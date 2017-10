Faktenlos durch die Nacht

Die Mechanismen des Tag-Nacht-Rhythmus wurden jetzt sogar mit einem Nobelpreis geadelt. Schicht- und Nachtarbeit weitet sich trotzdem weiter aus. Auch im prekären Bereich. Wir kennen die Krankmacher und ignorieren sie.

Die drei US-Forscher Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young ereilte Anfang dieses Monats eine frohe Kunde: Der diesjährige Medizinnobelpreis geht an sie. Mit ihren Forschungsarbeiten aus den Achtziger- und Neunzigerjahren haben sie belegt, dass alles Leben auf der Erde an die Rotation der Weltkugel gekoppelt ist. Die so genannte »innere Uhr« ist also keine Einbildung, wie es weiland die Seele als irgendein gasförmiges Organ mal war. Man kann sie genetisch messen. Es ist nämlich ein Protein, das biologische Organismen zur Nachtzeit anhäufen und das am Tage wieder abgebaut wird, das den Biorhythmus regelt. Der Schlaf und die Körpertemperatur stellen sich beispielsweise durch diesen Prozess ein. Wer dauerhaft aus diesem Rhythmus fällt, erhöht sein Krebsrisiko, kriegt leichter eine Herzerkrankung und darf Beeinträchtigungen des Magen-Darm-Trakts erwarten.

Der Volksmund wusste ja schon immer, dass Nachtarbeit nicht gesund ist. Das waren Erfahrungswerte, jeder kennt schließlich einen Nachtarbeiter aus Familie oder Nachbarschaft. Wissenschaftlich verifiziert wurde dieses Bauchgefühl schon vor Jahrzehnten; der Biorhythmus ist ja schon seit langem ein Begriff, den man kennt und zitiert. Unzählige Studienergebnisse schafften es zuletzt zu einer kurzen Zeitungsspalte, wie zum Beispiel jene des Forschungsinstituts CNRS aus Toulouse, die vor einigen Jahren kurz als Meldung aufflackerte und gleich wieder verschwand. In ihr konnte man lesen, dass jemand, der zehn Jahre nachts arbeitet, nicht etwa auch zehn Jahre mehr auf dem Buckel habe – nein, er altere in biologischer Einheit umgerechnet an die 17 Jahre. Und nun gibt es dieses ganze Themenfeld sogar mit dem Nobelpreis prämiert.

Die menschliche Gesellschaft ist ja schon stolz auf ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse. Die Wissenschaft sei schließlich das progressive Element jeder Gesellschaftspolitik, heißt es zuweilen in Sonntagsreden ganz optimistisch. Aber obwohl wir es amtlich haben, dass Schichtmodelle, insbesondere zur Abend- und Nachtzeit, schädlich sind, sterben sie aufgrund erkenntnistheoretischer Überholtheit nicht aus. Obwohl wir grundsätzlich wissen, dass vermehrte Stressphasen zu gravierenden physischen wie psychischen Erkrankungen führen, orientiert sich der Arbeitsmarkt an so gut wie keine einzige wissenschaftliche Erkenntnis zum Thema. Die vielzitierte Life-Work-Balance kratzt ja bestenfalls an dieser Problematik.

Schicht-, Nacht- und Wochenendarbeit haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Innerhalb von nur 14 Jahren, zwischen 2001 und 2014, stieg zum Beispiel die Wochenendarbeit von 6,7 Millionen auf 8,8 Millionen Beschäftige. 3,3 Millionen Menschen mussten 2011 regelmäßig in der Nacht arbeiten, 2004 waren es noch 2,5 Millionen gewesen. Und von 1995 bis 2015 stieg die Zahl der Schichtarbeiter um 1,8 Millionen auf 5,6 Millionen. Diese Entwicklung hat mit der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes zu tun. Gleichwohl hat das Ende des Ladenschlussgesetzes in den meisten Bundesländern die Arbeitszeitspannen erheblich erhöht, sodass die Abendarbeit zum Standard im Verkauf geworden ist.

Andere Berufsfelder waren von jeher von solchen Arbeitszeitmodellen betroffen. Nehmen wir nur mal die Pflege. Es wird immer wieder in allen Parteien davon gesprochen, dass sie besser bezahlt werden müsste. Die Linkspartei spricht zudem davon, dass mehr Personal notwendig wäre, um die Belastungen auf mehreren Schultern zu verlagern. Das ist zwar ein guter Ansatz, allerdings durchaus ausbaufähig. So ist es nicht ganz nachvollziehbar, wieso in Krankenhäusern Ärzte Bereitschaftsdienste absolvieren können, während Pflegekräfte Nachtdienste schieben. Eine Pflegebereitschaft auf Station ließe wenigstens die Möglichkeit offen, einige Stunden biorhythmisch zu schlafen.

So aber setzt man Millionen von Pflegerinnen und Pfleger dem Risiko aus, selbst mal gepflegt werden zu müssen von Leuten, die dann demselben Risiko ausgesetzt sind. Eine krankmachende Abwärtsspirale. Wie im Grunde all diese Arbeitszeitentwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Wir wüssten es eigentlich besser, zeichnen Wissenschaftler mit Preisen aus und ehren deren geschaffenes Wissen und machen dann wissentlich weiter so, schaffen Krankheit und Pflegebedarf und werden einfach nicht klüger aus dem, was uns vorliegt.



Postfaktisches Zeitalter? Na sicher doch. Das wurde am Arbeitsmarkt nicht erst gestern eingeläutet. Der ganze Wirtschaftskreislauf beruht darauf. Die Arbeit ist eine Krankmacherin, speziell dann, wenn sie den Biorhythmus tangiert. Das ist anerkannter Fakt. Ohne Auswirkungen auf den Ablauf.