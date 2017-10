Die linke Blase und Katalonien

Revolution, Antiimperialismus, ethnische Reinheit – als in Katalonien Straßenschlachten stattfanden, nahmen viele deutsche Linke bequem im sozialen Netzwerkssessel Platz und gaben warme Ratschläge. Außer Fundamentalismus und Idealismus hatten sie jedoch wenig zu bieten. Außer vielleicht durch Orthodoxie bedingte Inkonsequenz – und ziemlich generelle Ahnungslosigkeit.

Stürzt den imperialen Staat!

Der Knüttel surrte durch die Barceloneser Luft. Und hier in deutschen Netzwerken tat es die Blasenlinken der Polizei nach – rhetorisch wohlgemerkt. Bevor wir darauf kommen, aber eine Klarstellung: Nein, die Polizei der spanischen Zentralregierung hätte so niemals vorgehen dürfen. Hier hat man etwas eskaliert, was dem weiteren Verlauf der separatistischen Dinge Nahrung gibt. Aber danach den rhetorischen Knüttel auszupacken, mit revolutionären Sprüchen und Begrifflichkeiten von dazumal, bequem aus dem Sessel heraus die Lage einzuschätzen: Auch das ist in etwa so hilfreich wie Polizeigewalt. Plötzlich gebaren sich da welche als Ratsherren der Abspaltung. Befürwortet sie sofort, nachdrücklich und mit aller Konsequenz.

Schließlich gehe es ja um einen antiimperialen Kampf. Spanien – ein Imperium? Das gibt es seit spätestens 1898 nicht mehr. Überhaupt Imperialismus: Der Begriff ruft Konnotationen von Eingeborenen wach, die als Menschen dritter Klasse innerhalb eines Weltreiches darben müssen. Von Bürgern dürfte man bei diesen Leuten gar nicht erst sprechen, weil sie als imperiale Opfer keine Bürgerrechte genießen. Das aber trifft ja wohl auf die Katalanen nicht zu. Spanische Provinzen mögen keinen annähernd so großen Autonomiestatus haben wie deutsche Bundesländer. Sie können sich zum Beispiel gegenüber der EU nicht selbstverantwortlich erklären, wie das Bayern oder Nordrhein-Westfalen tun, aber daraus abzuleiten, dass sie Opfer des Imperiums sind: Das ist eine hanebüchene, auf Revolutionsromantik zurückzuführende Sprachwahl. Katalanen sind spanische Bürger mit allen Rechten und Pflichten.

Wie eben auch die Basken, die jetzt sehr genau hinschauen, was sich da am Mittelmeer zusammenbraut. Catalunya und das Euskadi sind die zwei reichsten Regionen des Landes. Ihre Unabhängigkeitsbestrebungen sind alt, waren aber nie Massengeschmack. Selbst die sturen Basken sind mehrheitlich keine Separatisten. Das liegt unter anderem daran, dass »die Basken« keine ethnisch geschlossene Entität sind. Die Hauptstadt des spanischen Baskenlandes (Hegoalde genannt) Vitoria-Gasteiz ist eher eine kastilische Stadt; aber auch in Bilbao und San Sebastián gibt es nur noch wenige Familien, die sich reines Baskentum bewahrt haben. Die Menschen des Baskenlandes wissen zudem eben auch, dass sie von einer starken Zentralmacht profitieren – als kleines Land inmitten europäischer Flächenstaaten würden sie an den Rand gedrängt. Und noch ein europäisches Problem ergäbe sich dann: Das Iparralde, das französische Baskenland. Eine baskische Separation mit halben Gebiet wäre ja auch nicht gerade das, was sich baskische Nationalisten wünschten. Von der Navarra und La Rioja, zwei anderen spanischen Provinzen, die sich geschichtlich bedingt sehr dem Baskenland zugehörig fühlen, müsste man dann unter Umständen innenpolitisch sprechen.

Ruft ein sozialistisches Katalonien aus!

Was die von süßen Revolutionsklängen entzückten deutschen Seprationsanhänger immer wieder total vergessen haben in ihren Analysen, war dann natürlich die europäische Dimension eines solchen Austritts. Hier plant ja nicht eine Wüstenei auszutreten, sondern ein industrialisiertes Gebiet mit relativ gesunden Unternehmen. Kataloniens gute Stellung kommt ja durchaus nicht nur deswegen zustande, weil Katalanen so viel gescheiter als andere Spanier sind: Als Region eines EU-Mitgliedsstaates hat man da natürlich profitiert. Dass das nach einem Austritt aus Spanien und damit aus der Europäischen Union einfach trotzdem halbwegs florierend für katalanische Firmen weitergeht: Davon ist nicht auszugehen. In gewisser Weise biedern sich die Blasenlinken in dieser Frage den deutschen Konservativen an, die ja auch immer so tun, als sei wirtschaftliche Potenz einzig und alleine dem Fleiß und der Pfiffigkeit der Deutschen zu verdanken. Dabei lassen sie die Rahmenbedingungen aus dem Blick und überhöhen »das Deutsche« in ein transzendentes Wesen. Die »deutschen Separationisten« machen denselben Fehler in der Katalonien-Frage. Rahmenbedingungen lassen sie weg, die Katalanen sind doch pfiffig genug.

So pfiffig, dass sie auch gleich inmitten eines für sie fremden Europas mindestens den Sozialismus umsetzen sollten. Wenn sie doch schon mal dabei sind, sollen sie gewissermaßen gleich Nägel mit Köpfen machen. Nun ist der Sozialismus ein Begriff, den man verschieden deuten kann, immerhin gibt es ja auch in Frankreich Sozialisten, die aber nichts anderes als New-Labour-Sozis sind. Bloß wenn Leute, die als Avatar Hammer und Sichel führen, etwas vom katalanischen Sozialismus salbadern, dann wird es einem ganz mulmig um den Verstand herum. So einen Sozialismus – ernsthaft jetzt? Und das als warme Empfehlung an einen neuen Staat, der nicht EU-Mitglied ist? Dieser mit viel marxistischer Weltversteherei ausgestattete Ratschlag ist nichts weiter als jemanden als Vorschlag zu unterbreiten, er möge sich in schwerer Stunde in Isolation begeben. Man könnte es ja zum Beispiel auch mit einem gut ausgebauten Sozialstaat probieren – aber das führt den Leuten mit sowjetischer Memorabilia im Logo natürlich nicht weit genug.

Exemplarisch für den Niedergang katalonischer Unternehmen könnte in einem solchen Szenario dann der FC Barcelona werden. Wenn der dann ohne Europapokalteilnahmen in einer rein katalonischen Liga mit Vereinen wie Sabadell, Lleida oder L’Hospitalet um eine katalonische Meisterschaft spielt, dicht gefolgt von Espanyol Barcelona, das seinen Namen dann wohl ändern müssten, dann weiß man wie der neue Provinzialismus wirkt.

Ein Volk, ein Staat, ein …?

Die EU könnte sich ja einen Ruck geben und die katalonische Republik direkt zum Mitglied machen, las man dann als weitere direkte Aufforderung. Dass der spanische Zentral- und dann Rumpfstaat ein Wörtchen mitzureden hat, vergisst man dabei. Ob der zustimmt ist fraglich, wenn er gleichzeitig fürchten muss, dass weitere Provinzen abfallen. Wobei auch dieses tendenzielle Zerfallen Spaniens für die Blasenlinken gar kein Problem darstellt, denn sie behaupten einfach, dass ein Vielvölkerstaat, der Spanien letztlich sei, nun mal irgendwann in diese Lage käme. Das sei voll normal. Für Deutsche eine gewagte Aussage. Denn ein Staatsvolk, dass aus Friesen, Bayern, Preußischen, Sudeten, Ossis, Türken und einigen kleinen nationalen Minderheiten besteht, muss sich bei strikter Auslegung des Vielvölkerstaat-Begriffs schon mal fragen lassen: Ist Deutschland nicht auch abbruchreif? Sie würden diese Frage freilich in strikter Orthodoxie bejahen und dann sagen, so sei es eben, wenn das Volk Abspaltung will, so gehe nun mal Demokratie. Man muss tun, was das Volk will. Ebendiese Leute beklagten sich aber noch vor zwei Wochen, dass das deutsche Wahlvolk mit 12,5 Prozent einen Rechtsruck wünschte. Der Volkswille ist halt nur immer dann relevant, wenn er gerade passt. Da gleichen sich Merkel und Blasenlinke durchaus. Sie sind beide Ausdruck deutscher Pedanterie und deutscher Doppelstandardisierungen.

Zurück zur These vom Vielvölkerstaat: Der spanische Staat ist vieles – aber keine Kopie der KuK-Monarchie. Er ist ethnischer geschlossener als man annimmt – und älter als der deutsche Staat. Dieses Alter belegt auch, dass sich die verschiedenen Völker, die er auf seinem noch heutigen Gebiet um 1500 versammelte, vermischt und homogenisiert haben. Idealisieren muss man den Prozess natürlich nicht – da war auch Gewalt im Spiel. Die kanarischen Guanchen sind gewissermaßen die Pruzzen Spaniens, lieber deutscher Besserwisser. Einfach mal im Brockhaus unter P nachschlagen. Die historische Einheit des spanischen Zentralstaates ist aber nur eine Komponente, die von den blitzgescheiten Leuten in ihren Netzwerkssesseln nicht beachtet wurde. Sie merkten offenbar nicht mal, dass sie sich auf identitären Boden manövrierten. Wie kann es sein, dass es plötzlich linke Haltung sein soll, einem Staat gewissermaßen sein Existenzrecht abzusprechen, nur weil er viele Völker auf seinem Territorium vereint? Na hört mal, wie soll denn multikulturelles Agieren gelingen, wie kann man den Menschen glaubhaft machen, dass auch ein gewisser Anteil an Flüchtlingen in die bereits anwesende Gesellschaft integrierbar ist, wenn man gleichzeitig sagt, dass über Jahrhunderte zusammengehörige Völkerschaften eben ganz folgerichtig auseinandergehen? Vom Blut und Boden sollte man erst gar nicht zu sprechen beginnen, sonst wird es uferlos.

Interessant ist auch, dass man einen Nationenföderalismus für die normalste Sache der Welt hält, während im innerdeutschen Diskurs unter Linken klar ist, das der Föderalismus – insbesondere in Fragen der Bildung – ein gravierendes Problem darstellt, bei dem die notwendige Reform fortwährend verschleppt wird. Deutschland soll sich also entföderalisieren und zentraler werden – und dem europäischen Nachbarn empfiehlt man ganz revolutionsromantisch das Gegenteil. Kleinstaaterei den anderen, Großdeutschland für uns. Aber Wagenknecht und Lafontaine sind natürlich Ausgeburten der Rechten – schon klar.

Wer über den Dingen steht, sollte sie nicht ändern wollen



Sevim Dağdelen hat sich für die Linkspartei zu Katalonien geäußert. Ihre Empfehlung: Nicht grundsätzlich dafür sein, auch mal abwarten können. Überhaupt eine gute Empfehlung in heutiger Zeit, zumal bei so komplexen Themen wie diesem. Wenn dann die Ahnungslosigkeit eine Meinung hinausposaunt, wird es schwierig dagegen anzukämpfen. Trotzdem gab es umgehend Kritik an Dağdelen in den Netzwerken; einer analysierte ihren Text und dröselte ihn marxistisch auf. Wen will er denn bitte auf diese Weise beeindrucken und für seine Meinung begeistern? Mit solchen Statements geht es nur um eines: Um linksmentale Selbstbefriedigung – im wahrsten Sinne dieses Wortes. Das sei halt eben wieder typisch Linkspartei, hieß es weiter. Da könne man mal den Kapitalismus mal abschaffen und dann stehe man lieber zurück und dem Kapital treu zur Seite. Kapitalismus abschaffen? Dieser alte Traum der Linken, eingetippt in das Netzwerk eines kapitalistischen Unternehmens. Geradlinigkeit, wie hast du es schwer!



Was jedoch ganz sicher abgeschafft würde, das wäre eine reiche Provinz für Spanien, die auch den Rest des Landes, der an kargen Böden krankt und wenig Industrie vorzuzeigen hat, über die Runden bringt. Man bedenke nur, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen würden eine Abschiedstour geben wollen: Da würde Berlin aber brutal reinschlagen. Aus gutem Grund. Der schöne Länderfinanzausgleich – alles weg! Aber Spanien empfiehlt man Stillhalten und Ziehenlassen. Realistische Einschätzung der Blasenlinken des spanischen Rumpfstaates danach? Gibt es nicht, scheißegal sagen die Netzwerker, eine Monarchie muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Dass am Ende nicht Königs auf die Schnauze fallen, sondern Millionen Spanier, kümmert sie herzlich wenig. Sie stehen doch über den Dingen, sind abgehoben in ihrer Analyse. Was kümmern einem die Steinchen und Stöckchen auf dem Weg, wenn man 50 cm über jeden irdischen Pfad wandelt?