Proletarier aller Länder – annonciert!

Wo verdammt nochmal ist eigentlich die Medienkampagne, die sich für eine juristische Verfolgung der Abgasbetrüger einsetzt? Man liest so wenig.

Ordnung: Die hat man in den deutschen Pressehäusern gerne. Warum auch nicht? Ordnung ist ordentlich. Und übersichtlich. Sie ist bekanntlich das halbe Leben und sie rücksichtslos in Artikeln einzufordern zahlt die halbe Miete. Wenn also bei G7- bis G20-Gipfeln Marodeure beobachtet werden, dann schreibt man einen Text zur notwendigen Ordnung, ruft den Staatsanwalt um ein hartes Strafmaß an. Oder wenn jemand Hartz IV kassiert und beim Babysitting in der Nachbarswohnung ertappt wird: Dann finden sich immer welche, die flugs einen Artikel betreffs härtere Sanktionen der Jobcenter drechseln.

Der Kleinlichkeit sind da keine Grenzen gesetzt. Wobei manches noch nicht mal kleinlich ist, sondern gut begründbar und demnach auch richtig. Autos abfackeln ist ja nun mal kein Yps-Comic-Klau. Da darf man schon mal dafür sein, dass die Mädchen und Buben mit Feuerzeug auch was zu spüren bekommen.

Lügen ist hingegen lässlich. Wenn man jemandem sagt, er sehe super aus, obgleich man aber in Wirklichkeit findet, dass er wie ein Grottenolm aussieht, dann juckt es keinen. Die Lüge ist außerdem lässlich, wenn man die Ehefrau anschmiert und der Trend zur Zweitfrau geht. Da fragen heute nicht mal mehr Scheidungsrichter danach, das haben die Eheleute selbst miteinander zu regeln. Lügt man Kunden allerdings absichtlich an, ist es eigentlich keine Lüge mehr: Das nennt man Betrug. Und der ist nicht lässlich. Schon gar nicht, wenn man nachweisen kann, dass mit purer Absicht etwas vorgetäuscht wurde. So wie bei der Sache mit der Software, die für eine sauberere Umwelt auf dem Papier sorgte. Und zwar nur auf dem Papier.

Die Vorstände und Aufsichtsräte waren – wie man heute weiß – stets im Bilde. Teilweise wussten sie seit mehr als zehn Jahren von der Sache. Eigentlich schreit die ganze Angelegenheit nach generalstabsmäßiger Ordnung. Müssten journalistische Erweckungsrufe nach dem Rechtsstaat erschallen. Es müsste von Legionen von Artikeln wimmeln, die der Staatsanwaltschaft alles Gute wünschen und ganz mächtig Ordnungsliebende würden vielleicht sogar das Gefängnis als Option ins Spiel bringen. Aber nichts dergleichen, alles ist still im Blätterwald, kein Rauschen vernehmbar. Die Stille ist ohrenbetäubend. Man liest zwar viel zur Sache, aber wenig vom Knast und gleich viel von juristischen Konsequenzen.

Anzeigenkunden verärgert man halt nicht. Für sie gelten die Ordnungsstandards nur sehr bedingt, weil Ordnung eben nur die halbe Miete ist. Die andere Hälfte der Logis zahlen die Automultis, die sich netterweise eine große Zeitungsseite leisten, um sich zu entschuldigen oder aber ihren neuesten Clou zu verkaufen: Prämien für den Neukauf. Da wird aus jeder Krise, aus jeder Betrugsmasche sogar noch ein potenzieller Absatzmarkt. Ach Kapitalismus, du gehörst den Pfiffigen!

Betrügen und danach das Victory-Zeichen machen, während man ungeniert vorgibt, eigentlich alles immer gewusst zu haben: Und die Justiz hält sich zurück und die Medien fordern – gar nichts. In Bananenrepubliken gibt es das, weil man einschüchtert. Bei uns gibt es das, weil man per Annonce für Liquidität im Zeitungswesen sorgt.

Alles nur wegen dieser verfluchten Anzeigen! Man sollte den Antifas da draußen echt mal empfehlen sich eine nette Seite in der FAZ zu reservieren, annehmbar bezahlt und vor allem regelmäßig, dann wird man mal sehen, wie leise es immer dann wird, wenn Autos brennen. Selbst die Antifa kann die Welt verändern, sie muss nur Annoncen schalten. Der Kapitalismus ist aus Gummi. Den Arbeitsloseninitiativen sei übrigens dasselbe empfohlen. Da wird es dann schön ruhig bei den Meinungsmachern, wenn Vizekanzler Lindner die Regelsätze bald mal als Luxusapanage ausmacht.



Wer in Deutschland ein bisschen Ordnungssinn hat, der arbeitet mit Anzeigen. So hält er seine Sache in Ordnung. Egal wie unordentlich sie auch ist.