Deutsche Tradition: Die Fälscher der Arbeitslosenzahlen

Ich koch vor Wut. Es ist seit Jahren immer der gleiche Scheiß. Zum Winter werden großspurig die angeblichen Arbeitslosenzahlen bekannt gegeben. Und die sind ja soooo schön! So richtig Fahrt aufgenommen hat die offenkundige Lüge über die Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, spätestens, als Schröder angetreten war, um das Land endgültig in den neoliberalen Ruin zu treiben. Von da an wurde es nötig, die Zahlen zu fälschen. Denn wenn man wirklich alle zählt, die zu zählen wären, die Zahlen wären erdrückend und würden dokumentieren, wie krank und pervers das System inzwischen geworden ist, in dem wir leben.

Statt 2,3 Millionen Arbeitslose haben wir mindestens 3,3, Millionen davon. Ältere Menschen werden einfach nicht mitgezählt, solche, die in sinnlose Maßnahmen gesteckt wurden, gleichfalls nicht. Menschen, die arbeitslos und krankgeschrieben sind, fallen ebenso aus der Statistik wie die in beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen. Zählt man alle zusammen, ist es also vorbei mit der schönen neuen Arbeits(losen)welt. Und inzwischen haben sogar die „Qualitätsmedien“ geblickt, dass wir beschissen werden, zumindest hier und da gibt es Ausreißer, die die Zahlen hinterfragen.

Ausgerechnet das ZDF in Form der Sendung „heute“ sprach Tacheles. Und zitiert Professor Heinz-Josef Bontrup mit den Worten, die Statistik sei ein

Stück Volksverdummung.

Wobei das sogar noch vorsichtig ausgedrückt ist, denn bei dem, was wir seit Jahren erleben, handelt es sich um eine dreiste und unverhohlene Volksverdummung.

Letztlich ist allgemein bekannt, dass die Zahlen gelogen sind. Die Linke weist regelmäßig darauf hin, zahlreiche alternative Medien tun diese ebenfalls, und – wie gesagt – sogar die Mainstreammedien berichten immer häufiger (wenn auch viel zu selten) darüber, dass wir es mit knallharten Lügen, verbunden mit einer fetten Portion Skrupellosigkeit und krimineller Energie, zu tun haben.

Mit anderen Worten: Wir wissen alle, dass der „Kaiser nackt“ ist. So gesehen macht die Fälscherei eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr, wissen doch alle Sprachrohre, das aus ihnen Lug und Trug heraus posaunt wird. Doch die Politik zeigt sich unbeeindruckt von dieser Erkenntnis und gibt sich beeindruckt ob der ach so positiven Zahlen, die sie wohl tatsächlich glaubt. Anders ist dieses absurde Verhalten nicht zu erklären, denn klar ist, dass die Empfänger einer Lüge längst dahintergekommen sind, dass sie es mit einer Lüge zu tun haben, bleibt nur die Erklärung, dass Politiker und Wirtschaftsvertreter ihre falschen Zahlen herunter beten, weil sie selbst glauben, dass sie stimmen.

Könnte irgendjemand die Herrschaften mal kräftig durchschütteln und mit aller Wucht darauf hinweisen, dass sie seit Jahren Blödsinn reden?

Kann doch nicht so schwer sein!