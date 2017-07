Rauchende Colts: Wer hat was warum beim G20-Gipfel gemacht? (Podcast)

Einer inneren Eingebung folgend habe ich heute Nachmittag Patrick Breitenbach angeschrieben, um ihm einen spontanen Podcast zum Thema „G20 in Hamburg“ vorzuschlagen. Breitenbach, bekannt als einer der beiden Köpfe von soziopod , sagte ebenso spontan zu. Und so sprachen wir eine dreiviertel Stunde lang über die Gewalt in Hamburg, über den G20-Gipfel, über die Frage, wer die Verantwortung für die Gewalt trägt, oder auch: wer nicht.

