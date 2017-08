Interviews mit (Nicht-)Wählern: „Wählen ist keine Lösung. Aber ist nicht zu wählen besser?“

Meine Gesprächspartner kamen aus unterschiedlichen Städten, die Argumentation ähnelte sich jedoch an einigen Stellen. Beispielsweise bei der Fünf-Prozent-Hürde, die wiederholt als Störfaktor wahrgenommen wurde, weil sie kleineren Parteien den Einzug in den Bundestag faktisch unmöglich macht. Das, so die Meinung einiger Gesprächspartner, verwässere das Ergebnis der Bundestagswahl erheblich.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Teilnehmer/innen bedanken (auch wenn faktisch nur eine Frau mit dabei war, der ich allerdings einen besonders großen Dank aussprechen möchte!). Evelyne, Du hast die Frauenquote … tja, also: klasse, dass Du mitgemacht hast!

Wählen? Oder eher nicht? Das ist die Frage, die ich einigen Leuten via Skype gestellt habe. Die Antworten sind erkenntnisreich, interessant und in einem Fall durchaus amüsant.

