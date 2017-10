Von deutschen Parteien und der Beschäftigung mit sich selbst

Die relativ hohe Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl ist aufgrund der Ergebnisse für die AfD und die FDP nicht verwunderlich. Verwunderlich ist vielmehr die Verwunderung der etablierten Parteien über den Wahlausgang. Die ach so selbstkritische Analyse von CDU, CSU und SPD wirkte gleich nach dem Wahlabend schal und träge. Und auch in den Tagen danach übertrumpften sich die Protagonisten der Parteien darin, sich abermals ihre Welt schönzureden. Da fiel sogar ein Cem Özdemir beinahe positiv auf, als er für den Bruchteil einer Sekunde einen Hauch von etwas, das wie Kritik am eigenen Verhalten wirkte, formulierte. Allerdings nur, um gleich danach auf den eigentlichen „Übeltäter“ umzuschwenken: die AfD.

Die AfD also. Sie ist schuld an den miesen Wahlergebnissen von SPD, CDU und CSU. Die Grünen hatten sich ebenfalls mehr erhofft, so wie auch die FDP, aber da war halt diese böse AfD, die destruktiv ist (oh ja, keine Frage, das ist sie!) und diese ganze feine Demokratie bedroht, ja, kaputtmachen will.

Halten wir also fest: Wäre die AfD nicht so gemein und unsachlich und rassistisch und homophob (und erneut: oh ja, keine Frage, das ist sie!), die anderen Parteien wären deutlich besser weggekommen. So sieht die Analyse aus. Das ist nicht nur dünn, das ist auch noch dumm.

Die AfD hat die Themen im Wahlkampf bestimmt, daran kann es keine Zweifel geben. Und viele Wähler sind drauf angesprungen. Und natürlich kann man sich wochenlang darüber aufregen, dass so viele Menschen auf die AfD hereingefallen sind. Man kann monatelang darüber streiten, ob alle AfD-Wähler Nazis sind (sind sie nicht) oder Gauland ein neuer Hitler (oh nein, keine Frage, das ist er nicht!). Aber damit steigt man ein in die Strategie, die auch SPD, CDU und CSU anwenden: man macht die AfD dafür verantwortlich, dass sie eine Menge Stimmen bekommen hat. Und als nächsten Schritt die Leute, die sie gewählt haben. Klar, kann man machen, bringt vielleicht hier und da die eine oder andere Erkenntnis. Klärt aber nicht die Frage, auf die es ankommt: Warum in alles in der Welt konnte die AfD so viele Stimmen holen?

Sie konnte es, weil die wirklich wichtigen Themen nicht nur konsequent und konkret nicht angesprochen wurden, sondern in den letzten rund 15 Jahren glatt aus der politischen Wahrnehmung verdrängt wurden wurden. Die Aufzählung ist kurz, aber prägnant: Arbeit, Rente, Wohnen, Armut.

Nicht nur die sogenannte Unterschicht neigt zur AfD, die ihnen verspricht, dass alles besser wird (wird es nicht, aber das kennen wir ja nun von den leeren Versprechungen der anderen Parteien zur Genüge). Auch diejenigen, denen es noch vermeintlich gut geht, haben Angst, und zwar zu Recht. Sie fürchten sich davor, künftig selbst abzusteigen, unbefristete Jobs gegen Zeitarbeit, Befristungen und Werkverträge eintauschen zu müssen. Sie haben die AfD gewählt, weil sie gewissermaßen vorsorgen wollen: gegen eine Politik, die ganz offenkundig immer mehr Menschen in den Abgrund zieht, Tendenz steigend. Das erklärt auch, dass nicht nur die die AfD gewählt haben, die eh kaum noch etwas zu verlieren haben, sondern auch die, die sich davor fürchten zu verlieren, was sie jetzt noch haben.

Die AfD konnte so viele Stimmen gewinnen, weil seit mehr als einem Jahrzehnt das Märchen als Fakt verkauft wird, es gehe uns gut. Ständig heißt es, die Wirtschaft brumme (ja, wunderbar, aber in den Portemonnaies von immer mehr Arbeitnehmern brummt wenig) und die Arbeitslosenzahlen gingen zurück (inzwischen hat selbst der Letzte begriffen, dass diese Zahlen durch geschönte Statistiken aufgehübscht werden und immer mehr Menschen aufstocken müssen, ohne dabei allerdings als arbeitslos zu gelten).

Ständig heißt es, dass die Rente „gesichert“ werden müsse. Und immer mehr Menschen reiben sich verwundert die Augen und konstatieren, dass die Sicherung alleine längst nicht mehr ausreicht, weil die Rentenentwicklung negativ ist und sicher nicht positiver wird, schon gar nicht durch private Vorsorge. Ständig heißt es, dass Wohnen erschwinglich sein muss, während gleichzeitig haufenweise Menschen kaum noch Chancen auf eine bezahlbare Wohnungen haben, weil der privatisierte Wohnungsbau ausschließlich an der Gewinnmaximierung interessiert ist. An ein Eigenheim zu denken, wirkt da schon wie ein schlechter Witz. Von der Mietpreisbremse fangen wir besser gar nicht erst an. Ständig heißt es, dass Alters- und Kinderarmut bekämpft werden müsse. Aber getan wird dafür nichts. Kinder, die in von Armut betroffenen Hartz-IV-Familien aufwachsen, sind zur Kinderarmut verdammt, und Menschen, die für einen unterirdischen Mindestlohn arbeiten müssen, haben ohne ihr Zutun Altersarmut abonniert. Die Zusammenhänge sind so klar, dass auch politisch Uninteressierte sie leicht erkennen.

Armut, Ungerechtigkeit, ungleiche Vermögensverteilung, Privatisierung, seit Jahren sinkende Löhne und unsichere Arbeitsverhältnisse und eine gesetzliche Rente, die an die Versicherungsbranche verkauft, ja, sogar verschenkt wird, das sind die drängenden Probleme. Das ist die Zündschnur, die seit Jahren herunterbrennt und sich final zu einem Flächenbrand entwickelt.

All das ist der Nährboden für die Inhalte von Parteien wie der AfD. Die hat mit den angesprochenen Missständen grundsätzlich kein Problem, im Gegenteil, sie sind in ihrem Sinne. Stattdessen sucht und findet sie andere Erklärungen für den Mangel: Geflüchtete. Es ist so einfach und so schön: Man kann sich über die Fehlentwicklungen der Politik der letzten Jahre aufregen, ohne sich darüber aufzuregen. Und sich gleichzeitig an Feindbildern abarbeiten und ganz nebenbei ein rassistisches Weltbild transportieren. Man kann Deutschland als eine Insel beschreiben, die unter den Folgen von flüchtenden Menschen leidet und gleichzeitig ausblenden, wo die Gründe für die Flucht liegen. Und damit sind AfD, SPD, CDU und CSU (ich nehme die FDP und die Grünen gleich mal mit hinein in die Aufzählung) auf einer Linie. Denn niemand ist bereit, wirklich zu benennen, dass Verbesserungen auf breiter Linie im sozialen Bereich zu einer gänzlich anderen Grundhaltung des Großteils der Menschen führen würden. Ängste, ob eklatant oder diffus, ob akut oder perspektivisch, schüren, Neid, Missgunst und Hass. Und diese Ängste, die Ängste vor Jobverlust, unsicheren Jobs, vor sinkenden Renten, steigenden Mieten und im schlimmsten und immer häufiger werdenden Fällen, Armut, sie befördern all das, wovon die AfD profitieren konnte. Und die CSU künftig profitieren will.

Kurzum: So lange der bewusst herbeigeführte Abstand zwischen Arm und Reich weiterhin sehendes Auges in Kauf genommen und durch die gelebte Politik forciert wird, kann nichts besser werden.

Und die Analyse der Etablierten?

Da sitzen sie. Und reden. Über sich. Über das, was sie gut gemacht haben. Und die anderen schlecht. In Talkshows, Elefantenrunden, Interviews. Sie sind selbstverliebt, narzisstisch, inszenieren sich, ihre persönlichen Auftritte, reden um den heißen Brei herum, beantworten Fragen mit „Zunächst einmal …“ und nehmen nicht wahr, wie sie wahrgenommen werden. Weil sie über „die da draußen“ reden, aber nicht mit ihnen. Und das tun sie nicht, weil sie mit ihnen nichts zu tun haben (wollen).

Die Politiker und Politikerinnen der deutschen Parteien zucken nicht einmal ein wenig, wenn es um die wichtigen sozialen Fragen geht. Sie haben sich längst dem Mantra ergeben, dass es „uns“ gut gehe, dass alles ein bisschen besser sein könnte, aber im Grunde doch gut sei. Die Linke wehrt sich als einzige Partei gegen dieses Mantra. Doch auch sie tut sich schwer bei dem Versuch, dem Volk nahe zu sein. Sie benennt die sozialen Probleme, sie spricht über Löhne, befristete Jobs, über die Rente, bezahlbaren Wohnraum und Kinderarmut. Aber sie wirkt entrückt, fernab von denen, für die sie sprechen will. Weil sie eben doch auch nur über sie spricht. Immerhin, könnte man sagen. Die Linke will fokussieren, auf die Themen, die der Grund dafür sind, dass die Stimmung im Lande immer verzweifelter, immer aggressiver, immer egoistischer wird. Doch sie dringt nicht durch, bei den Wählern nicht, und bei den anderen Parteien schon gar nicht. Sie hat es schwer, und sie macht es sich schwer.

Da sitzen sie also. Und besetzen. Ihre Posten. An denen halten sie fest. Und wenn sich ein Posten nicht halten lässt, wird rotiert. Nicht wie einst bei den Grünen, sondern wie bei Bayern München, dasselbe Personal in unterschiedlichen Positionen. Das Ergebnis zählt, und das Ergebnis betrifft sie selbst, die deutschen Politiker, die deutschen Parteien.

Nach der Bundestagswahl ist vor der Bundestagswahl

Nach der Bundestagswahl ist vor der Bundestagswahl. Die SPD wollte urplötzlich soziale Gerechtigkeit. Die Medien meinten, das Thema sei falsch, weil es gerecht zugehe. Stimmt beides nicht. Die Journalisten in den Talkrunden wissen nicht, wie es in den Städten, Stadtteilen, kleinen Orten und verwaisten Dörfern zugeht. Die SPD interessiert es nicht. Sie hat den Slogan „Soziale Gerechtigkeit“ verkommen lassen zu einem Blase, die blass-milchig-schwammig über den Köpfen der Leute schwebt. Sie hat mit Schröder den Macher der sozialen Kälte eingeladen, um soziale Wärme zu verkaufen. Sie hätte den Menschen auch Anteile an Gazprom versprechen können und wäre nicht weniger glaubwürdig gewesen. Die Menschen fallen auf vieles herein, aber auf die SPD nicht mehr. Nur die SPD fällt noch auf die SPD herein.

Nach der Bundestagswahl ist vor der Bundestagswahl. Die FDP gibt sich modern. Optisch. Akustisch ist die FDP Lindner und laut. Sie unterscheidet zwischen immer mehr Gruppen an Menschen, die zu uns kommen. Wirtschaftsflüchtlinge. Kriegsflüchtlinge. Asylberechtigte. Fachkräfte. Besondere Fachkräfte. Kriegsflüchtlinge, die keine mehr sind, weil der Krieg teilweise irgendwie an bestimmten Orten vorbei ist, oder doch zumindest so abgeebbt, dass die Leute zurückgehen können. Bei den Wählern blieb nur „Zurückgehen“ in den Ohren und im Kopf haften.

Digital will sie sein, die Lindner-Partei. Wie genau? Man weiß es nicht. Aber digital muss es sein. In der Schule, im Beruf, überall. Und gerecht. Alle brauchen Breitband, alle! 2011 hat sie das noch verhindert, sogar die CDU hätte gewollt, aber die FDP verhinderte es. Was war damals anders? Man weiß es nicht.

Nach der Bundestagswahl ist vor der Bundestagswahl. Die CDU/CSU ist der zweite Sieger. Was die Wählerstimmenverluste angeht. Die CSU hat deswegen Stress. Kann doch auch nicht sein, dass sie sich in Bayern rechts von der AfD positioniert und dann trotzdem von den Wählern auf die Fresse kriegt! Sie will die „rechte Flanke schließen“, und nur Gott weiß, was sie damit meint. Will sie etwas nach links gehen, um die rechten Tendenzen transparenter zu machen und zu signalisieren: „Hey, wir sind Christen! Mit der rechten Flanke haben wir unsere Probleme!“ Oder will sie die AfD im Tegernsee ertrinken lassen, in rechtslastigen, seeuntauglichen Booten, um klarzustellen: „An unsere rechte Flanke kommt Ihr nicht ran!“ Ganz klar ist es noch nicht. Aber man will es irgendwie auch nicht so richtig wissen.

Die CDU leidet lächelnd. Auch sie hat massiv Stimmen verloren, aber sie hat – das sagt die Kanzlerin höchstpersönlich – einen „Auftrag“. Den Auftrag, das Land zu regieren, in dem wir gut und gerne leben wollen. Wollen wir auch. Schaffen wir aber nicht. Doch das sind Peanuts. Man muss nur wollen und dran glauben, dass es geht. Und da Merkel sich nicht erklären muss, geht die Rechnung auf. Im Wahlkampf wurde Merkel aufgehängt, als kleines Mädchen. Auf Wahlplakaten natürlich. Alle konnten sehen, dass alle es schaffen können. Und wer es nicht schafft, hat etwas falsch gemacht. Wäre kein Wunder, wenn vor der nächsten Bundestagswahl eine Aktion ins Leben gerufen wird: „Werde Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin!“ könnte sie heißen. Und wehe, jemand kriegt es nicht hin, dann wird gekürzt und sanktioniert, bis der Arzt kommt, der Kassenarzt, versteht sich, mit Zuzahlungen für unsinnig in Anspruch genommene Leistungen.

Nach der Bundestagswahl ist vor der Bundestagswahl. Die Grünen haben gewonnen. Ein paar Gutsituierte mehr haben ihr Kreuz dort gemacht, wo es hingehört. Weil das Klima wichtig ist. Und Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und weil der Russe an sich irgendwie komisch ist. Der spricht merkwürdig und hat auf der ganzen Welt Hacker. Der Wähler der Grünen (und die Wählerin, ganz wichtig!) sieht das irgendwie aus dem Bauch heraus auch so, auch wenn er nicht sicher ist, ob das alles stimmt. Tee trinken. Abwarten. Diskutieren, gern auch kontrovers, aber nicht zu kontrovers. Im Grunde ist ja alles ganz ok, so aus dem Bauch heraus. Und dass der Russe an sich ständig Militärübungen macht und die Krim besetzt hat, das geht gar nicht, das ist aus dem Bauch heraus echt unangenehm.

Nach der Bundestagswahl ist vor der Bundestagswahl. Die AfD hat es geschafft. Sie ist im Bundestag, und wie! Und mit jeder Tracht Prügel, die sie vor der Wahl in Talkshows und Zeitungsartikeln bekommen hat, ist ihre Haut reiner und glatter geworden. Das hat nichts mit Masochismus zu tun, allenfalls mit dem ihrer Gegner, die die AfD gepusht haben, wo es nur geht. Kollektiv haben SPD, CDU, FDP und Grüne aus der AfD ein Opfer gemacht, das bei unentschlossenen Wählern eine Art Helfersyndrom hervorrief. Wenn die Etablierten der AfD vorwerfen, sie sei eine Nazi-Partei, dann ist das so dick aufgetragen, dass man sie einfach wählen muss. Schon um zu zeigen, dass man das anders sieht. Rassistische Äußerungen ausgewählter Protagonisten können die Helfer nicht schocken, schließlich sagen solche Dinge ja nicht alle Parteimitglieder. Und die SPD hat ihren Sarrazin und wird trotzdem gewählt. Hier und da zumindest noch.

Ist da jemand?

Polit-Talkshows sind unterbewertet. Denn sie bilden die Unwirklichkeit wirklichkeitsgetreu ab. Sie zeigen, dass die meisten Politiker nur mit sich selbst beschäftigt sind. Mit ihren eigenen erstaunlichen und heldenhaften Leistungen. Und mit den unterirdischen Fehlern der politischen Gegner. Und wenn sich mal ein Zaungast aus dem Volk verläuft bzw. gönnerhaft als Alibibeispiel eingeladen wird, dann vergessen sie nach ein paar Minuten komplett, dass er da ist. Er kann sagen, dass es ihm nicht gut geht, dass er zur überteuerten Miete wohnt, seine Kinder viel zu schnell aus den Klamotten herauswachsen und der Gedanke an ein Eigenheim so realistisch ist wie die Vorstellungen, unter Joachim Löw die Position des rechten Verteidigers zu besetzen. Er wird ein kurzes Nicken ernten, ein paar aufmunternde Worte und womöglich das Versprechen: „Ich werde mich persönlich darum kümmern.“ Und dann wird es dasitzen und sich wundern. Darüber, was er hier macht, warum er eigentlich eingeladen wurde. Und ob die andere Gäste, die über sich sprechen, über sich sprechen, über sich, sprechen, sich überhaupt daran erinnern, dass er da ist. Sie werden es nicht. Denn es handelt sich um kurze Momente, die letztlich auch nur der Selbstinszenierung dienen.

All das hat mit den Wählern nichts zu tun. Es berührt sich nicht und sie werden nicht berührt nicht einmal wahrgenommen, sie müssen mit viel medialem Aufwand davon überzeugt werden, dass es sie aber interessieren und berühren muss. Also machen sie mit, so ein bisschen, vor der Bundestagswahl. Aber niemand spricht wirklich mit ihnen. Es ist zwar schön, mal bei Plasberg mit seinem Tweet zitiert zu werden, bei Maischberger ein Mikro vor die Nase gehalten zu bekommen oder bei Illner in Straßeninterviews kurz eingeblendet zu werden. Aber mit der Lebenswirklichkeit hat das nichts zu tun. Also begnügen sie sich mit 15 Sekunden Aufmerksamkeit, mehr ist nicht drin, denn …

Da sitzen sie. Und reden. Über sich. Über das, was sie gut gemacht haben. Und die anderen schlecht.