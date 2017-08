Die Grenzen der Linken

Offene Grenzen: Ein klassisch linkes Thema? Wenn das mal so einfach wäre. Ein Blick in die Brennpunkte des Landes sagt einem was anderes: Die europäische Freizügigkeit kann so keinen Bestand haben.

Neue Währung: Bettelei, Prostitution, Kriminalität

Als EU-Ausländer, der frisch nach Deutschland kommt, hat man keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld II. Zwar scheint noch immer nicht hinreichend geklärt, ob diese Maßnahme zur Entlastung der Sozialkassen nach europäischen Recht nun gültig ist oder nicht. Die Realität in Deutschland sieht aber so aus, dass man als Eingereister keinen Anspruch darauf hat. Gründe für das Für und Wider gibt es einige, die richtig und nachvollziehbar erscheinen. Die Freizügigkeit innerhalb der EU hat eine ganze Weile ermöglicht, dass nach Deutschland kommende Europäer tatsächlich Gelder beantragen konnten. Dies hat für viele Kommunen zu einer starken finanziellen Belastung geführt.

Anmerkung: Diese Debatte um Einwanderung (auch von EU-Ausländern) hat aber übrigens nichts, aber auch gar nichts mit der Flüchtlingsdebatte zu tun. Flüchtlinge kamen aus anderen Gründen ins Land. Leider werden diese beiden Positionen gerne etwas unqualifiziert vermengt.

Aber eben diese Freizügigkeit innerhalb der EU blieb unangetastet. Noch immer kann jeder Europäer sich frei auf dem Kontinent bewegen. Will er allerdings in Deutschland ansässig werden, muss er ohne Unterstützung seinen Unterhalt aufbringen können. Falls nicht: Er kann trotzdem kommen, muss aber sehen wo er bleibt. In den Brennpunkten großer Städte führt dieser liberale Ansatz zu brutalen Verwerfungen. Dort landen Menschen, die nach Deutschland kommen und keinen Cent Unterstützung erhalten. Arbeitsplätze sind rar und Neuankömmlinge haben bei Unternehmern ohne keine Lobby. Für ihren Lebensunterhalt müssen sie also selbst tätig werden und da es oft an Startkapital und Kenntnis der nationalen Gesetze mangelt, bleibt vielen nur der Ausweg in die Bettelei und Obdachlosigkeit, in die Prostitution oder die (Beschaffungs-)Kriminalität.

Sozialer Frieden vs. ideologisch aufgeladene Einreisefreiheit

Trotzdem hält man an der Reisefreiheit fest. Was grundsätzlich der heutigen Vorstellung von Freiheit entspricht: Liberal sein, aber nicht nachvollziehen, dass Freiheit einen Preis hat. Denn ohne sozio-ökonomische Teilhabe ist Freiheit das Gegenteil dessen, was sie vorgibt zu sein. Das was der vorherige Bundespräsident auf Wiederholtaste bevorzugt salbaderte, nämlich dass Freiheit ein für sich stehender Wert sei, hat sich insofern auch in Deutschland durchgesetzt. Auf Grundlage dieser Theorie rügte man so auch Nachbarländer, die wieder Grenzkontrollen einführten. Denn die Freizügigkeit in der EU-Zone sollte unangetastet bleiben. Man dürfe Freiheiten nicht abschaffen – nur deren Finanzierung.

Ohne Ansprüche auf eine Mindestsicherung gestaltet sich diese Freizügigkeit allerdings als ein Konzept, an dem man aus ideologischen Gründen festhält. Eine Ideologie, die teuer bezahlt wird. Man setzt nicht weniger als den sozialen Frieden aufs Spiel. Oder sagen wir es treffender: Man bringt den ohnehin schiefen sozialen Frieden noch mehr ins Wanken. Wir haben es hier mit einem ideologischen Festhalten zu tun, das die Bürger bezahlen, wenn sie von Bettlergangs angegraben oder von Kleinkriminellen ausgeraubt werden.

Sozialunion den Primaten der Wirtschaft entgegensetzen

Entweder gewährt man neu eingereiste EU-Bürger tatsächlich kein Hartz IV – dann muss man aber auch dringend über die Freizügigkeit auf dem Kontinent sprechen. Oder aber die EU-Zone bleibt frei passierbar – dann muss man auch prüfen, ob eine Bedürftigkeit besteht, die einen Antrag auf Sozialleistungen gerechtfertigt. Diese zwei Optionen stellen sich als kurzfristige Lösung. Langfristig muss die Europäische Union aber jener Bund werden, den die Bundeskanzlerin vor einigen Jahren noch kategorisch ablehnte: Eine Sozialunion. Ohne ein europäisches Sozialwesen wird diese Diskrepanz zwischen Ideologie und Pragmatismus, zwischen Wunsch und Wirklichkeit, immer wieder aufbrechen.

Eine Sozialunion ist freilich etwas, was sich die Primaten der Wirtschaft heute nicht wünschen. Dieses Europa der Ungleichheit (trotz gleicher Währung) stellt einen Glücksfall für die Wirtschaftsbarone dar. Eine Sozialunion, die mittels europäischer Steuern und Abgaben, Schritt für Schritt dem Europa der Konzerne auch ein Europa der Menschen nachschiebt, ist eben nicht für lau zu haben. Die Reisefreiheit war hingegen kostenneutral umsetzbar. Ja ganz im Gegenteil, je mehr Menschen ins Land kommen, die in ihrer Verzweiflung jeden Strohhalm mit einem existenzsichernden Arbeitsplatz verwechseln, desto mehr entwertete man die menschliche Arbeit und desto günstiger waren und sind jene zu haben, die ihre Arbeitskraft feilbieten müssen. Ein Blick in die Brennpunkte deutscher Städte, ins Bahnhofsviertel Frankfurts zum Beispiel, verrät einem, dass Freizügigkeit in Europa nichts ist, was zeitgleich mit einem Ausschluss von Sozialleistungen für EU-Bürger einhergehen kann.

»Alle große politische Aktion besteht in dem Aussprechen was ist, und beginnt damit.« (Ferdinand Lasalle)



Zur Sozialunion ist es weit hin. Hierzu benötigt man zunächst mal einen politischen Linksruck in den großen Parlamenten Europas. Der ist aber nicht zu sichten. Bis dahin muss man sich als Linker pragmatisch mit einer kurzfristigen Lösung beschäftigen, muss man sich fragen lassen, ob die Linke an einer Freizügigkeit festhalten kann, die auch ihr gewissermaßen ideologisch entspricht – oder ob sie sich nicht mit einem Staat arrangieren muss, der seine nationalen Hoheitsrechte wieder aufnimmt. Oskar Lafontaine hat vor Zeiten ganz richtig darauf hingewiesen, dass eine Politik der unkontrollierten Freizügigkeit im Wesenskern gar keine linke Entsprechung habe. Ganz im Gegenteil, die Profiteure seien die Unternehmen, die die industrielle Reservearmee vergrößerten und so den Druck auf Arbeitslose und Niedriglöhner vergrößerten.

Es gibt natürlich im augenblicklichen Europa durchaus auch ganz gute Begründungen hierfür, Sozialleistungen nicht wahllos jedem auszuzahlen, der ins Land kommt. Das hat mit Kosten und Bezahlbarkeit so viel zu tun wie mit Fairness gegenüber denen, die über Jahre in die Kassen eingezahlt haben. Insofern wäre es naiv, die Freizügigkeit augenblicklich wieder mit einem Generalanspruch an Sozialleistungen auszustatten. Was aber auch naiv ist: Die europäische Freizügigkeit dennoch beizubehalten. Kommen Sie mal nach Frankfurt, Platz der Republik/Ecke Niddastraße beispielsweise, dort findet man die Gewinner der beibehaltenen Freizügigkeit. Nur sind sie keine Gewinner: Es sind Opfer. Unter anderem Opfer, die sich als Täter verdingen müssen.



Wenn alle EU-Partner erstmal die Grenzen kontrollieren und sich dann zusammensetzen, um die Freizügigkeit in einer Sozialunion aufgehen zu lassen: Dann wird ein Schuh daraus. Die momentane Freizügigkeit, die keinen Euro loseisen will, installiert eine andere Währung: Man bezahlt mit den Folgen von Pauperisierung.