Stubenmenschen dürfen jetzt auch vorne rein

Pakete von Amazon können künftig direkt im Wohnzimmer des Bestellers abgestellt werden. Das sei eine reine Vertrauensfrage heißt es in der medialen Darstellung dazu. Die eigentliche Frage lautet jedoch: Ist die Dekadenz unsichtbaren Gesindes nicht eigentlich längst Geschichte?

Der neue Hintereingang am Haupteingang

Was haben sich die Zeiten doch geändert. Mein lieber Schwan sind wir liberal. Jetzt lassen wir die Dienstboten nicht nur am Haupteingang klingeln und das Bestellte abgeben – wir lassen sie sogar rein. Klar, die Olle von gegenüber hat das vorher schon so gemacht, hat im Morgenmantel und Schlüppi »mal eben schnell zum Abstellen ins Wohnzimmer« gebeten, aber eigentlich Abschleppen gemeint. Das gab es schon immer. Neuer Plan zur Stunde: Wir lassen den Boten zum Haupteingang rein – wenn wir nicht daheim sind. Amazon will es möglich machen mit einem Amazon Key. Ein digital vernetztes Schloss: Scannen und rein. Mal eben schnell zum Abstellen ins Wohnzimmer. Ohne lästige Schlafrockträgerin im Schlepptau. Oh Fortschritt, du gelobter Liebestöter.

Der Zugang zur Wohnung: Das ist schon so ein bisschen, als würde man das Heiligtum des Individuums beflecken. Immerhin geht es um Privatsphäre und um Vertrauen. Und genau darüber spach man dann auch, als der Amazon Key in der medialen Aufbereitung thematisch erfasst wurde. SPON labelte dann auch mit »Vertrauensfrage« und gab dem kurzen Bericht gleich ein Geschmäckle. Dabei geht es schon um ein bisschen mehr als um Vertrauen. Natürlich ist auch das ein Diskussionspunkt. Aber wenn es rundweg hergestellt würde, wenn man das Misstrauen besänftigen könnte: Ist dann alles angerichtet? Dürfen wir uns dann freuen, weil wir uns alles in unser trautes Heim bestellen können, nur ein bisschen warten müssen und flugs steht es mitten im Zimmer. Mensch, den Dienstboten habe ich gar nicht gehört, als ich am Klo saß. Ist es nicht schön, wenn man zu verrichtende Arbeit nicht mehr sehen muss?

Spätrömische Dekadenz, viktorianischer Snobismus und postdemokratische Dienstleistungsgesellschaft

Unsichtbar seinen Dienst tun, den Herrschaften nicht im Wege stehen, falls man doch mal auf sie trifft, schnell wegblicken, bloß kein Augenkontakt: Das kennt man aus dem viktorianischen England oder dem wilhelminischen Preußendeutschland. Da ging man als Gesinde auch nicht durch die Haustüre – man nahm den Hintereingang, lebte in einer Parallelwelt innerhalb herrschaftlicher Mauern. Ein feiner Mensch von Welt wusste nicht mal genau, wo in seinem Haus Räumlichkeiten für das Personal zu finden waren. Man war doch froh, wenn man seine Ruhe hatte. Deswegen sollte aber trotzdem alles gerichtet sein. Man wollte einfach das gerade benötigte Zimmer betreten und loslegen, entweder essen oder baden und nicht dabei zusehen, wie irgendein Tafeldecker oder Kammerlakai die notwendigen Vorbereitungen verrichtete. Man kannte im Regelfall nicht mal seinen Namen. Es soll Herrschaften gegeben haben, die ihren wechselnden Zofen stets denselben Vornamen verpasst haben, weil ihnen das leichter fiel. Gewohnheitstaufe schützte ja so gut vor Individualisierung.

Spätrömisch dekadent war das alles eher nicht. Die Römer kannten ihre Sklaven. Manche saßen sogar mit am Tisch. Unsichtbarkeit verlangte man von ihnen nicht. Spätrömisch dekadent ist also ein ganz falsches Label, das gewisse Wirtschaftsliberale dem Zeitgeist verliehen haben. Nebenher haben sie es auch noch der falschen Gesellschaftsschicht nachgesagt. Jener nämlich, die man in marxistischer Entlehnung als dienstleistungsgesellschaftliche Reservearmee bezeichnen könnte. Es sind ja vornehmlich Leute aus dem Niedriglohnsektor, Aufstocker und händeringend nach Arbeit suchende Menschen, die sich im neuen Dienstleistungsviktorianismus verdingen sollen. Als pflichtbewusste, schuftende, fleißige und zuverlässige Boten und Lieferanten, als Stubenmenschen wie man damals sagte, die aber bitte ohne Gesicht, ohne menschliches Antlitz dem Kunden Einsatz und Schweiß verkaufen sollen – und wenn alles so klappt, wie man es sich nun ausmalt, dann durch den Hintereingang eines Haupteinganges, der auch zugänglich ist, wenn der Empfänger nicht da ist. Oder wenn er keine Lust hat, diesem lästigen Typen was zu quittieren.

Dann muss man auch keine Zettel an Briefkästen mehr lesen, wie mir neulich mal einer auffiel: »Hallo lieber Briefträger, ich bin nur schnell einkaufen, komme bald wieder. Bitte laufen Sie nicht weg, das Paket das Sie für mich haben, brauche ich dringend.« Aha, dachte ich mir. Da braucht man den Briefträger mal als Menschen, als jemanden, an den man seine Ansprache richten kann. Man muss ja natürlich auch jetzt umgehend einkaufen gehen – weil das Ladenschlussgesetz immer noch zu wenig Spielraum bei den Öffnungszeiten lässt. Da wird der Bote doch wohl Verständnis aufbringen, oder nicht? Aber bitte, lieber Briefträger, sprechen Sie mich morgen nicht mehr an, legen Sie meine Post einfach auf den Wohnzimmertisch. Oder in die dritte Schublade des Sideboards an der linken Wohnzimmerwand. Da soll künftig meine Post hingelegt werden – das können Sie sich doch merken, nicht wahr?

Automatisierungsutopien, die mit menschlicher Ausbeutung enden

In irgendeinen Schwarzenegger-Film von vor zwanzig Jahren geht die Milch, vielleicht auch das Bier aus. Der Kühlschrank registriert das und fragt den Ex-Gouverneur von Kalifornien, der er damals noch nicht wahr: Soll Milch (oder Bier) nachbestellt werden? Bejahte man, schien das Gerät neu bestückt zu werden. Wie genau, das erfuhr man seinerzeit nicht. Dass da wahrscheinlich ein armer Trottel vorbeikommt, der dafür sorgt, dass Gütemenschen ein sorgenfreies Leben haben, in dem man sich nicht auf so Kleinigkeiten wie den Einkauf konzentrieren muss, sieht man ja nie, wenn der menschliche Geist automatisierte Versorgungsutopien entwirft. Man staunt nur und wundert sich, wie schön das alles werden wird. Man glaubt ja auch irgendeinem optimistischen Reflex heraus, dass man zu den Siegern gehört, die von Kühlschränken gefragt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass man aber zu denen gehört, die Kühlschränke neu bestücken, ist gar nicht so niedrig. Versorgungssysteme wie das Gesindesystem funktionierten ja meist so, dass man zur Sicherstellung eines sorgenfreien Lebens für zwei bis fünf Personen, etwa 14 bis 30 Personen benötigte.



Ein Bediensteter, der sich um die kleinen Unannehmlichkeiten eines anderen Menschen kümmert, kommt doch da gar nicht hinterher. Er lebt ja gewissermaßen zwei Leben, muss immer für den Versorgten mitdenken. So ein Versorgungsmanagement braucht mehr Hände und mehr Köpfe. Automatisierung hin oder her. Die kann zwar Bestellungen rausschicken, womit keiner mehr telefonieren oder Bestellscheine ausfüllen muss. Aber einfach neue Milch aus dem Nichts entstehen lassen: Da endet aber jede uns bekannte Logik – dafür fängt genau hier jede uns bekannte Logistik an. Letztlich ist der Automatisierungstraum immer mit menschlicher Ausbeutung verbunden. Einer muss es doch tun. Wir sehen das nur nicht so gerne, wenn Leute schwer arbeiten. Deswegen schauen wir ja gerne nobel weg – und werden uns bald, Amazon Key sei Dank, schnell aufs Klo verkrümmeln, wenn der Postmann nicht mal mehr einmal klingelt. Aber wehe, er schaut in einem Moment, da er sich unbeobachtet wähnt, ein bisschen zu lang auf das gerahmte Foto von Mutter, dann setzt es aber eine Beschwerde und er kriegt einen Eintrag ins Gesindebuch. Achsooo, so ein Büchlein gibt es ja gar nicht mehr. Wir sind eben sehr sehr liberal, fast ein bisschen lax geworden.