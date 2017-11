Wir Sexismusopfer

Sexismus ist eines der ganz großen Probleme unserer Zeit? Na, wenn das mal stimmt. Offenbar muss immer wieder an ihn erinnert werden, um ihn dann mal wieder auf der Agenda ganz oben zu platzieren.

Zum Glück – muss man fast schon sagen – kam jetzt heraus, was nie jemand für möglich gehalten hat: Besetzungscouchen sind eine sexistische Zone, in (und auf) denen die Übergriffigkeit ein obligatorisches Einstellungskriterium sind. Gäbe es Mister Weinstein nicht, man wüsste so wenig vom Sexismus in der Gesellschaft. Er ist ein Pionier wie Monsieur Strauss-Kahn. Wie Herr Kachelmann. Wobei ich bei keinem der Herrn Spekulationen anstellen möchte, man muss ihnen die Vorwürfe bitte beweisen, dann kann man urteilen – das ist juristisch wie für den alltäglichen Allgemeingebrauch. (Dies nur als warmer Ratschlag von Ihrem freundlichen und serviceorientierten Autor.) Ohne diese Herren wüsste man halt so wenig, wie sexistisch es da draußen immer noch läuft. Die Männer ganz generell, sie sind die Herren der Abläufe – von Zeit zu Zeit muss daran erinnert werden, sonst merkt es gar keiner in diesem Land voller Ministerinnen und der Richtlinienkompetenzin. Na gut, stimmt ja: Es heißt ja der Hosenanzug – und damit ist belegt, dass der Mann selbst dann noch regiert, wenn es schon eine Frau tut.

Kaum ruft man also mal wieder zur Erinnerung, kommt alles ans Tageslicht, melden sich unzählige weibliche Menschen zu Wort, die von männlichen Menschen nicht richtig behandelt wurden. Ich formuliere das gezielt passiv als nur schlechte Behandlung, weil nicht alles was der Kollektivaufschrei da erzählt, von gleicher Qualität ist. Die einen erzählen, wie sie befummelt werden, während die anderen sich ärgern, weil ein Mann blöd aus der Wäsche guckte und sagte: »Hmmm, eine Frau habe ich jetzt nicht erwartet.« #metoo – ernsthaft jetzt? Die erste Variante ist ohne Ausflüchte eine schändliche Sauerei; die zweite hingegen ist Kommunikation – keine behände zwar, nichts Elegantes, aber halt auch nichts anderes. Dass man den kommunikativ Unterentwickelten mit den potenziellen Busengrapschern im Sud der ganzen Debatte auch gleich weichkocht: Das hat nichts mit Debattenkultur zu tun, sondern mit der perfiden Lust an inquisitorischer Hysterie, die sich keine Mühe um Erkenntnisgewinne machen möchte.

Ein Sexismus kommt in der Debatte jedoch nur ganz zögerlich vor. Jetzt habe ich aus Versehen doch »Debatte« geschrieben – gemeint war natürlich die Kakophonie der jetzt von Mister Weinstein Erweckten und Erinnerten. Dass viele Frauen in prekären Verhältnissen schuften, sich aufreiben in Berufen des Pflegespektrums etwa und ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, während man ihnen als Dank mehr oder weniger nur die Hand drückt und sagt »Och, Sie sind aber ein guter und sozialer Mensch«, das ist eher so ein Randthema. Das ist der Teil eines Sexismus, der als systemische Normalität im Klassismus aufgeht – wir reden hier aber grundsätzlich von einem Klassismus, der ziemlich geschlechterneutral auftritt: Unter Prekariern ist die Gleichberechtigung schon lange umgesetzt. Sie arbeiten gleich viel und verdienen gleich viel – was allerdings in Sachen des Verdienstes nicht viel, sondern wenig ist.

Als Problem bei männlichen Prekariern stellt sich nun, dass sie ihre Situation nicht als Sexismus verbuchen können – zynisch gesagt. Das Problem bei der jetzt mal schnell wiederentdeckten Hysterie zum Sexistenmann ist noch viel tragischer: Sie ist Tünche. Man forciert dieses Thema als Stellvertreterdebatte. Solange man den Männern da draußen sagt, sie seien die Unterdrücker der Frau und solange man den Frauen da draußen sagt, sie zur Abwechslung nicht nur Kinder, sondern sich auch vor dem Manne hüten, muss man nicht so viel von Teilhabe und von der sozialen Frage reden. Dass das, was man so lapidar als Sexismus tituliert, mit ein Aspekt der sozialen Frage ist: Pssst, nicht so laut – sonst führen wir am Ende wieder eine dieser bösen bösen Neiddebatten.

Die Neiddebatte namens Sexismus ist da viel angenehmer. Sie kostet nichts außer ein bisschen wahllose Vorurteile und Feindbildpfege. Dass der Großteil der Männer im Lande so weit von sexistischen Handlungen im Alltag entfernt ist, wie von einem fairen Lohn: Die Aufschreierinnen sagen es ihnen ganz bestimmt nicht. Sie wissen es ja eventuell selbst nicht.

Nein, runterspielen will ich die Anlegenheit natürlich nicht. Wenn Angelina Jolie um ihre Existenz gebracht wurde, weil sie Mister Weinstein nicht so gefällig war, wie er es gerne gehabt hätte, dann ist das natürlich kein Spaß mehr. Da geht es um Existenzen. Andererseits ist Frau Jolie nun wirklich kein gutes Beispiel, sie hat ja Geld, sie könnte sich ja auch mit »Go fuck yourself!« empfehlen. Bei vielen weiblichen Angestellten sieht das leider anders aus. Sie müssen auf die eine oder andere Weise gefällig sein. Beischlafen im schlimmsten Fall – oder einfach nur dämliche Sprüche ertragen, damit sie Aufstiegschancen wahren. Ob man mit Liberalisierungen im Betriebsverfassungsgesetz diese Schieflage rettet: Ich weiß ja nicht! Weniger Betriebsrat und Mitsprache scheint kein probates Mittel zu sein. Dort könnte man aber anfangen Angestelltenrechte zu stählen.

Die widerlichen Typen, die den Frauen den Aufstieg erschweren, sind übrigens dieselben Kerle, die auch untergebenen Männern in die Parade fahren. Und das sage ich nicht, wie schon erwähnt, um alles runterzuspielen. Mich ärgern nur Vereinfachungen. Und diese Sexismus-Diskurse, die stets dann stattfinden, wenn jemand prominent seine Sexistenz ausspielte, werden ganz gezielt als plumpe Vereinfachung gehalten. Mit Didier Eribon könnte man feststellen, dass wir es mit jener Art von Toleranzdebatte zu tun haben, die die soziale Debatte sediert. Wenn Frau Nahles sich zu Wort meldet und sagt, sie kenne Sexismus, Männer hätten ihr immer wieder gesagt, dass sie es nicht könne, dann tendiere ich dazu, das nicht als Sexismus abzutun: Sie kann es ja wirklich nicht. Und das ist keine Frage des Geschlechtsteils.



Falls jetzt gleich gewisse Kreise auch noch dieses Textchen in ihren #Aufschrei einpflegen, um die Verharmloser zu listen, dann sind wieder alle so beschäftigt mit dem Geschlechterkampf, dass mal wieder für einen Augenblick Ruhe ist im Ausbeutungsgeschäft. Dass man die soziale Gerechtigkeit mal wieder deshalb verdrängt, weil alle Männer pars pro toto begutachtet werden: Ich würde das auch Sexismus nennen.