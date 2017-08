Unser prekärer Wohlstand

Ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben – damit wirbt die Aufschwungskanzlerin und Prosperitätsrichtlinienkompetenz auf ihren Plakaten. Weiter so mit dem Jobwunder? Im Mittelstand wird ja so manche Arbeitsstelle angeboten.

Wir trafen uns mal wieder und quatschten. In seiner Firma, ein mittelständisches Hotel in der Provinz, gehe es zu wie eh und je. Als der Mindestlohn kam, hat sein Boss schwer gejapst. Das würde seinem Geschäftsmodell das Genick brechen. Wie soll er noch von der Hotelküche aus kostengünstig umliegende Schulen bekochen und denen die Menus vor die Türe karren, wenn er plötzlich phantastische Stundenlöhne auszahlen muss? So fragte er sich das damals. Er könne halt nicht mehr zahlen, als das Geschäft hergibt. Das sei doch betriebswirtschaftliches Einmaleins: An einem Geschäft kann nur so viel verdient werden, wie es abwirft. Ein Mindestlohn sei deshalb ein betriebswirtschaftlicher Totalschaden.

Der Mindestlohn kam natürlich, erzählte er mir weiter. Und er bezahlte ihn auch, weil er sich Diskussionen sparen wollte. Seine geringfügig beschäftigte Belegschaft nahm das gerne, schuftete aber weiterhin die Hälfte ihrer Anwesenheitszeiten über Gebühr, was heißt: Alles was die 450 Euro überschritt, verlagerte man wie gehabt in die Schattenwirtschaft. Ausbezahlt wird Cash, so dass man nicht in Erklärungsnöte gerät und Steuern blechen muss. Das gilt für Arbeitgeber wie -nehmer. Eine Win-Win-Situation auf Kosten der öffentlichen Kassen halt. Wenn ein Geschäftsmodell unter legalen Rahmenbedingungen nicht klappt, kann man ja immer noch die eigenen Gewinne insofern sozialisieren, dass man sich in die Halblegalität verabschiedet.

Bezahlter Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall? Nein, das gibt es immer noch nicht, fuhr er beim zweiten Bier fort. Gut, manchmal zahle er einem Kollegen mal eine arbeitsunfähige Woche. Jedenfalls bei den bewährten Kollegen, den treuen Seelen des Hauses. Das ist er ganz Paternalist. Überhaupt sei er als Boss gar nicht so ein Biest, er sei loyal und in gewissen Grenzen großzügig, rundet Lohnsummen auch mal auf und legt einen Fuffi extra drauf. Das macht er allerdings nicht nach Standards. Woher sollen die in einem solchen Unternehmen auch kommen? Sein Laune ist der Gradmesser. Er gibt gerne, aber nur dann, wenn er findet, jetzt sei es mal wieder angebracht.

Vor seinen christdemokratischen Parteikollegen vor Ort gilt er als mustergültiger Arbeitgeber, als einer, der Arbeitsplätze schafft. Man vertraut ihn, er gibt den seriösen und anständigen Macher. Noch immer beim zweiten Bier fuhr er fort damit, dass sein Boss die Missstände genau kenne. Wenn er nach den Regeln spielen würde, sagt er nämlich häufig, dann könne er einpacken, dann ist es eben nicht mehr drin, den Kindern ein Mittagessen für 3,40 Euro sicherzustellen. Dabei gäbe es doch ein öffentliches Interesse, Kinder in Ganztagssschulen zu verpflegen. In gewisser Weise sei er quasi sogar ein Sozialrebell, weil er mit schlechter Bezahlung und mit Schwarzarbeit Strukturen sicherstelle, die unbedingt notwendig sind in einem modernen Deutschland. Wäre er nicht, würden die Kinder in der Betreuung hungern. Wie lange sollte das wohl gutgehen? Und ehe man sich versieht, müssen die Eltern auf Arbeit kürzertreten und der Wohlstand kippt.

Seien wir doch ehrlich, sagte ich zu ihm, wenn ein Geschäft sich nur so trägt, ist es doch kein Geschäft. Dann ist es nach den Regeln des Marktes – und diese Parteikumpanen von der Union legen sonst ja so viel Wert auf die unbefleckte Reinheit der Marktregulierung – ganz normal, dass der Laden den Bach runter geht. That’s life. Er zuckte mit den Achseln. Ja, schon irgendwie, antwortete er. Aber schau wieviele Leute davon leben. Nicht gut, nicht reichhaltig. Aber es ist trotzdem deren Standbein, besser als Hartz IV, oder nicht? Da zuckte ich mit den Achseln. Vermutlich schon ja. Oder auch nicht. Man kann eine solche Frage nicht eindeutig beantworten.

Mittelstand hat goldenen Boden. Die Schranzen der Wirtschaftskanzlerin lassen keine Chance aus, um zu betonen, dass es Deutschland so gut gehe wie nie zuvor. Sie selbst wirbt mit euphemistischen Parolen, die in diese Richtung zielen. Uns geht es schließlich wirtschaftlich gut. Die Frage ist nur: Tut es das? Oder kaschieren wir die Nöte hinter einer laxen Kontrollpolitik, die angeblich gesunde Unternehmen des Mittelstandes machen lassen, damit die Leute wenigstens irgendwie in Arbeit sind – und nicht auf den Fluren des Arbeitsamtes?

Wenn Menschen als geringfügige Beschäftigte fast Vollzeit arbeiten, keinen bezahlten Urlaub haben und Krankheiten wegschieben müssen, weil sie in der Zeit ohne finanziellen Ausgleich bleiben, dann könnte man das als die illegale Statistikkosmetik der Behörden bezeichnen. Denn eigentlich sind diese Leute ohne Arbeit, nur ein unter dem Radar laufendes Unternehmen, das sich durch unterlaubte Mittel wettbewerbsfähig hält, lässt diese Leute nicht zum Jobcenter gehen.



Ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, wie man das jetzt auf Merkel-Plakaten liest? Die Bediensteten solcher Unternehmen sind wohl damit nicht gemeint. Sie sollten aber daran denken am letzten Sonntag des September, sie sollten sich verinnerlichen: Auch Du bist Deutschland! Und dann die richtige Wahl treffen. Nun ja, da mache ich mir nichts vor, selbst diese Prekarisierten werden auf Weiter so! setzen. Denn da wissen sie, was sie haben. Alles andere könnte ja dazu führen, dass es ihnen noch schlechter geht.