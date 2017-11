Das „Jamaika-Nachwehen-Lindner-und-überhaupt-Special“ oder – Warum eine Minderheitsregierung das Beste wäre

Und gleich noch eine Korrektur: Im Podcast wird Markus Gelau genannt, allerdings wird er irrtümlich als „Gerlau“ vorgestellt. Wie wir erfuhren, widerfährt ihm dieses Schicksal häufiger. Dennoch an dieser Stelle ein ergebenes Sorry, Marcus! Hoppla, Markus mit „K“ natürlich.

1. Moin! 2. Korrektur eines Hörers, für die wir uns bedanken. 3. Facebook-Kommentare auf der FDP-Seite. 4. Jamaika ist untergegangen. 5. Kubicki ist bockig. 6. Was passiert bei Neuwahlen? 7. Besser Minderheitsregierung? 8. Setzt sich der Seeheimer Kreis bei der SPD durch? 9. Die Verantwortung des Wählers! 10. Was ist mit Koalitionen? 11. Unser nächster Gast.

