Querfront, Längsfront, Breitfront – können wir damit bitte mal aufhören?

Weil Berlins Kultursenator Klaus Lederer die Preisverleihung für Ken Jebsen im Berliner Kino Babylon verhindert hat, kam es zu … Moment mal! Hat er ja gar nicht, sagen seine Mitstreiter. Hat er sehr wohl, behaupten die Kritiker Lederers. Dann kommen die Kritiker der Kritiker und kritisieren einen schlechten Umgangston, und dass kritische Geister mit Kritik souveräner umgehen müssen, weil sie sich sonst als nicht kritikfähig erweisen, was die Kritiker der Befürworter auf die Palme bringt und für heftige Kritik gegenüber den kritischen Befürwortern der Kritiker sorgt.

Halt, blickt noch jemand durch?

Ok, cut, fangen wir noch mal von vorne an.

Es geht um Ken Jebsen. Vordergründig zumindest. Dem haftet das Stigma des Antisemiten an, schon seit Jahren. Das ist geschickt aufgebaut worden, und zu meiner Schande muss ich einräumen, dass ich daran auch nicht ganz unschuldig bin. Das ist Jahre her, ich habe die Zeit damit verbracht, mir so meine Gedanken zu machen und letztlich zu anderen Schlüssen zu kommen. Nun bin ich nicht so wichtig und reichweitenstark, dass ausgerechnet meine Meinung einflussreich wäre. Aber ich habe vor ein paar Jahren, als ich mir ein zu schlichtes Bild der Montagsmahnwachen gemacht habe, einen zwar geringen, aber gewissen Anteil an der Bewertung eines Ken Jebsen zu eigen gemacht. Ich schreibe das, damit hinterher niemand sagen kann, ich würde mich als Saubermann betätigen, obwohl ich doch selbst mal gegen Jebsen gefeuert habe. Hab ich. Und tut mir leid. Das fürs Protokoll.

Aber was ist denn das mit dieser Preisverleihung?

Nun, genau genommen: ein Witz.

Eigentlich reicht ein Satz aus dem Tagesspiegel vom 4. Dezember 2017, um das Drama zu charakterisieren:

Die geplante Verleihung eines alternativen „Karlspreises“ an den im Verschwörungstheoretiker-Milieu beheimateten Ex-RBB-Moderator Ken Jebsen wird zu einer immer größeren Belastungsprobe für die Linkspartei.

Das stimmt. Also, das mit der Belastungsprobe für die Linkspartei. Das mit dem „Verschwörungstheoretiker-Milieu“ stimmt auch, und zwar insofern, als es völliger Schwachsinn ist! Und eben genau das, was erzielt werden soll, um den Linken im Allgemeinen und der Linkspartei im Besonderen einen gehörigen Tritt in die Eier zu verpassen. Denn irgendwie hat sich das inzwischen durchgesetzt: Keiner will Antisemit sein, keiner will Verschwörungstheoretiker sein, klar, logisch! Und sobald jemand Gefahr läuft, mit diesem Vorwurf konfrontiert zu werden, gibt es Schnappatmung. Da wird sich distanziert, bis der Arzt kommt und Aluhüte verschreibt. Privatversicherte bekommen noch einen Goldrand dazu, aber lassen wir das.

Es wäre wirklich schön, wenn wir als Linke darauf nicht mehr reinfallen würden. Der Kleinkrieg zwischen Lederer und Jebsen (der wohl einigermaßen überrascht über den Verlauf gewesen sein dürfte) ist eine Sache. Dass sich die Linke auf Bundesebene dann aber auch noch einmischt und sich gegenseitig zerfetzt, das ist eine andere, ziemlich unangenehme. Und extrem überflüssige, denn wenn sich die Linke zerfleischt, freut sich alles, was rechts und neoliberal ist. Striiiiike, könnte man sagen.

Man kann nun den oben verlinkten Artikel des Tagesspiegels mit Herzenslust auseinandernehmen, aber das führt ins Leere. Denn dort wird beschrieben, wie sich Parteimitglieder gegenseitig mit Vorwürfen überschütten, da wird – das ist ja ungeheuer wichtig in diesem Zusammenhang – der streitbare Diether Dehm, der sich auf die Seite von Jebsen geschlagen hat, als „Vertrauter von Fraktionschefin Sahra Wagenknecht“ tituliert.

Und damit sind wir beim Punkt.

Für die Linke geht es um die Diskussionen darüber, ob Lederer nun richtig gehandelt hat oder nicht. Diese Debatte wird ziemlich merkwürdig geführt, insbesondere, weil die Begrifflichkeiten wie „Antisemit“ oder „Verschwörungstheoretiker“ kaum hinterfragt werden. Denn erstens sollte die Linke wissen, dass Jebsen weder das eine noch das andere ist, auch wenn er – den Vorwurf musste er sich unter anderem von Pedram Shahyar gefallen lassen – zuweilen missverständliche Dinge sagt. Und zweitens zaubert offenbar das Wort „Querfront“ inzwischen haufenweise Panikattacken auf die Stirn eines jeden Linken, weil das wohl zu den schlimmsten – und gleichermaßen diffusesten – Vorwürfen gehört, die man sich ankreiden lassen muss.

Muss man aber gar nicht!

Denn wir sind ja beim eigentlichen Punkt. Und der sieht so aus und wird in dubiosen Think-Tanks formuliert (Achtung, Verschwörungstheorie!):

Sehen wir zu, dass wir die Linken auseinandernehmen, dass sie sich am besten selbst auseinandernehmen, formulieren wir Kampfbegriffe, die wirken, die Angst erzeugen, die zu absurden Distanzierungen führen und ohne Ende Streit provozieren. Sorgen wir dafür, dass sich die Linken auf sich selbst konzentrieren in dem Sinne, dass sie sich zerfleischen, aufeinander einstechen, das wahre linke Denken für sich in Anspruch nehmen und dabei ihre Mitstreiter zerfetzen. Wenn wir das tun, brauchen wir danach nicht mehr viel zu tun.

Ich glaube daran. Nicht an die Verschwörungstheorie, dass rechte, neoliberale Kräfte den innerparteilichen Konflikt in der Sache der Preisverleihung in die Wege geleitet haben. Aber daran, dass bestimmte Begriffe, bestimmte – ja, man könnte sagen – Gedankenfetzen gezielt eingesetzt werden, um die Linke zu schwächen. Und sollte das stimmen, dann muss man konstatieren, dass es funktioniert.

Denn worum geht es hier?

Es geht um eine alternative Preisverleihung.

Es geht um den seit Jahren aufgebauten Vorwurf, Ken Jebsen sei ein Antisemit.

Es geht um das böse Wort Verschwörungstheoretiker.

Betrachtet man jedoch die Sachlage nüchtern, geht es um eine kleine Veranstaltung, die keinerlei Auswirkungen gehabt hätte. Weder auf linke Politik. Noch auf die große Politik. So aber wird die Linkspartei einmal mehr geschwächt bzw. – was ja noch viel komfortabler ist – schwächt sich selbst.

Ich finde, wir sollten damit aufhören. Sollten uns den Diskurs zutrauen, ohne dabei ins Kategorische zu verfallen. Sollten abwägen, wann es ums Grundsätzliche geht und wann wir Debatten auch ausfallen lassen können, weil sie einen öffentlichkeitswirksamen Streit, der zur Spaltung beiträgt, befeuern. Sollten sehen, wo die Gemeinsamkeiten liegen und uns nicht auf das Neoliberalsprech einlassen und davon lenken lassen.

Würde Klaus Lederer zum Schluss kommen, dass er Ken Jebsens Ansichten nicht mag und teilt, ihn aber einfach seine Arbeit machen und einen Preis entgegennehmen lässt, wäre schon viel erreicht.

Und würden die Linken – als Partei und als Bewegung – verstehen, wo die Rechten sie treffen wollen und können, wäre noch mehr erreicht. Wir haben einfach zu wenige und zu kleine und zu unwirksame Think Tanks. Der Neoliberalismus hat sich besser aufgestellt. Daran sollten wir vielleicht öfter denken.