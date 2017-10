Die „bunte Null“: Was nicht nicht geht, ich sag’s Dir ganz konkret!

Bildung, Digitalisierung, Infrastruktur, Steuersenkungen, Familienpolitik. Das und vieles mehr stand in den Wahlprogrammen der Parteien, die sich um die besten Sitzplätze im Bundestag stritten. Steht alles immer noch drinnen, und ist alles auch Thema bei den „Sedierungsgesprächen“, die wohl Mitte bis Ende 2018 in Koalitionsgespräche münden dürften. Doch all das ist Pipifax. Denn am Ende ist eh nicht genug da. Weil das bunte Treiben der angehenden Regierung sich kollektiv um die schwarze Null versammelt hat, mit der alle einverstanden sind.

30 Milliarden Euro für vier Jahre. Mehr ist nicht drin, zumindest dann nicht, wenn diese verdammte schwarze Null weiterhin als oberstes Gebot formuliert wird. Und das ist ja der Fall. So gerade eben sind dann die Steuerentlastungen möglich, die geplant waren, und auch nur dann, wenn sich die Länder – die ja ohnehin nicht wissen, wohin mit dem ganzen Geld – hälftig beteiligen. Da ist es schon ein erster billiger Witz, dass die FDP zwar mehr Steuerentlastungen fordert, aber gleichzeitig die schwarze Null liebkost. Wer also denkt, dass nur vor Wahlen absurde Forderungen gestellt und unglaubwürdige Versprechen abgegeben werden, der muss sich nun eines Besseren belehren lassen. Wenn die FDP mehr Entlastungen – an welcher Stelle auch immer – fordert, gleichzeitig aber genau weiß, dass diese nicht zu finanzieren sind, dann könnte sie auch die allgemeingültige und natürlich im besten FDP-Sinne weltbeste Bildung in den Grenzen der Milchstraße ausrufen. Es würde auch nichts ändern. Wobei der Vorwurf sich natürlich nicht nur an die FDP richtet, sondern an alle, die da zusammen hocken und Dinge planen, die sie nicht umsetzen können und werden und wollen.

Es ginge schon. Die „Schuldenbremse“ sieht ja vor, dass bei Bedarf bis zu 0,35 Prozent Schulden aufgenommen werden können. Beim derzeitigen Bruttosozialprodukt wären das immerhin 11 Milliarden Euro. Damit ließe sich schon etwas anstellen, Klos in Schulen reparieren, den seit Jahren angekündigten Ausbau eines flächendeckenden Internets, die Verbesserung der Infrastruktur und vieles mehr. Aber darum geht es ganz offensichtlich überhaupt nicht. Vom desaströsen Arbeitsmarkt und Kinderarmut fangen wir erst gar nicht an. Man muss ja realistisch bleiben.

Fassen wir also in aller gebotenen Kürze zusammen: Sämtliche vor (und nach!) der Wahl angekündigten Pläne zur Verbesserung der Lage der Menschen im Land sind eine bunte Mischung heiße Luft, über der in tiefem Schwarz die Null kreist, vor der sich alle verneigen.

Man muss sich das bewusst machen und in aller Ruhe auf der Zunge zergehen lassen: Wir haben es mit einer sedierten Vorab-Bundesregierung zu tun, die sich selbst sämtlicher Optionen beraubt, sodass sie faktisch handlungsunfähig ist. Gleichzeitig streitet sie sich publikumswirksam darüber, wer welchen Anteil daran hat, was alles sowieso nicht realisiert werden kann.

Das muss man erst mal bringen.