Statement zum TV-Duell der Kanzlerkandidaten

Es wurde heiß diskutiert, das Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz. Und dann war es endlich soweit! Die beiden Anwärter auf das Kanzleramt standen sich Face-to-Face in einem mittlerweile an Langeweile kaum zu überbietenden Wahlkampf gegenüber. Und natürlich will ich auch ich mich dazu äußern, möchte meine Eindrücke schildern und eine erste Einschätzung abgeben.

