Die SPD: Unser aller Dilemma

Die SPD hat beeindruckt. Niemand hat damit rechnen können, dass sie thematisch so viel in die GroKo retten würde. Sie hat es aber gepackt, ihre Inhalte fixiert: Beliebigkeit, Wendehälsigkeit, Doppelzüngigkeit und eine Freude am Hundertprozentigem. Darüber waltet Zynismus und Freude bei den Kritikern. Besonders bei den linken Kritikern. Doch Linke, hört auf euch zu freuen, es wird täglich ernster!

Schnäppchen: GroKo für nur 0,99!



Dass es jetzt vermutlich zur Neuauflage der Großen Koalition kommt, kann man der SPD nicht wirklich zum Vorwurf machen. Rein realpolitisch betrachtet. Was man ihr zum Vorwurf machen muss: Das Herumeiern bis sie es doch wieder tat – und die grundsätzliche Ablehnung, die jetzt doch wieder in eine grundsätzliche Partnerschaft mündet. Und selbst, wenn man ihr diese Wendehälsigkeit nachsieht, ihr dieses unreife Verhalten verzeiht, dann bleibt noch ein Vorwurf, ja der Vater aller Vorwürfe: Warum wird man diese GroKo so billig zulassen?

Einiges war angekündigt. Nachdem die Sozialdemokraten Ende September ihre Neuausrichtung erklärten, konnte man sich nicht für lau in die GroKo drängen lassen. Sie sollte wenigstens teuer von der Union erkauft werden. Bürgerversicherung war ein Stichwort. Reichensteuer ein anderes. Nichts von dem ist nun übrig. Ja, man fragt sich überhaupt, was die Sozis der Union abgetrotzt haben. Wollte nicht die Union was von der SPD? Wie kann man dieses Begehren so billig abspeisen? Nichts ist geblieben – rein gar nichts. Die Steuern für Gutverdiener stagnieren, von der Abschaffung der privaten Krankenversicherung kein Wort mehr. Ein bisschen Geld für Infrastruktur heften sich die Sozis jetzt aufs Revers. Dazu noch die Parität bei der Krankenversicherung. Mehr ist da aber nicht. Selten hat ein SPD-Kandidat von seinen Versprechung so sehr das Gegenteil abgenickt, wie jener Martin Schulz – und dieses Vorwurf will was heißen.

With Or Without Her!



Dass sich die SPD dann doch wieder für eine Große Koalition öffnete, war zwar nach der Vorgeschichte peinlich bis ärgerlich, aber man konnte mit einem Blick auf die Lage tröstend einwenden: Wenn sie sich die Regierungsnot der Kanzlerin teuer erkaufen lassen, dann kann man damit schon leben. So jedenfalls habe ich neulich noch in einem Podcast zum Thema argumentiert. Dass das Theorie darstellte, war mir schon klar. Dass am Ende dann gar nichts bei herumkam: Man kann nur immer wieder staunen über diese Sozialdemokratie. Sie ist ein Klub von Masochisten, die eine seltsame Freude an der Selbstzerstörung zeigen, wie man sie bei gesunden Organismen eigentlich nicht vorfindet.

Und jetzt, die SPD abhaken, sie endgültig aufgeben? Natürlich kann man diese Reaktion aus dem linken Lager verstehen. All der Spott, der Hohn und die Verkündigung des Abgesangs. Dabei ist der gestrige Tag, der uns die »Übereinkunft« der beiden »Volksparteien« präsentierte, gar kein Tag für solche Haltungen. Im Grunde ist es zum Heulen. Der 12. Januar 2018 versetzt uns wieder ein Stückchen aus der Reichweite für eine linke Alternative im Lande. Denn ohne Sozialdemokratie wird es keine geben. Auch wenn sich die SPD mit diesem kraftlosen Benehmen unter die 20-Prozent-Hürde katapultiert: Die Linkspartei wird deswegen nicht eins zu eins anschwellen. Sie kann nicht als der alleine Träger einer neuen linken Perspektive betrachtet werden – sie braucht die Sozialdemokratie und deren alte Partei.



Mit jedem Tag, den die SPD damit vergeudet, sich der Union und neoliberalen Konzepten anzubiedern, wird einem bewusster, wie dringlich wir eine Sozialdemokratie benötigen, die sich ihrer Aufgabe bewusst ist. Die SPD abhaken: Nichts wäre vermessener in diesen Momenten. Wenn man aufgehört hat, um sozialdemokratische Inhalte und eine sozialdemokratische Organisation zu kämpfen, hat man aufgegeben. Dann ist da keine Alternative mehr. Nur noch eine, die sich so nennt, aber keine darstellt. Ganz schön beschissen, dass es nicht mit und nicht ohne ihr geht. Das ist unser Dilemma. Es wird Zeit, dass sich die Linkspartei wieder als außerparteilicher linker Flügel der SPD versteht. Das könnte eine Chance sein – ab 2021.