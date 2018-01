Die aufgeweichte Bürgerversicherung: Sondierungslobbyismus vom Feinsten

Die von der SPD schon fast heroisch angekündigte Forderung einer Bürgerversicherung erweist sich inzwischen als zerknüllte Mogelpackung. Einmal mehr gibt sich die SPD kämpferisch, um gleichzeitig duckmäuserisch zu agieren.

Was genau die SPD plötzlich mit der Forderung der Bürgerversicherung im Sinn hatte, erschloss sich nicht gleich. Im Wahlkampf spielte sie faktisch keine Rolle, erst, als es nach der Überflutung Jamaikas einmal mehr um eine mögliche große Koalition ging, wurde die Bürgerversicherung wieder aus dem Hut gezaubert. Zunächst konnte man den Eindruck gewinnen, dass es sich um einen geschickten Schachzug handeln könnte. Die SPD wusste natürlich, dass eine (echte) Bürgerversicherung mit der Union nie und nimmer zu machen ist. Sie hätte sich also erhobenen Hauptes in den neuerlichen Wahlkampf für den nächsten Versuch einer Bundestagswahl stürzen können. Ohne das Gesicht zu verlieren, sogar mit breiter Brust, denn die Argumentation wäre schlüssig gewesen: Wir hätten uns ja auf eine neue GroKo eingelassen, aber programmatisch sind wir stabil aufgestellt, und wenn die Union sich nicht bewegt, können wir auch nichts machen. So pragmatisch gestärkt hätte es vielleicht sogar etwas werden können mit dem nächsten Wahlkampf, zumindest wäre das Ergebnis nicht noch schlechter ausgefallen.

Doch die SPD hatte offenbar anderes vor, und die Angst vor der eigenen Courage blies sich auf wie ein roter Ballon. Und so ist jetzt von der ursprünglichen Bürgerversicherung kaum noch etwas übriggeblieben, wie Christoph Butterwegge schreibt.

Bürgerversicherung ohne Effekt

Unter dem Druck der Lobbyisten ist die SPD (mal wieder) eingeknickt. Wo Bürgerversicherung drauf steht, ist Lobbyismus drinnen. Denn die SPD will weder die Beitragsbemessungsgrenze noch die Versicherungspflichtgrenze abschaffen, schreibt Butterwegge. Da stellt sich die Frage: wieso nicht? Einer echten Bürgerversicherung steht nämlich beides im Weg. Dazu seien diese beiden Begriffe kurz erläutert, für jene, die sie nicht genau einordnen können.

Die Versicherungspflichtgrenze: Sie betrifft Arbeitnehmer. Nur wer diese Grenze des jährlichen Bruttoeinkommens überschreitet (für 2018 liegt sie bei 59.440,- Euro), darf sich privat versichern (PKV), ist also offiziell freiwillig gesetzlich versichert. Für alle anderen gilt, dass sie in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bleiben müssen.

Eine Bürgerversicherung bedeutet jedoch, dass alle in diese einzahlen müssen und dort versichert sind. Die Beibehaltung der Versicherungspflichtgrenze ergibt also überhaupt keinen Sinn. Es sei denn, man will die private Vollversicherung eben doch behalten. Ein gravierender Widerspruch.

Die Beitragsbemessungsgrenze: Sie sagt aus, wer wie viel in die Krankenversicherung einzahlen muss. Für 2018 beträgt die Beitragsbemessungsgrenze (die auch Jahresarbeitsentgeltgrenze genannt wird) 36.540,- Euro im Westen und 32.340,- Euro im Osten Deutschlands. Wer mehr verdient, muss auf die Differenz keine Krankenkassenbeiträge zahlen. Prozentual zum Einkommen profitieren Besserverdienende also ganz erheblich von dieser Grenze. Sie abzuschaffen wäre ein wesentlicher Baustein, um eine Bürgerversicherung finanziell abzusichern. Und sie wäre ein wichtiger Schritt, um die bisher gelebte Zweiklassenmedizin zu beseitigen. Auch hier besteht ein eklatanter Widerspruch zum Gedanken der Bürgerversicherung.

Sowohl die Versicherungspflichtgrenze als auch die Beitragsbemessungsgrenze sind eindeutige Merkmale dessen, was man als Gegenteil der Bürgerversicherung bezeichnen kann. Sie nicht abzuschaffen, zeugt von wenig innerer Überzeugung und beweist ein hohes Maß an Unglaubwürdigkeit.

Zudem hat die SPD laut Butterwegge gar nicht vor, die private Vollversicherung abzuschaffen. Stattdessen will sie auch der PKV die Möglichkeit bieten, die Bürgerversicherung als zusätzlichen Vollversicherungstarif anzubieten. Die private Krankenversicherung also als Bürgerversicherung? Schwer vorstellbar, wie das umgesetzt werden soll, aber wenn Butterwegge recht behalten sollte, weht den GKV-Kassen womöglich kalter Wind aus Brüssel entgegen, wenn sie als Wirtschaftsunternehmen betrachtet werden, die nach EU-Wettbewerbsrecht behandelt werden. Es liefe dann im schlimmsten Fall darauf hinaus, dass aus der staatlichen Bürgerversicherung eine private Krankenversicherung wird, die sich aber Bürgerversicherung nennt. Ein praktisch nicht auflösbarer Konflikt, der dem neoliberalen Grundgedanken der breit angelegten Privatisierung jedoch sehr entgegen kommt.

Die dreifache Angst der PKV

Auf den NachDenkSeiten schrieb Jens Berger am 6.12.2017, dass die PKV zum Scheitern verurteilt ist. Das hat mit dem System zu tun, das darauf aufgebaut ist, dass jeder Versicherte sich selbst finanziert, auch im Alter. Es hat mit dem Schadensprofil der Versicherten zu tun, das wegen zahlreicher teurer oder überflüssiger Behandlungen schlicht teurer ist als die GKV. Und es hat nicht zuletzt mit den Zinseinnahmen der privaten Krankenversicherer zu tun, die seit Jahren nach unten zeigen.

Theoretisch sollte zwar die Tatsache, dass viele junge und gesunde Menschen in die PKV wechseln und somit indirekt die GKV belasten, der sie als Beitragszahler fehlen, für die PKV ein Vorteil sein. Doch da die Erstattungen in der PKV spürbar höher sind als in der GKV, die sich auf die Gebührenordnungen der Ärzte reduzieren müssen, kostet die PKV auch für jüngere und nahezu gesunde Versicherte deutlich mehr. Bei der Möglichkeit, bis über den 3,5-fachen Satz der Gebührenordnungen abzurechnen, können die meisten Ärzte der Verlockung nicht widerstehen und behandeln und rechnen ab, was das Zeug hält.

Doch ein weiterer Aspekt kommt hinzu, der die privaten Krankenversicherer Alarm schlagen lässt. Zwar schreibt Christoph Butterwegge, es gebe für die PKV keine Existenznot. Schließlich könne auch im Falle einer echten Bürgerversicherung der Bestandsschutz greifen und Zusatzversicherungen seien ebenfalls eine Möglichkeit, Geschäft zu machen. Damit hat er zwar recht. Doch die Versicherungsvertreter der PKV leben vom Neukundengeschäft, Zusatzversicherungen sind in aller Regel so lukrativ wie die Vermittlung einer Kfz-Versicherung. Anders ausgedrückt: viel Aufwand, wenig Ertrag.

Das größte Stück vom Kuchen: Der Verkauf der privaten Krankenvollversicherung

In der PKV wird viel Geld verdient, und was die Verkäufer der Policen angeht, ist das auch nötig. Denn die arbeiten in den meisten Fällen nicht etwa als Angestellte, sondern als freie Handelsvertreter. Und als solche müssen sie naturgemäß verkaufen um jeden Preis. Die Handelsvertreter der PKV kassieren für jeden abgeschlossenen Vertrag üppige Provisionen, die zwischen zwei und bis zu 10 Monatsbeiträge des neuen Versicherten ausmachen. Das klingt nach einem Job, in dem viel Geld verdient wird. Doch der Handelsvertreter steht auf dünnem Eis. Denn eine Vollversicherung zu verkaufen, ist nicht ohne, es gibt viele Tücken und Hindernisse, die dem Abschluss im Wege stehen können. Zunächst einmal sind da die Bedenken der potenziellen Neukunden, die den Weg von einem System in ein anderes nicht mal eben so beschreiten.

Hinzu kommt die Konkurrenz. Insbesondere Makler machen es den sogenannten Ausschließlichkeitsvertretern der einzelnen privaten Krankenversicherer schwer. Denn während der Verkäufer einer Gesellschaft ausschließlich deren Tarife anbieten kann, schöpft der Makler aus einem großen Pool und kann meist preisgünstigere Tarife anbieten. Der Handelsvertreter der Allianz oder DKV muss also über den Preis hinaus argumentieren und über Qualität überzeugen, etwa stabile Beitragsentwicklungen in der Vergangenheit, gute Ratings oder Tarife, die umfassende Leistungen mit möglichst wenig Einschränkungen bieten. Naturgemäß funktioniert das längst nicht bei jedem Kunden, sodass die Vertreter (die zwar gern als „Berater“ bezeichnet werden, doch das ist von der Wirklichkeit Lichtjahre entfernt) zuweilen längere Durststrecken überbrücken müssen. Hinzu kommt die Gefahr der Stornohaftung. Wird eine abgeschlossene PKV zu früh gekündigt oder der Versicherungsnehmer versicherungspflichtig (beispielsweise, weil er bei der nächsten Anpassung der Versicherungspflichtgrenze mit seinem Gehalt unter diese rutscht), muss der Verkäufer seine Provision teilweise oder vollständig zurückzahlen.

Bei dieser Situation und dem wirtschaftlichen Druck, dem die Handelsvertreter ausgeliefert sind, kann es kaum verwundern, dass sie bei der Antragstellung schon mal im Antrag die Angaben des Antragstellers ein wenig „aufhübschen“, Dinge als nicht so wichtig erachten und verschweigen oder gegenüber dem Antragsteller einige Fragen eher überfliegen als sie in aller Breite zu erörtern. Diese Praxis, die nur selten nachgewiesen werden kann, führt erstens zu einer schlechteren Risikolage der Krankenversicherungen. Denn viele Kunden sind längst nicht so gesund, wie die PKV dies kalkuliert. Sie kann aber zweitens auch gravierende Folgen für die Versicherten haben, denn wenn später herauskommt, dass die Angaben im Antrag nicht zu 100 Prozent korrekt waren, steht der Vorwurf der vorvertraglichen Anzeigepflicht im Raum, und der ist gravierend. Für den Kunden kann das das Aus seiner PKV bedeuten, und auf die Mitverantwortung des Verkäufers kann er sich auch nicht berufen, weil er schließlich den Antrag unterschrieben und versichert hat, alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet zu haben.

Kurzum: Der Verkauf von privaten Krankenversicherungen hat mit Beratung oder etwas Ähnlichem nichts zu tun. Es geht um Geld, um Geld, das um jeden Preis verdient werden muss, denn der Handelsvertreter ist auf Teufel komm raus zum Erfolg verdammt. Der Kunde spielt dabei eine, wenn überhaupt, nur untergeordnete Rolle. Gäbe es diese unsägliche Praxis nicht mehr, niemand würde sie vermissen, und wenn den Versicherungsverkäufern angemessene und sichere Alternativen geboten würden, kann man davon ausgehen, dass selbst sie das Verkaufen von Krankenversicherungen nicht vermissen würden. Doch das will die PKV nicht, denn die Verkäufer kosten so gut wie nichts, die Provisionen sind schnell wieder ausgeglichen, wenn der Kunde eine Weile versichert ist.

Im System der privaten Krankenversicherungen ist das Neugeschäft mit Vollversicherungen der mit Abstand lukrativste Geschäftsbereich. Wer verstehen will, warum sich die PKV so sehr vor der Bürgerversicherung fürchtet, der muss wissen, dass genau das – das Neugeschäft – damit wegfallen würde. Die kränkelnde PKV wäre dann nach relativ kurzer Zeit endgültig am Ende.

Und das weiß natürlich auch die SPD.

Die Bürgerversicherung und die Sondierungen: Nichts als heiße Luft

Wenn die SPD „ihre“ Bürgerversicherung tatsächlich so in die Sondierungsgespräche nimmt, braucht sie kaum zu fürchten, dass die Union sich allzu sehr sträubt. Eine Bürgerversicherung, die womöglich sogar zu einer Art privaten Krankenversicherung mutiert, dürfte ganz im Sinne der Union sein. Und da weder die Versicherungspflichtgrenze noch die Beitragsbemessungsgrenze angetastet wird, scheinen auch die Verkäufer künftig weiterhin ihre Beschäftigungsfelder zu behalten. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die Sondierungsgespräche ausgerechnet an der Bürgerversicherung scheitern werden. Eher läuft es darauf hinaus, dass öffentlichkeitswirksam ein wenig gestritten und polemisiert wird, um am Ende sagen zu können, man habe sich durchgesetzt.

Eines wird allerdings mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht durchgesetzt: die Bürgerversicherung.