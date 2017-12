Gebt den Paketboten auf gar keinen Fall Trinkgeld!

Na, da hatte ich ja wieder eine ganz tolle Idee. Die ich dann in Form eines Posts auf Facebook zum Ausdruck gebracht habe. Mit teils äußerst unangenehmen Nebenwirkungen. Und Kommentaren, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließen.

Aber der Reihe nach.

Eines muss ich vorweg erwähnen. Ich bin kein großer Freund des Ehrenamtes oder vergleichbarer Aktivitäten, die einmal im Jahr mit irgendwelchen Preisen von der Bundesregierung ausgezeichnet werden. Sie ermöglichen es der Politik, sich ihrer eigenen Verpflichtung zu entziehen und die Zivilgesellschaft selbst ihren Scheiß erledigen zu lassen. Trotzdem würde mir nicht einfallen, Tafeln schließen zu wollen, Frank Zander sein Weihnachtsessen für Obdachlose zu verbieten oder … ja, oder Paketboten ein Trinkgeld zu geben. Aber das kam irgendwie gar nicht so gut an.

In der Süddeutschen Zeitung las ich gestern einen Artikel, der mich motivierte, folgenden Aufruf auf Facebook zu formulieren:

Gebt Euren Paketboten Trinkgeld!

Und zwar nicht zu knapp. Es ist wohl unrealistisch, im Zeitalter von Amazon den Aufruf für massenhaften Einkauf beim Einzelhändler vor Ort zu starten, zumal kurz vor Weihnachten. Zudem: Es gibt ja auch haufenweise andere Dienstleister, die bequem nach Hause liefern, nachdem im Netz bestellt wurde. Es ist außerdem unrealistisch, bis zum 24.12. die Arbeitsbedingungen oder die Bezahlung von Paketboten zu verbessern.Aber es ist möglich, zumindest einen kleinen Teil zur Verbesserung zu leisten. Wenn jeder Bote im Schnitt 200 Pakete am Tag ausliefert und zumindest von der Hälfte ein Trinkgeld von einem Euro bekommt, kann er tatsächlich klarkommen. Denn bei einer Arbeitszeit von 60 bis 80 Stunden pro Woche und einem Bruttoverdienst von 1.600 Euro muss man von Armut sprechen.Deshalb: Gebt Euren Paketboten Trinkgeld! Und zwar nicht zu knapp. Und das ganze Jahr über.

Mir war natürlich klar, dass das Argument mit der Verpflichtung des Staates kommen würde. Ich hatte zwar noch überlegt, es vorsorglich mit einzubauen, um es in gewisser Weise zu entkräften bzw. deutlich zu machen, dass auch ich die Pflicht des Staates sehe, sich um alle sozialen Belange zu kümmern. Denn davon gibt es ja mehr als genug.

Aber ich entschied mich dagegen, weil ich dachte, dass ja jeder selbst entscheiden kann, was er mit meiner Botschaft anfängt. Außerdem ging es mir in erster Linie darum, auf die Arbeitsbedingungen von Paketboten aufmerksam zu machen. Nicht ganz ohne Grund übrigens ausgerechnet jetzt, zur Vorweihnachtszeit. Denn in den letzten Wochen sah ich immer wieder Statusmeldungen, die zum Teil auf übelste Art und Weise darüber klagten, dass die Zusteller ihre Pakete nicht in absoluter Perfektion überbringen. Schnell, höflich, ja, dankbar, dass sie diesen „wundervollen“ Job machen dürfen. Mich ärgern diese Posts, und so dachte ich mir: Hey, vielleicht besteht ja die Möglichkeit, etwas mehr Verständnis für die üble Lage von Paketboten aufzubringen. Und mit ein paar kleinen Talern ihre Lage ein bisschen zu verbessern.

Aber: Pustekuchen! (Wobei ich betonen möchte, dass es auch schöne Rückmeldungen gab, über die ich mich sehr gefreut habe.)

Die politisch sehr, sehr Korrekten

Die politisch sehr, sehr Korrekten sehen überhaupt nicht ein, mal ins Portemonnaie zu greifen und dem Paketboten ein bisschen Geld zu reichen. Das geht natürlich nicht gegen den Boten, der ist schließlich arm dran und müsste dringend unterstützt werden, denn so kann man ja nun wirklich nicht arbeiten. Aber das Gewissen, ach ja, das Gewissen verbietet es, dem Paketboten etwas Geld zu geben.

Warum?

Deshalb:

Erstmal nachvollziehbar und verständlich. Letztlich übernehme ich aber damit die Verantwortung für die miese Bezahlung und verhindere den Kampf um bessere Arbeitsbedingungen. Denn wer gewohnt ist, am Tag 30/40 € Trinkgeld zu bekommen, der sieht irgendwann keine Notwendigkeit mehr zum Kampf. In der Gastronomie wird das Trinkgeld teilweise angerechnet auf den Lohn. Also Arbeitgeber finden immer neue Perversitäten, um Lohndrückerei zu betreiben. Auch die privaten Tafeln und Suppenküchen werden inzwischen als Ergänzung der Hartz 4 Mangelversorgung betrachtet und mildern die Erscheinungsformen gesellschaftlicher Verarmung. Sogar Karin Göring-Eckart lobt sie, denn sie sorgen dafür, dass sie sich nicht weiter um die Armut kümmern muss.

Ok, also gut. Ich helfe dem Zusteller nicht, wenn ich ihm Trinkgeld gebe, sondern hindere ihn am Kampf um bessere Arbeitsbedingungen. Den könnte er ja nun auch locker aufnehmen, vielleicht so ab 21.00 oder 22.00 Uhr, wenn er mal Feierabend hat. Und wenn die Göring-Eckart erfährt, was ich da treibe, ist sowieso Schicht im Schacht. Dann poste ich lieber einmal täglich auf Facebook, wie scheiße es ist, dass der Paketbote so wenig verdient. Er wird es mir sicher danken, sich das Posting ausdrucken und damit zu seinem Energieversorger gehen, in der Hoffnung, etwas Preisnachlass zu bekommen.

Was spricht denn noch so gegen ein Trinkgeld?

Dann müsste man vielen Berufsgruppen Trinkgeld geben. Aber jeder sucht sich seinen Beruf aus. Und wenn ich sehe wie die zum Teil mit den Paketen umgehen…..eine (Zahn)arzthelferin verdient auch nicht viel. Trotzdem gebe ich dort kein Trinkgeld…warum dann dem Paketboten? Der nicht mal klingelt….die Pakete irgendwo abgibt ohne Zettel zu hinterlassen…Trinkgeld muss man sich verdienen mit Service und Leistung.

Ah, klar, glatt vergessen! Jeder Paketbote wird Paketbote, weil er davon schon als Kind geträumt hat. Und Brum-Brum mit einem tollen, großen Auto durch die Gegend fahren kann. Klar, war bei mir genauso. Also, bevor ich Pilot, Tierarzt und zum Schluss Erzieher werden wollte, was dann auch funktioniert hat. Aber diesem Traumjob als Paketbote trauere ich irgendwie immer noch hinterher.

Und außerdem: Stimmt ja, viele Berufsgruppen sollten ein Trinkgeld bekommen. Bekommen sie aber nicht, daher wäre es ja völlig bescheuert, jetzt bei den Zustellern anzufangen. Besser als jeder Zahnarzthelferin geht es ihnen schließlich allemal!

Und dann ist da ja noch die Eigenverantwortung:

Mehr Trinkgeld geben wäre der falsche Weg, für mehrere Tage die Arbeit niederlegen, aber alle Angestellten und Amazonas und Co würden in die Knie gehen.

Gut, davon hat der Paketbote jetzt erst mal nichts. Und es impliziert nebenbei sehr charmant, dass die Arbeitnehmer ihres eigenen Glückes Schmied sind, die gefälligst zu streiken haben, damit es ihnen bessergeht. Ojeh, vielleicht so wie Erzieherinnen, Piloten und S-Bahn-Fahrer, die – wenn sie es denn wirklich mal tun – sofort massenhaft öffentlich an den Pranger gestellt werden, weil sie so verantwortungslos einfach die Arbeit niederlegen? Und die Paketboten? Kurz vor Weihnachten? Die bundesweite Solidarität der Bevölkerung wäre ihnen sicher … nicht sicher.

Fehlt noch der Blick fürs große Ganze:

Aus Trinkgeldern werden keine Steuern generiert. Diese würden aber benötigt, um Geld in System zu haben, aus dem dann Bedarfe im tatsächlichen Umfang decken zu können.

Also, Paketbote, kapiert? Wenn ich Dir zwei oder drei Euro gebe, entstehen daraus keine Steuereinnahmen, die aber nun mal dringend notwendig sind, und für Dich in dieser einmaligen Situation erst recht. Das verstehst Du doch, oder?

Die verwöhnten Konsumenten

Wir wollen nicht die vergessen, die etwas erwarten für ihr Geld. Also, für das Geld an sich, so ganz allgemein, das Geld eben, dass der Paketbote bekommt. Immerhin leben wir in einer Leistungsgesellschaft, mit vielen Leistungsträgern. Da muss halt irgendwer auch die Pakete tragen, die die Leistungsträger nicht tragen, weil sie schließlich schon die Leistung tragen müssen.

Und außerdem:

Warum sollte ich seine schlechten Arbeitsbedingungen und seinen niedrigen Lohn subventionieren?

Offensichtlich geht es den Arbeitern noch viel zu gut, sonst wären sie ja auf der Straße.

Geschnallt? Es geht Euch viel zu gut, Paketboten! Also, auf geht‘s, auf die Straße! Erst, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen (das läuft ja ab ungefähr 21.30 Uhr). Und dann (sagen wir: ab 23.30 Uhr), um einfach nur so auf der Straße rumzugammeln. Denn mit Eurem Job seid Ihr komplett verwöhnt, das kann es ja nun auch nicht sein.

Der „Klassiker“ fehlt noch. Der Paketbote klingelt einfach nicht:

Wenn er es auch mal ins 1.OG schafft statt ohne zu klingeln Benachrichtigungen in den Briefkasten zu werfen….

Oder der:

Ich hab dem Typen vor kurzem einen Euro gegeben. Der hat nur kurz danke genuschelt und war wieder weg. Mach ich sicher nicht wieder.

Ja, ja, diese Undankbarkeit. Das ist doch sowieso das größte Problem, dieses elitäre Gehabe, die Paketboten wissen genau, dass sie in einer Machtposition sind, die nutzen das gnadenlos aus. Klingeln einfach nicht, wenn sie noch 180 Pakete im Auto liegen haben, lassen den Kniefall bei einem Euro Trinkgeld weg, und wenn man ihnen noch vier bis sieben Retourpakete mit auf den Weg geben will, hauen die einfach ab, fast schon fluchtartig!

Der Markt der Paketboten ist einfach zu dereguliert, die können tun und lassen, was sie wollen, wo bleibt die Politik, um dem endlich einen Riegel vorzuschieben? Wo, verdammt noch mal, bleibt die Politik?!

Klären wir das mal kurz …

Wie schon eingangs erwähnt, ich stehe allen Maßnahmen, die die staatliche Verantwortung verdecken können, kritisch gegenüber, das Ehrenamt, das ich oben angedeutet habe, ist für mich ein herausragendes Beispiel. Es kann natürlich nicht sein, dass der Staat seine Rolle als Sozialstaat immer weiter ausdünnt und sich dann daran erfreut, dass private Institutionen oder einfach Menschen die Hilfe übernehmen, die dringend nötig ist.

Man kann sich aber auch einfach davonstehlen und die eigene Rolle so definieren, dass man als Schreibtisch- oder Sofa-Revoluzzer entscheidet, welche Form von Hilfe angemessen oder politisch sinnvoll ist und welche nicht. Ich musste mir übrigens auch den Vorwurf gefallen lassen, überhaupt einen Aufruf zu machen:

Es wird Sie vielleicht sehr erstaunen und verwundern, dass ich generell großzügige Trinkgelder vergebe und auch die örtliche Obdachlosenzeitung plus Trinkgeld kaufe…Aber ich halte nichts von Aufrufen dazu.

Da frage ich mich: Wieso nicht? Weil ich dann wie die Göring-Eckart bin? Wohl kaum. Dieser Aufruf war für mich nichts weiter als der Versuch, die Leute darauf aufmerksam zu machen, wie beschissen es den Paketboten geht. Und einen sehr einfachen Weg aufzuzeigen, wie man ihr Auskommen ein wenig verbessern kann. Vor Weihnachten, und auch sonst.

Der dann folgende Kommentar ist völlig in Ordnung:

Nicht aber als Dauerlösung. Es gibt nämlich auch immer mehr Leute, die inzwischen diese niedrigen Entlohnungen damit rechtfertigen, dass man doch auch das Trinkgeld noch rechnen müsse. Und das ist absolut daneben. Es wäre einfach gut, wenn niemand mehr wirklich darauf angewiesen wäre und es einfach als zusätzliche Anerkennung und nicht als Einkommen betrachten müsste.

Word! Richtig, absolut. Trotzdem blieb mir auch bei dieser Anmerkung nichts anderes übrig als so zu antworten:

Natürlich ist das keine Dauerlösung. Aber bis zur sozialen Revolution – vorher haben sie ja nix davon – helfe ich (ganzjährig) den Paketboten dennoch gerne.



Ich habe gestern gelernt, dass Hilfe zwar grundsätzlich eine gute Idee ist, man es aber auch nicht übertreiben sollte. Wegen des Klassenkampfes und so.

Anmerkung: Da ich mein Posting öffentlich verbreitet habe, ist es auf Facebook jetzt nicht mehr zu finden, ich habe es gelöscht. Ich möchte niemanden, der sich an den Diskussionen beteiligt hat, in eine unangenehme Situation bringen. Und Adressen (selbst, wenn ich sie kennen würde) publiziere ich schon mal gar nicht, auch wenn das im Moment irgendwie als cool empfunden wird.

