Willst du mit mir schlafen? ▢ Ja! ▢ Nein! ▢ Vielleicht! So in etwa soll ab Juli in Schweden kopuliert werden. Wer will, der muss fragen. Und manchmal muss man sich fragen: Wann war der Moment erreicht, an dem feministische Ansätze anfingen, über den Boden der Wirklichkeit zu schweben?

Natürlich muss man keinen Vertrag als Vorspiel aufsetzen, wenn es nach schwedischen Sexualstrafrechtlern geht. Was man in den letzten Wochen zur Reform des Sexualrechts in jenem skandinavischen Land las, war natürlich ein bisschen übertrieben, leicht verdichtet in der Auslegung. Aber eben auch nicht ganz so falsch. Welches Sexualbild nämlich hinter dieser feministisch inspirierten Vorstellung von Abspracheregelung steckt, kann man da schon ganz gut erahnen.

Denn selbst wenn in der Realität die sexuelle Spontanität zweier vertrauter Partner wahrscheinlich nicht tangiert werden wird, so zeigt es doch, wie die Vertreterinnen und Vertreter dieses Weltbildes Sexualität einordnen: Als eine Verwaltungsentität, als einen Akt, der gehandhabt werden kann, wie eine vertragliche Einigung. Sie sehen darin einen Deal der Körperlichkeit, der eine Dienstleistung zwischen zwei unabhängig agierenden Empfängern beinhaltet. Der Geschlechtsakt ist für sie offenbar ein steifer Vorgang, ein beamtisches Administrieren, dem man mit Verweserauflagen die Ordnung auferlegen kann, die dem Sex in seiner anarchistischen Stoßrichtung ganz natürlich abgeht. Diese unbändige Natur, sie braucht daher einen Ordnungssinn und einen Vertragsrahmen.

1. Juli 1997, 1. Juli 2018: Eine kurze Geschichte der Symbolpolitik

Ordnung muss ja sein. Das dachten sich natürlich auch jene Reformer, die in den Neunzigerjahren die Vergewaltigung in der Ehe strafrelevant machen wollten. Das wäre nur gerecht. Und wie hätte man ihnen auch widersprechen können? Natürlich ist es kein Mannesrecht, sich in der Ehe die vermeintlich eheliche Pflicht mit Mitteln der Gewalt anzueignen. Andererseits war es bis zum 1. Juli 1997 aber doch auch so, dass Gewalteinwirkungen, die sich mittels körperlicher Versehrtheit dokumentieren ließ, auch strafrelevant war. Bis zu diesem Stichtag war es eben nicht so, dass der Mann sich an seiner Frau abreagieren konnte, ohne Folgen fürchten zu müssen. Ließ sich Gewalteinwirkung nachvollziehen, wurde man auch als Gatte belangt und verurteilt. Thomas Fischer, ehemaliger Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, wies in einer seiner Kolumnen, die er bis Mitte letzten Jahres für die »Zeit« schrieb, auf diesen Umstand hin.

Es ging bei der »Straffreiheit von ehelichem Missbrauch« letztlich immer auch um die Beweisbarkeit eines Vergehens. Dass das aber in ehelichen Verhältnissen nicht immer ganz so einfach war, lag für Kriminalisten und Juristen auf der Hand. Die eheliche Gemeinschaft ist ja nicht transparent. Wollte man ahnden, musste man etwas nachweisen können. Nun sollte man natürlich nicht so tun, als habe man die Vergewaltigung innerhalb der Ehe nur deshalb nicht in Strafrelevanz gerückt, weil man rein sachlich dachte. Selbstverständlich hatte man es mit einem patriarchalen Prinzip zu tun. Klar war es bequem für den Mann in einer männerdominierten Welt, wenn man eheliche Vergewaltigung nicht zu sehr zur richterlichen Angelegenheit machte. Aber das ist eben nur eine Seite der Medaille. Die andere ist die Schwierigkeit bei der Beweislast. Es schien vernünftig, den bloßen Vorwurf ohne Vorlage von Gewalteinwirkung, nicht zur Sache der Gerichte zu machen.

Der 1. Juli 1997 revidierte das. Aber Vergewaltigungen in der Ehe werden ohne Beweise der Gewalteinwirkung kaum verurteilt. Die Gerichte tun sich schwer mit reinen Vorwürfen, die als einziges Indiz die Erinnerung des Missbrauchsopfers vorbringen. Insofern war die Revision des Gesetzes bis heute nichts weiter als ein symbolpolitischer Akt. Der 1. Juli 2018 kann nicht anders eingeschätzt werden. Die Justizpolitik lässt sich vom öffentlichen Druck zu Gesetzesvorhaben drängen, die als rein symbolisch zu betrachten sind, die aber dem juristischen Alltag gar keine neuen Mittel an die Hand geben können. Was bleibt ist Ratlosigkeit, denn ein Vorwurf ist ja zunächst nur ein Vorwurf. Und nur weil jemand behauptet, er/sie habe Nein gesagt, heißt das ja nicht, dass man damit schon einen Beweis vorliegen hätte.

Sprache des Begehrens: Von Sprachlosigkeit bis »Nein heißt Ja«



Der öffentliche Druck gebiert auf der einen Seite Gesetzesinitiativen und -revisionen, die als Symbol, nicht als praktikable Anleitung zu begreifen sind. Andererseits steht vor dieser blutleeren Umsetzung ein sehr statischer Umgang mit der Sexualität. Im »Philosophie Magazin – 01/2016« weist Slavoj Žižek in einem Artikel über den »Trend zum Sexvertrag« auf die »Sprache des Begehrens« hin. Diese sei mitnichten eindeutig. Er bemüht das Beispiel aus einem britischen Film der Neunzigerjahre (»Brassed Off«, 1996), in dem eine junge Frau einen jungen Mann noch auf einen Kaffee hereinbittet. Der lehne ab, er trinke Kaffee nicht so gerne. Sie lächelt und erwidert, dass sie ohnehin keinen da habe. »Durch eine doppelte Verneinung spricht die Frau hier eine unverblümte Einladung zum Sex aus …«, erklärt der slowenische Philosoph. Und dann fährt er fort, dass die Sprache des Begehrens oftmals keine sei, die unverhohlen angewandt würde. Sie ist verspielt und meint oft das Gegenteil dessen, was von beiden gewollt ist. Manchmal ist sie auch sprachlos.

Žižek witterte in der »Nein heißt Nein«-Regel, die Anfang 2016 überall im Gespräch war und die später zum Glanzstück der Verschärfung des Sexualstrafrechts stilisiert wurde, ein »Musterbeispiel für die heute vorherrschende narzisstische Auffassung von Subjektivität«, ein kompliziertes (im Alltag kaum praktikables) Regelwerk soll die Verletzlichkeit schützen. Dass die Diskussionen zu trigger warnings fast zeitgleich geführt wurden, stellte für ihn keinen Zufall dar. Es sei ein Kokon, den man als Popanz auffahre. Man trichtere den Leuten ein, man könne vor jedem Übergriff rundherum bewahren. Es brauche nur Regeln und noch mehr Regeln, dann ist die Sicherheit gewährleistet. Dass im Falle des Sexvertrags zudem eine gänzlich falsche Vorstellung von Sexualität krassiert, dass man so tut, als sei die Sprache der Lust eine Sprache der Klarheit, spricht für eine sonderbare, ja auch prüde Auffassung vor Sexualität. Jedes Spielchen zwischen dominanten und devoten Partnern ist damit aus der Kategorie möglicher Sexualität ausgeschlossen. Dahinter steckt Phantasielosigkeit, Langeweile und ein christliches Fundament.

Die katholische Maid und der homo pactus



Auf der sexualtheoretischen Agenda der neoliberal-feministischen Bürgergesellschaft hat sich nämlich das eigentlich alte katholische Ideal der züchtigen Frau, des weiblichen Wesens als an sich asexuelles, über den Trieben stehendes Wesen neu kultiviert. Nur geschieht das nicht mehr in Form biederer Jungfräulichkeit, sondern anhand der Stilisierung der Frau als rund um die Uhr von sexuellen Übergriffen des anderen Geschlechts bedrohten Wesens. Die Frau ist die große Neinsagerin, sie muss dieses negierende Wörtchen mehrmals am Tag benutzen, weil der männliche Übergriff an allen Ecken drohe. Diese Stilisierung sieht die Frau als Terroropfer und in stetiger Abwehrhaltung.

Es ist schon ein Treppenwitz der Geschichte, dass man hier einen Fortschritt feiert, der im eigentlichen Wesenskern mehr so mittelalterliche, ja scholastische Elemente rekrutiert. Dass man ausgerechnet die alte christliche Prüderie der Frau betont, um mit diesem Kniff die geschlechtliche Triebhaftigkeit und das Verlotterte des »Gegengeschlechts« namens Mann zu zementieren: Eigentlich blanker Irrsinn! Ausgerechnet das Narrativ einer Religion, von der Feministinnen ganz richtig behaupten, sie habe das schlechte Standing der Frau historisch besiegelt, kommt hier zu neuen, zu profanisierten Ehren. Das Frauenbild der Weibsbilder, so könnte man salopp festhalten, gleicht jenem der Klerikalen von einst. Wie die Altvorderen begreifen sie die Frau als nur bedingt selbstbestimmtes Wesen, statten es daher mit einer Opferrhetorik aus und ritualisieren die ehemals traditionelle Keuschheit zu einem Ideal, das die Frau vor den stets übergriffigen Fingern des Mannes verteidigen muss.



Da kann freilich nur ein Vertrag aushelfen, eine Vereinbarung zwischen zwei Vertragspartnern. Der homo oeconomicus war ja immer auch zu weiten Teilen ein homo pactus, ein Mensch mit Vertragsanbindung gewissermaßen. Jetzt möchte er auch sein Sexualleben vertraglich regeln. Keuschheit ist im neoliberalen Zeitgeist halt auch nur eine Vertragsklausel. Und die postkatholische Maid bindet sich da gerne vertraglich. Es ist wie bei Kant damals, der auch meinte, das beten ja nicht schaden könne. Denn auch wenn es keinen Gott gäbe, es richte ja kein Unheil an. Und so redet sich der Feminismus ein, Lösungen etabliert zu haben. Dabei sind es nur Probleme, quasi poststalinistische Kniffe. Und das auch noch auf Kosten eines Frauenbildes, das mindestens so rückständig ist wie jenes der Kleriker von dazumals.