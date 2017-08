Hayali teilt aus!

Dunja Hayali scheint das neue Bad-Ass des deutschen Pressebürgertums zu sein. Wie sie sich wehrt und wie sie austeilt! Dabei sind die Adressaten ihrer Zurechtweisungen nur recht billige Empfänger.

Neulich hat sich Frau Hayali wieder mal mit einem Typen aus dem Social Media angelegt. Oder stellen wir es richtig: Sie hat einem »endgeilen Ficker« (ihr O-Ton) eine Antwort erteilt, nachdem dieser sich mit ihr angelegt hatte. Er sei als Türke letztlich »genau so Eine falsche ratte wie der rest von [seinem] land« (auch ihr O-Ton), tippte sie antiinterpunktionistisch als Quintessenz zu Protokoll. Da war sie wieder, die Hayali, die austeilt und daher Medienbeachtung findet. Die standhafte Kämpferin gegen die Hohlbirnen und Legastheniker, die Verteidigerin der Toleranz, die nicht duldet, dass aus Face- ein Faschobook wird und daher in den Medien immer wieder gerne lobend Erwähnung findet.

Nun muss man fairerweise sagen, dass Frau Hayali einiges aushalten muss. Mancher Kommentar zu ihrer Person ist schlicht keiner, sondern stellt sich als justiziable Beleidigung heraus, so man sie denn der Justiz zu Händen geben möchte. Da nicht einzuknicken ist gar nicht so einfach. Es wertet natürlich das Selbstwertgefühl ungemein auf, wenn man dem Hasskommentator noch was nachwerfen kann und auch noch Likes erhält. Aber diese Qualitäten, die man ihr medial dadurch zuschreibt, also standhaft journalistisch, tolerant und wahrhaftig zu sein: Die haben mit dieser Sache gar nichts zu tun.

Dennoch hat man Frau Hayali in den letzten Monaten zu einer Koryphäe des toleranten, wortgewaltigen, aufrechten Deutschland gemausert. Kaum ein Presseerzeugnis, das nicht von ihr berichtet, wie sie Beleidigungen auszuhalten und wie sie gegen sie anzukämpfen versteht. Immer wieder wird ihr Name genannt, wenn das bürgerliche Deutschland des Durchschnittsintellekts kopfschüttelnd die Dummheit der Sympathisanten der Pegida oder der AfD aus Distinktionsgründen heranziehen, ganz nach dem Motto: Mann, sind das Deppen; die haben es verdient, Hartz IV zu beziehen oder geringfügig entlohnt Schuhe zu putzen! Wenn Hayali das Gespräch mit Verbitterten aus dieser Nische sucht, dann sichert sie sich ihre Stellung als Unverbiegbare. Und wenn sie muslimischer Engstirnigkeit dieselbe Haltung entgegenbringt, dann hilft ihr das, um sich als umsichtige Instanz hervorzutun. Da bejubelt man das Kind von Einwanderern – so tolerant ist man mittlerweile in der schnieken Mitte.

Der von ihr geführte Kampf, den die Medien so dankbar dokumentieren, ist aber eine wohlfeile Angelegenheit. Kleinen Führern die Meinung zu geigen und ihnen ihre Beschränktheit vor Augen zu führen, ist innerhalb des werteliberalen Bürgertums doch mittlerweile ein elitaristischer Selbstläufer. Man grenzt sich doch mit klassistischer Selbstverständlichkeit gegen die Armen, die Dummen und die Hassenden ab. Den Meinungsführern allerdings, die mit ihrem ökonomischen Primat für viele Erscheinungen der wachsenden Intoleranz verantwortlich sind, den Sozialabbauern oder den Prekarisierern beispielsweise, mal ihre Beschränktheit vor Augen zu führen: Das wäre viel komplexer. Käme aber im gleichzeitig eher wirtschaftsliberalen Bürgertum eher nicht so gut an. Zu den Modernisierungssiegern will man doch aufschließen, sich selbst als einer fühlen.

Hayali ist insofern eine Heldin des elitaristischen Zeitgeistes. Eine, die man für ihre toleranzthematische Ausrichtung lobt, weil in ihr keine sozialthematische Note mitschwingt. Nur deswegen geht sie als das jetzt ziemlich angesagte It-Bad-Ass der Toleranz durch. Sie stößt sich nicht an außenpolitischen Verstellungen, nicht an sozialpolitischer Ignoranz – sie beackert nur die Folgen, die gesellschaftliche Exklusion und mediales Versagen heraufbeschworen haben. Wenn sie sich gegen diejenigen wendet, die sie persönlich als Teil der Lügenpresse abstempeln, läuft sie als konziliante, aber doch toughe Moderatorin auf, die klarstellt, dass sie ganz bestimmt sorgfältig ihrer Arbeit nachgeht. So wie alle ihre Kollegen auch, wie die ganze Branche. Tendenziöses gibt es da nicht. Schuld sind damit diejenigen, die sich verarscht fühlen. Als Sprachrohr ihrer Branche verlagert sie die Verantwortlichkeit für manche unappetitliche Entwicklung in diesem neuen Deutschland. Sie mahnt die Dummen an, nicht diejenigen, die sie dumm gehalten haben.



Wie gesagt, die Adressaten ihrer Wehrhaftigkeiten sind billige Opfer, die sich ihr vorher zwar als ebenso billige Täter vorgestellt haben, aber trotzdem ja synchron dazu als Opfer einer gesamtgesellschaftlichen Misere dastehen. Frau Hayali hat ja durchaus Qualitäten, sie zeigt ja Format und Engagement, weshalb sie diese Skills nicht verwendet, um den politischen Kurs zu kommentieren, muss sie sich als Frage schon mal gefallen lassen. Würde sie ihr Wort an die Adresse der politisch-ökonomischen Rädelsführer richten, läge darin so viel mehr Wert als so. Nur dann würde sie nicht zum Bad-Ass, zur Zornigen des Gerechten aufgebauscht. Dann endete sie als Randnotiz oder aber auf dem Arbeitsamt. Oder was noch wesentlich schlimmer wäre: Als Moderatorin bei RTL 2. Man muss sich also schon aussuchen, gegen wen man Feldzüge führt.