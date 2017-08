Der erfolgreichste Erfolglose aller Zeiten

Donald Trump ist der erfolgreichste Gescheiterte, den man sich vorstellen kann. Er wird Vorbild für viele destruktive Kräfte sein, die nach ihm kommen. Sein Scheitern ist bahnbrechend.

»Immer versucht. Immer gescheitert. Einerlei. Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern.« Als Samuel Beckett das schrieb, hat er sicher nicht an Donald Trump gedacht. Dabei könnte das Zitat das Motto der trumpschen Präsidentschaft sein. Keine seiner großen Vorhaben hat er verwirklichen können, am Telefon musste er gleich am Anfang seiner Amtszeit zugeben, dass die Mauer für Mexiko politisch tot sei, er aber trotzdem keine Widerworte in dieser Sache von seinem Amtskollegen dulde. Nur im Kleinen bastelt er an der Deregulierung der Gesellschaft und setzt Minderheiten- und Umweltschutz aus. Seine Anhänger schätzen ihn deswegen mindestens so sehr, wie für sein Scheitern. Denn es ist dieses Scheitern gegen die liberale Gesellschaft, den er rhetorisch zu einer Schlacht aufbauscht, die er zu führen habe, ganz egal was es koste und wie sehr sie ihn in Mitleidenschaft ziehe. Dieses Heroenhafte hat neulich sogar die Tochter von Michael Jackson so beeindruckt, dass sie der US-Öffentlichkeit mitteilte, man sollte froh sein, jemanden wie ihn an der Spitze der Nation zu haben.

Dieser Mann ist ein zahnloser Tiger, der seine destruktive Kraft durch Handlanger im Hintergrund wirken lässt. Die unterwandern Gerichte und setzen Standards ab und ruinieren so die US nachhaltig auf Jahre. Diese kleinen Erfolge seiner Präsidentschaft, die neulich thematisiert wurden, sind ja nichts anderes als Maßnahmen eines Scheiterns an den Gegebenheiten der modernen Welt. Man dereguliert ja Umweltstandards ja nur auf dem Papier erfolgreich, verseuchte Seen und miserable Luftwerte sind allerdings dann doch Ausdruck staatlichen Versagens auf ganzer Linie.

Ob nun die versteckten Erfolge oder die großen Versagen: Dieser Mann hat das Scheitern zu seinem Programm erhoben, die Destruktivität kultiviert und nebenher dem Nichtgelingen eine Agenda verpasst, die fast wie süßer Erfolg daherkommt. Über Jahrzehnte zeigten sich Politiker als Macher, als Anpacker, die konstruktive Kräfte entwickelten, um so erfolgreich zu sein. Das ging so weit, dass man Erfolge selbst da feierte, wo sie nicht waren. Schließlich war Erfolg das Credo politischer Arbeit. Ob denn nun der verbuchte Erfolg ein tatsächlicher Erfolg war, stand auf einem ganz anderen Blatt. Donald Trump macht sich diese Mühe erst gar nicht. Er scheitert und scheitert, aber jedes Scheitern nutzt er dazu, gegen die Querulanten des Liberalismus zu schießen. Sie seien zu tolerant, zu emanzipativ, wollten ihn nur aufhalten, was ihnen aber nicht ewig gelingen könne.

Seine Agenda ist nicht der Erfolg, sondern sein Erfolg ist das Auskosten seiner gescheiterten Versuche, die er wie Schmisse davonträgt, die sein Publikum bewundert wie die Wunden eines alten Kämpfers. Diese Leute leben noch immer in denselben Verhältnissen, ihnen geht es wirtschaftlich nicht besser als unter Obama oder Bush – die amtierende Regierung tut im Gegenteil viel dafür, dass es ihnen im Laufe der nächsten Jahre schlechter ergehen wird. Man denke beispielsweise nur mal an die Leugnung des Klimawandels, der auch vor Amerikanern keinen Halt machen wird. In manchen Fluß werden wieder munter Abwässer eingeleitet werden dürfen, schließlich sei die giftige Wirkung von Giften nicht bei allen Experten bestätigt. Und dennoch wähnen viele Amerikaner sich heute in einem besseren Land als noch vor einem Jahr.

Nur die Aussicht darauf, den liberalen Zeitgeist zu bekämpfen, Schwule und Lesben einzugrenzen, Umweltschützer zu diffamieren und NGOs zu Kommunisten abzustempeln, scheint diese Leute zu beglücken. Wir haben es hier also mit destruktiven Idealisten zu tun, die einem konstruktiven Materialismus eine Abfuhr erteilen. Politik ist für sie ein idealistisches Konzept. Und wenn da vorne einer steht, der das begriffen hat, dann weiß er auch, wie er diesen Idealismus gescheiterter Versuche bedienen muss: Er stilisiert ihn zu einem heldenhaften Kampf, dessen Erfolg darin besteht, das Nichterfolgreiche aus dem Motiv heraus zu betonen, seiner Zeit voraus zu sein, den Kampf aber schon mal aufgenommen zu haben.

Die Analysten glauben ja, dass Trumps kleine Erfolge im Hintergrund, die Besetzung der Justiz mit Erzkonservativen zum Beispiel, die US nachhaltig prägen wird. Und das über Jahre hinaus, ja über seinen Tod hinaus wahrscheinlich. Das mag zutreffen. Aber seine Verwaltung des politischen Scheiterns als etwas, was eigentlich gar nicht Erfolglosigkeit ist, sondern Ausdruck harter Bandagen gegen die Errungenschaften einer aufgeklärten und wissenschaftlichen Weltanschauung, werden auch die Welt prägen. Man braucht keine starken Männer und Frauen mehr, die Erfolg positiv besetzen. Sie können dasselbe mit dem Scheitern tun – und werden trotzdem eine Basis finden.



Mit Trump hat die US-amerikanische Politik ihren folgerichtigen Transzendentalismus erhalten. Politik als mystische Romantik. Von Thoreau zu Trump gewissermaßen. Das wird nicht ohne Folgen bleiben und wir werden noch manche Regierung erleben, die ihre Erfolge durch ihr eigenes Scheitern definiert.