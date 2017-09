Frankfurt den Frankfurtern!

MTK, MKK, HG, FB, GG – Kfz-Kennzeichen, die an mir morgens zuhauf vorbeifahren, wenn ich auf die Straßenbahn warte. Im Grünen leben, zur Arbeit nach Frankfurt sausen, am liebsten gleich bis vor die Bürotür. Das ist der Skandal, der schon vor dem Dieselskandal realiter war. Noch eine Maut muss her.

Morgenstund‘ hat Ruß im Mund. Oder Feinstaub. In jedem Fall Lärm und verstopfte Straßen. Da donnern sie rein in die Stadt, die dicken Benz‘, die Nobelschlitten und Phallussymbole auf profiliertem Gummi. Stop and Go, drängen und hupen und manche Rotphase wird einfach abgekürzt, Pech gehabt ihr Fußgänger! Das sind die Folgen der Überfremdung, an der die Frankfurter Innenstadt wochentags leidet: Die Leistungsträger kommen vom Taunus herunter, allerdings nicht als urige Bergfexe, sondern als Pauschalpendler nach deutschem Einkommenssteuerrecht. 30 Cent pro Kilometer – den Rest bezahlen die Stadtbewohner als Steuerzahler.

MTK, HG, MTK, FB, FB, FB, MTK, GG, MKK – ah da, ein F, ein Frankfurter. Der hat sich wohl verirrt. Muss versehentlich auf die Straßen seiner Stadt gerollt sein. Natürlich ist der Frankfurter Verkehrsteilnehmer zwangsläufig xenophob, genervt von all den Fremden, die seine Straßen verstopfen und seine Stadt vollstinkern. Die Fremden sind des Städters Unglück, diese Besserverdiener, die sich aus der Stadt verabschieden, im Grünen leben, ihren Kinderchen die Idylle der ländlichen Region angedeihen lassen wollen. Erst raus aus der Stadt, aber dann wieder rein in sie – die Steuer macht es möglich, sie macht den Auszug rentabel und der Städter, der steht am Straßenrand und zahlt kräftig an der Invasion der Fremdlenker mit.

Kurzzeitig sah es ja so aus, als würde die Politik dieser Gesellschaft und diese Gesellschaft der Politik ein neues Verkehrsbewusstsein aufdrücken. Aber nichts dergleichen geschah, die Dieselstinker werden einfach modifiziert – weiter so. Nichts Neues, dieses Credo ist ja Richtlinienkompetenz. Wir hätten ja auch mal über den Individualverkehr sprechen können, über Lärm und Gestank, über Gifte und Stressoren, über die Belastungen für das Gesundheitswesen speziell für all jene, die in Speckgürteln wohnen und täglich die Blechlawine ertragen müssen. Konzepte zur Förderung der öffentlichen Verkehrsmittel hätten dann zwangsläufig zur Sprache kommen müssen.

Man hätte über gesperrte Innenstädte oder jedenfalls Mautstationen sprechen können, die die Straßennutzung durch »fremde« Automobile stark verteuert hätte und – wichtig! – die nicht steuerlich absetzbar sind. Im Gegenzug hätten vor der Stadt ausgelagerte kostenfreie Parkplätze mit Streckenanbindung und vergünstigtem Ticket was hergemacht. Das wäre mal ein Beitrag zur Wahrung der Lebensqualität in Innenstädten gewesen.

Dass die bayerischen Christsozialen unbedingt die Maut einführen wollten, war ja nicht per se falsch. Ihr wichtigster Grund allerdings war es: Nämlich den Ausländern, die in ihrem Ausland Maut einsäckeln, was aus den Rippen zu leiern. Wegen Gerechtigkeit und so. Vor allem wegen der Selbstgerechtigkeit. Das war nie ein Motiv, das war Rachedurst. Aber dass Autofahren halt nun eben mal teuer sein muss – das war der Nebeneffekt der Maut und ein richtiger Ansatz. Denn wenig ist so subventioniert wie die Autofahrt. Nehmen wir nur mal das Benzin, das über die Jahre nicht günstiger wird. Aber wenn man mal jeden Kriegseinsatz im Nahen Osten auf den Literpreis umrechnete, dann käme man mit 4,879 Euro auch noch nicht hin. Und wenn jetzt noch Boko Haram die nigerianischen Erdölfelder in die Finger kriegt und ordentliche Preise verlangt, dann sozialisieren wir die folgenden Befreiungskriege zugunsten des nigerianischen Volkes und seines Öls natürlich wieder: Man schraubt den Militäretat hoch und hält die Autofahrt künstlich auf einem bezahlbaren Level.

Selbstverständlich muss man auch an die Landbewohner denken, die ein Auto brauchen, weil der Bus nur alle sieben Stunden fährt und die Bahn keine Gleise verlegt hat. Diese Menschen brauchen ein individuelles Gefährt, sonst enden sie in der Isolation und wenn man dann in 40 Jahren wieder mal mit der besser ausgebauten S-Bahn-Verbindung auf Landpartie dorthin gelangt, sprechen diese Leute plötzlich ein Kauderwelsch wie damals 2017. Ähnliches soll sich in manchem Tundradörfchen abgespielt haben. Und all das nur, weil die dort nicht mobil waren.

Man muss die Lage der Ruralen in Flächenländern schon verstehen. Und trotzdem kann das Automobil kein Nullsummenspiel sein, gibt es kein Grundrecht auf eine Mobilität, die aus dem Auspuff kommt. Eines in Abteilen, auf Gleisen, das gibt es schon und muss verteidigt und immer neu vorangetrieben werden. Auch bis ins Mecklenburgische, Odenwälderische oder Anhaltinische, wo heute öfters eurasische Luchse als Omnibusse gesichtet werden können.



Frankfurt den Frankfurtern! Berlin den Berlinern! München den Münchnern! Ein Deutschland der Mutterstädte muss her – auf den Straßen. Ein bisschen gesunder Asphaltpatriotismus täte den Städtern dieses Landes ganz ausgezeichnet. Die anderen sollen den Bus nehmen. Tun wir ja auch. Und wenn man nur noch Einzel- und Zeitkarten steuerlich geltend machen kann und nicht jeden Kilometer auf der Straße, dann steigen die auch zu. Vielleicht der Bonze mit seinem Benz nicht. Aber dem leiern wir das Geld nur so aus der Tasche, bei jeder Zufahrt wieder.