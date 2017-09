FDP: Weltbestes Wahlprogramm! Weltbeste Digitalisierung! Weltbeste Partei?

Herausgekommen ist ein Podcast, der als eine Mischung aus Analyse, Ratlosigkeit, Wut und zuweilen etwas zynischem Humor zusammengefasst werden kann. Zum Ende hin hatte ich Schwierigkeiten, an mich zu halten, denn speziell die Themen Rente und Arbeitsmarkt sorgen schnell dafür, dass das Gefühl der Empörung unweigerlich in die Vordergrund tritt. Aber hört selbst.

In unserer 2. Folge des Podcasts „mehrwutstropfen“ haben wir auf Wunsch zahlreicher Hörer kurz vor der Bundestagswahl noch einmal die Stifte in die Hand genommen, das Wahlprogramm der FDP studiert, die Mikros angeschlossen und versucht, anhand einiger Punkte die politische Richtung der Partei ein wenig genauer zu beleuchten.

