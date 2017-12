Demos gegen den Parteitag der AfD – und was ist mit der FDP, der CDU, den Grünen und der SPD?

Wenn die AfD ihren Parteitag abhält, bleibt kein Stein auf dem anderen. Im doppelten Sinne, vielleicht sogar im dreifachen Sinne, wenn man die Aktion des Zentrums für Politische Schönheit mit hinzurechnet. Da wird demonstriert, was das Zeug hält, da marschieren DGB und Linke Seit‘ an Seit‘, um deutlich zu machen, was sie von der AfD halten. Und schnell sind auch Vergleiche aus der Zeit der Machtergreifung – oder Machtübergabe, je nach Standpunkt – auf dem Tisch. Damals, ja, damals, fing es auch so an. Oder so ähnlich. Jedenfalls: Wehret den Anfängen!

Die AfD profitiert von diesen Vergleichen, denn es ist schon eine Weile her, dass sie sich als Opfer hervorheben konnte. Und seit der Bundestagswahl und diesen verdammten, zähen und auch noch erfolglosen Verhandlungen von CDU, CSU, Grünen, FDP und zuletzt SPD spielt die AfD kaum noch eine Rolle. Eine Alice Weidel in einer Talk-Show mit einem mehr als mäßigen Auftritt ändert daran auch nicht viel. Da muss sich die Partei ja fast vor Neuwahlen fürchten, so dermaßen unsichtbar ist sie derzeit in den Medien. Aber da gibt es ja noch den Parteitag.

Der sollte, wenn es nach dem Willen der Gegendemonstranten ging, verhindert werden. Weil die AfD eben die AfD ist. Aber da wird es dann doch etwas schräg. Denn warum eigentlich sollte die Partei der Widerwärtigkeiten ihren Parteitag nicht abhalten sollen? Einfach nur, weil sie die Partei der Widerwärtigkeiten ist? Das wäre doch arg wenig. Insbesondere, weil für die Zustände im Lande nicht die AfD verantwortlich ist. Allenfalls – was schon schlimm genug ist – für aggressive Stimmung gegenüber geflüchteten Menschen. Und selbst das hat die AfD ganz sicher nicht alleine geschafft. Sie hatte reichlich Mithilfe, und zwar von den Parteien, die sich jetzt gönnerhaft zurücklehnen und sich als Saubermänner (meinetwegen auch Sauberfrauen) hinstellen. Die allerdings können ihre Parteitage unbehelligt und in aller Ruhe abhalten. Und zwischendurch die gesetzliche Rente demontieren, die Löhne auf ein armutsförderndes Niveau bringen, andere Länder mit ihrem neoliberalen Verständnis an den Abgrund und darüber hinaus bringen und – quasi als Sahnehäubchen des Monats Dezember 2017 – Glyphosat durchpeitschen. Merkel betont dann, dass sie das echt nicht gut findet, und alle sind zufrieden, mehr oder weniger. Ok, die Glyphosat-Nummer war unangenehm, und die Kanzlerin erwartet in aller Bescheidenheit, dass so etwas ja nun echt nicht wieder vorkommen dürfe. Aber das war‘s dann auch. Viel schlimmer ist doch dieser verdammte Parteitag der AfD!

Jetzt mal ehrlich: Ich verstehe das nicht. Natürlich ist die AfD, die jetzt auch noch in den Bundestag eingezogen ist, eine üble Partei, mit unangenehmen Gestalten und ganz klar rechter Gesinnung, die an den Rändern dieser am Rand befindlichen Partei dann gern noch mal eine Schippe drauflegen. Höcke lässt grüßen, und einige andere Kandidaten gleich mit. Und natürlich schürt sie die Fremdenfeindlichkeit auf hässlichste Art und Weise und schlägt Lösungen vor, die so unterirdisch und aggressiv sind, dass mir dabei nur speiübel werden kann. Aber darf sie deshalb nicht ihren Parteitag abhalten? Meiner Meinung nach darf sie das, oder aber man muss darüber nachdenken, die anderen Parteien ebenfalls in die Verantwortung zu nehmen. Dann, ja, dann könnte man neu diskutieren.

Denn wenn selbst die CSU sagt, die FDP habe sie rechts überholt, und wenn die Parallelen der Parteiprogramme von AfD und FDP so gravierend sind, dann frage ich mich schon, was der „Hype“ um den Parteitag der AfD sollte.

Es war den ganzen Wahlkampf über zu beobachten: Die AfD provozierte, schlug absurde Lösungen vor, und die etablierten Parteien wehrten sich vehement dagegen, stellten sich als gute Demokraten in ein hell scheinendes Licht, um dann die Forderungen der AfD zu übernehmen. Und halb Europa jammert jetzt, nachdem das Desaster offenkundig ist, dass Deutschland doch seine Führungsrolle in Europa übernehmen müsse, weil sonst alles den Bach runtergeht. Wie beknackt ist DAS denn?! Deutschland ist maßgeblich für die neoliberale Entwicklung in Europa zuständig, und wer sich jetzt echauffiert, dass es ohne uns nicht geht, ist vom Kopf bis zu den Zehen ebenfalls neoliberal. So wie übrigens auch die AfD, die dem Ganzen nur eine babyblaue Färbung gibt.

Also gut, ich fasse zusammen: Demos gegen den Parteitag der AfD? Ok, einverstanden. Dann aber bitte auch gegen CDU, CSU, FDP, Grüne und SPD, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Erst dann wird es nobel, gegen die AfD und ihren Parteitag zu demonstrieren, erst dann wird es schlüssig und folgerichtig. So lange aber diejenigen, die sich über die AfD erheben, während sie gleichzeitig deren Forderungen übernehmen und/oder für den Bankrott des Sozialstaates verantwortlich zeichnen, als Retter der Demokratie dastehen, so lange ist der Protest gegen eine Partei, die ohne Frage die Entwicklung der letzten Jahre programmatisch radikal auf die Spitze treibt, nur die halbe Wahrheit.

Wenn überhaupt.