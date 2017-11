Therapeutenmangel: Wenn kranke Seelen warten müssen

Immer mehr Menschen leiden an psychischen Erkrankungen. Die Gründe dafür reichen von kaputten Familienverhältnissen bis hin zu Burn-out-Fällen, hinter denen sich vielfach schlicht massive Depressionen verbergen, die einen neuen, modernen Namen bekommen haben. Doch wer sich auf die Suche nach Hilfe macht, stößt schnell an Grenzen – und verschlossene Türen. Neu ist das Problem nicht, doch es wird immer gravierender.

Fast jeder Dritte leidet im Laufe seines Lebens an psychischen Erkrankungen. Ob diese nur temporär sind oder sich über einen längeren Zeitraum hinziehen, ist von Fall zu Fall verschieden, und nicht jede psychische Unwucht benötigt eine Behandlung. Doch vorübergehende Krisen bilden bei der großen Zahl psychischer Leiden eher die Ausnahme, in der Regel muss dringend eine Behandlung erfolgen, entweder durch psychotherapeutische Maßnahmen und/oder einer der Krankheit entsprechend angemessenen Medikation. Die am meisten verbreitete psychische Erkrankung ist die Depression. Sie hat massive Auswirkungen auf das Leben Betroffener und wirkt teils so zerstörerisch, dass am Ende nur der Suizid bleibt. Es sei denn, Menschen mit Depressionen bekommen die Hilfe, die sie so dringend brauchen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Depressionen als Volkskrankheit eingestuft, im Jahr 2015 litten rund 4 Millionen Deutsche darunter. Und das ist nur die offizielle Zahl, wie bei den meisten psychischen Erkrankungen dürfte die Dunkelziffer noch ein deutlicheres Bild zeigen. Die Entwicklung ist nicht überraschend, alleine zwischen 2005 und 2015 hat sich die Zahl der an Depressionen erkrankten Menschen verdoppelt. Nun könnte man einwenden, es handele sich bei derlei Diagnosen um Modeerscheinungen wie etwa den Burn-out, der vor 10 Jahren noch kein Thema war (auch wenn er schon in den 1970er Jahren in den USA häufig auftauchte) und häufig eine Form der Depression darstellt. Doch realistisch ist diese Betrachtung nicht. Im Gegenteil, man kann davon ausgehen, dass es auch früher schon zahlreiche Formen psychischer Erkrankungen gab, die jedoch als solche gar nicht eingeordnet wurden. Und künftig werden Krankheiten mit psychischem Hintergrund weiter zunehmen, weil der wirtschaftliche Druck immer größer wird, die Unsicherheit über die persönliche Zukunft stetig wächst und Menschen, die bereits „unten angekommen“ sind, damit rechnen müssen, durch von außen aufgebauten Stress, Sanktionen seitens der Jobcenter oder negative Presse zusätzlich unter Druck gesetzt werden. Es ist daher kein Zufall, dass Depressionen bei Hartz-IV-Empfängern ein ernstes Problem sind, das allerdings nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch das Personal der Arbeitsagenturen überfordert.

Überversorgung bei Psychotherapeuten?

2015 waren die Krankenkassen der Meinung, es herrsche eine Überversorgung an Psychotherapeuten. Auch deshalb ist es für den therapeutischen Nachwuchs schwer, überhaupt eine Kassenzulassung zu bekommen. Wohl niemand weiß genau, woher diese Einschätzung von damals kam, denn wer sich auf die Suche nach einem Therapeuten begab, musste mit Wartezeiten rechnen, die mit sechs Monaten sogar im komfortablen Bereich lagen. Viele Praxen gingen gar nicht erst ans Telefon und verkündeten stattdessen (bestenfalls) mittels Anrufbeantworter, dass sich der Anrufer besser woanders hinwenden sollte, weil die aktuellen Wartezeiten bis zu zwei Jahren betrugen. Andere Praxen haben nicht einmal einen Anrufbeantworter (AB), wer dort anruft, muss erleben, dass das Gespräch gar nicht angenommen wird, nicht einmal von einem AB.

Hilfe … sieht anders aus

Und heute? Das Telefonat mit einer Krankenkasse macht deutlich, dass die Problematik extrem unterschätzt wird. Der Mann einer an Depressionen erkrankten Frau war auf der Suche nach einem Therapieplatz für seine Frau. Er hat mit uns Kontakt aufgenommen. Nach den Erfahrungen, entweder niemanden erreicht zu haben oder den Hinweis auf eine monate- bis jahrelange Wartezeit, wendete er sich ratlos an die Krankenkasse seiner Frau. Das Gespräch verlief sinngemäß so:

„Guten Tag, bei meiner Frau wurde eine Depression diagnostiziert, jetzt suchen wir einen Therapeuten. Können Sie mir helfen?“

„Wieso ruft denn Ihre Frau nicht selbst an?“

„Weil sie dazu nicht in der Verfassung ist. Sie leidet an Depressionen.“

„Gibt es dafür einen besonderen Grund?“

„Könnte sein, wir wollen das herausfinden, deswegen suchen wir einen Psychotherapeuten.“

„Also einen konkreten Grund können Sie mir nicht nennen?“

„Der Grund für eine therapeutische Behandlung ist die Depression. Wann sie entstand oder wodurch sie ausgelöst wurde, ist eine der Fragen, die mit dem Therapeuten besprochen werden müssten.“

„Haben Sie denn mal im Internet nachgeschaut?“

„Ja, habe ich. Ich habe im Netz Therapeuten gefunden und diese angerufen oder angeschrieben. Aber wir bekommen keinen Platz.“

„Ich rate Ihnen, nach der Therapeutenliste zu suchen, im Internet, da sind viele Therapeuten aufgelistet.“

„Das habe ich getan. Aber keinen Termin bekommen. Eine Therapeutin sagte mir, dass sie gerne helfen würde, aber keine Kassenzulassung hat. Besteht die Möglichkeit, dass Sie die Kosten für diese Therapeutin übernehmen?“

„Nein, das ist nicht möglich.“

„Aber Sie wissen doch gar nicht, um welche Therapeutin es sich handelt oder welche Qualifikation sie hat.“

„Das ist egal, wenn sie keine Kassenzulassung hat, können wir die Kosten nicht übernehmen.“

„Also müssen wir weitersuchen?“

„Ja, dann müssen Sie wohl weitersuchen. Wie gesagt, schauen Sie mal im Internet nach.“

„Danke, das mache ich seit Wochen, ohne Erfolg.“

„Dann tut es mir leid.“

Die Frau des Mannes wird bis heute mit Medikamenten behandelt. Einen Therapieplatz hat sie nach wie vor nicht.

Depressionen als Folge des Neoliberalismus

Natürlich sind die Gründe für Depressionen vielfältig. Es können Misshandlungen und Missbrauch in der Kindheit sein, konkrete traumatische Erlebnisse, Angststörungen, Panikzustände, Todesfälle im nahen Umfeld und vieles mehr. Oft hat sie aber auch – wie bereits im oben verlinkten Artikel über Hartz-IV-Empfänger – wirtschaftliche Gründe. Menschen, die sich trauen, über ihr Burn-out zu sprechen, sind häufig Betroffene von Depressionen. Und die Tatsache, dass der Druck im Arbeitsleben oder im Leben ohne Arbeit stetig zunimmt, kommt erschwerend hinzu. Das Motto „Jeder ist seines Glückes Schmied“ schafft bei Menschen mit Depressionen zusätzlichen Druck, der kaum auszuhalten ist.

Ratschläge aus dem unwissenden Umfeld mögen zwar gut gemeint sein, gehen aber an der Sache vorbei: „Das wird schon wieder“ ist ebenso unangemessen wie „Tu Dir mal was Gutes, dann geht es Dir auch besser.“

Doch genau solche Ratschläge entwickeln sich zum allgemeinen Allheilmittel. Im „Focus“ kam der Betroffene Uwe Hauck zu Wort, der scheinbar offen mit dem Thema umgeht, aber letztlich Empfehlungen abgibt, die wenig zielführend sind und dem Neoliberalismus in die Karten spielen, zum Beispiel unter der Überschrift „Sich selbst ändern“

Ein negatives Beurteilungsgespräch, ein Mensch, der versucht, meinen Selbstwert nachhaltig zu schaden oder mir sogar mit Konsequenzen droht, wenn ich so bin wie ich nun mal bin. All das sind Situationen und Dinge, die es nun mal so gibt. Ich kann weder die beteiligten Menschen noch die Umstände immer ändern.

Was ich aber immer kann, mich selbst ändern. Negatives, zumal von Menschen, die mir eigentlich gar nichts mehr bedeuten, nicht so nahe an mich herankommen lassen. Meinen Selbstwert nicht mehr von der Meinung anderer abhängig machen.

Oder auch, unter „Von wohlwollenden Menschen umgeben“:

Sucht euch ein Netz wohlwollender Menschen, und wenn es nur eine Selbsthilfegruppe ist. Gründet einen Stammtisch mit ehemaligen Mitpatienten, erweitert euren Freundeskreis, aber werdet um Himmels Willen die Menschen los, die nur kritisieren, nur das Negative in euch sehen.

Das sind Empfehlungen, die auf das Ändern von sich selbst hinauslaufen. Und ohne Frage ist die Beschäftigung mit sich selbst unverzichtbar, wenn man mit Depressionen erfolgreich umgehen will. Doch die Selbsthilfe, die eigene Fähigkeit, sich mit wohlwollenden Menschen zu umgeben, sich von denen, die nicht gut sind, zu trennen und letztlich sich selbst zu ändern, ist genau genommen ein Schlag ins Gesicht von Betroffenen, die nicht einmal in der Lage sind, morgens aufzustehen oder auch nur die Wäsche aufzuhängen. Da scheint zwar ein depressiver Mensch zu schreiben, doch seine Ratschläge sind von der Lebenswirklichkeit depressiver Menschen Lichtjahre entfernt.

Ein paar Klicks weiter landet man dann auch bei SAT1. Und wieder spricht unter anderem Uwe Hauck. Doch auch andere „Fachleute“ kommen zu Wort. Und sagen Dinge wie:

Unter Depressionen werden alle Anforderungen des Lebens wie durch eine schwarze Brille gesehen.

Das hat etwas von der Ansicht, dass Menschen sich abgehängt fühlen, das Gefühl haben, es ginge ihnen nicht gut. Also: selbst erzeugt, selbst konstruiert. Doch depressive Menschen sehen die Dinge nicht wie durch eine schwarze Brille, sie tragen diese Brille und können sie nicht ohne Hilfe abnehmen.

Oder:

Viele versuchen, dagegen anzukämpfen. Und machen es damit noch schlimmer. Ob ich nicht einfach mich da fallen lasse und sage: Ok, ich hab jetzt einen Burn-out, das sag ich den Leuten dann auch, die es wissen wollen, und geh dann in eine Klinik …

Dazu sei angemerkt: Menschen, die an Depressionen leiden, können das nicht „einfach so“ sagen. Das ist Teil ihres Krankheitsbildes. Aber der Ratschlag zielt einmal mehr darauf ab, Betroffenen zu vermitteln, dass sie sich outen müssen, und dass das „ganz einfach“ sei. Diese Äußerung geht am Krankheitsbild komplett vorbei.

Oder:

Es geht immer darum, ob aufgrund der Erkrankung eine negative Prognose getroffen werden kann, das bedeutet, in absehbarer Zeit wird derjenige nicht mehr arbeitsfähig sein.

Womit wir beim Neoliberalismus sind, der nicht der einzige Grund für Depressionen ist, dieses Krankheitsbild aber in rasendem Tempo verstärkt. Hilfe gibt es kaum, stattdessen wird Selbsthilfe gefordert. Von Menschen, die sich mit Selbstmord beschäftigen, psychosomatische und sich körperlich auswirkende Symptome zeigen, die sie so sehr einschränken, dass sie selbst kleine, alltägliche Aufgaben nicht mehr wahrnehmen können. Hier zur Eigeninitiative aufzurufen, die von Depressionen betroffene Menschen nicht einmal ansatzweise leisten können, ist blanker Hohn.

Probleme auf unterschiedlichen Ebenen

Problem Nummer 1: Die Krankenkassen. Sie sind in vielen Fällen keine Hilfe, sondern verweisen auf Eigeninitiative. In Anbetracht der Tatsache, dass Menschen mit Depressionen damit hoffnungslos überfordert sind, eine sinnlose und zynische Empfehlung. So etwas wie Notfälle scheint es nicht zu geben, es sei denn, man bricht sich ein Bein. Eine zerbrochene Seele – auch wenn es blumig klingen mag – wird in aller Regel nicht als Notfall betrachtet. Hinzu kommt, dass Praxen, die nicht durch die Krankenkassen zugelassen sind, keine Chance haben, und somit auch depressive Menschen, die womöglich einen Termin bekommen könnten, ins Leere schauen. Und die eigene Leere immer vernichtender spüren.

Problem Nummer 2: Die Politik. Immer wieder, wenn das Thema Depression einmal wieder aufkommt, zum Beispiel, weil Prominente betroffen sind – wir erinnern uns an den Fall des Torwarts Robert Enke, der Selbstmord begangen hat -, ist das Wehklagen groß. Nach Enkes Tod mischte sich sogar die Kanzlerin Merkel ein (sie liebt ja den Fußball als persönliche Bühne für sich selbst) und verkündete: „Wenn man krank ist oder etwas nicht kann, sollte man es ruhig sagen.“ Gleichzeitig beklagte sie, dass es auch ihr nicht immer gut gehe. Und überhaupt … lassen wir das!

Problem Nummer 3: Die Therapeuten. Ohne Zweifel gibt es von denen zu wenige. Der ermittelte Bedarf stammt aus dem Jahr 1999, was schon damals unrealistisch war. Heute, im neoliberalen Zeitalter, mutet diese veraltete Einschätzung geradezu absurd an. Aber das ist ja das Prinzip des Neoliberalismus – funktionieren oder aussortiert werden.

Doch die Therapeuten selbst spielen auch eine wichtige Rolle und tragen zum Mangel an Therapieplätzen bei. Denn sie entscheiden sich gerne für die „leichten“ Fälle, die ihnen schnelle Erfolge bringen und vermeiden Behandlungen von Menschen, die an Depressionen leiden. Schlicht, weil die anstrengender sind, länger behandelt werden müssen, die Erfolge letztlich härtere Arbeit bedeuten.

Natürlich lässt sich das nicht pauschal auf alle Therapeuten anwenden, aber die Tatsache, dass viele weder eine Assistenz am Empfang sitzen haben, nicht einmal einen Anrufbeantworter besitzen und auf Anfragen mit der Diagnose Depression nicht einmal antworten, spricht Bände.

Nicht wirklich krank?

Das Problem beim Umgang und der Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen ist grundsätzlicher Natur. Denn bei allen Lippenbekenntnissen muss man feststellen, dass sie in der Summe nicht ernstgenommen werden, ihre Krankheit als solche nicht anerkannt wird. Wenn ein depressiver Mensch sechs Monate oder mehr auf einen Behandlungstermin warten muss, wenn Wochen, Monate oder Jahre vergehen, bis er eine Therapie machen kann, dann bedeutet das, dass sein Leiden nicht anerkannt wird. Wer mit einem Armbruch ins Krankenhaus kommt, wird sofort versorgt, behandelt, operiert, wenn es sein muss. Wer eine psychische Erkrankung hat, muss sich damit abfinden, irgendwann einmal an der Reihe zu sein. Wenn es zeitlich passt. Die Tatsache, dass Depressionen und andere psychische Leiden im schlimmsten Fall im Suizid enden können, scheint keine große Rolle zu spielen. Doch psychische Erkrankungen sind Erkrankungen, genau wie physische auch. Wenn es dafür eine gesellschaftliche Anerkennung gibt, ein Bewusstsein darüber, ein Verständnis dafür, dass psychisch erkrankte Menschen genauso dringend Hilfe brauchen wie Unfallopfer oder Menschen mit anderen körperlichen Leiden, dann besteht Hoffnung für die Betroffenen. Vorher nicht.

Um es mit den Worten zu sagen, die von Laien gerne an depressive Menschen gerichtet werden, nur in diesem Fall mit dem Adressaten Gesellschaft und Politik: Jetzt reiß Dich mal zusammen und tu endlich was dagegen!