex mit den Lobbys, der Nähe zu den globalen Playern in der Wirtschaft, der Privatisierung, dem Stiefellecken der Automobilindustrie, mit dem Forcieren der Armut, prekärer Beschäftigung, und nicht zuletzt mit dem Aufhübschen von Arbeitslosenzahlen. All das geht weiter, mit oder ohne die SPD, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit: mit der SPD.

Und nun?

Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Deutschland hat gewählt. Mal wieder. Und herausgekommen ist dieses absurde Konstrukt, das nicht darauf ausgerichtet ist, das Leben der Menschen zu verbessern. Neuwahlen würden daran vermutlich auch nichts ändern, weil offenbar das Bewusstsein dafür, dass es mit diesen Parteien und ihrem Personal nicht besser werden kann, nach wie vor nicht einmal rudimentär vorhanden ist. Also jammern und wehklagen wir. Bis wir wieder zur Wahl wackeln.

Eine neue Bewegung wäre vielleicht etwas. Eine Bewegung, wie sie Wagenknecht und Lafontaine angesprochen haben. Aber ist das denkbar, realistisch? Oder ist die linke Bewegung in Deutschland nicht vielmehr so zerstritten, dass diese an sich gute Idee schon jetzt zum Scheitern verurteilt ist?

Keine Ahnung, aber eines weiß ich sicher: Es gibt Wichtigeres, als über die Frage zu diskutieren, ob sich Union und SPD noch einig werden. Denn sie werden sich einig werden. Und das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut.