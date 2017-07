Mit Vollgas auf die Mietpreisbremse

Wir lesen immer wieder darüber: Die als revolutionäres Instrument gefeierte Mietpreisbremse funktioniert vorne und hinten nicht. Doch selbst wenn ein Mieter sie in Anspruch nehmen will, wird es schwer, sein Recht durchzusetzen. Die Grund: Mieter werden im Bedarfsfall alleine gelassen. Weswegen auch kaum jemand gegen überhöhte Mieten vorgeht.

Zunächst einmal ist die Mietpreisbremse eine Konstruktion, die kaum jemand bis in die Tiefe versteht. Außerdem gibt es (natürlich) Schlupflöcher, durch die sich Vermieter mit Hilfe findiger Anwälte gern schlängeln, um ihrer Verpflichtung nicht nachzukommen. Zum Beispiel kann der Vermieter zunächst einmal behaupten, dass die Miete auch vorher schon so hoch war, wie er sie jetzt angesetzt hat. Dies gilt es dann zu widerlegen, was zwar oft möglich, aber in der Regel recht aufwändig ist.

Und dann ist da noch die Frage, wann, wo und für wen die Mietpreisbremse überhaupt gilt. In Hamburg hat erst kürzlich ein Gericht die Maßnahme gleich mal für ungültig erklärt. Das Gesetz, das Heiko Maas als „Meilenstein“ bezeichnet hatte, ist von einer verlässlichen und allgemeingültigen Lösung meilenweit entfernt und daher eher Stein des Anstoßes als Meilenstein.

Miete zu hoch? Heul‘ doch!

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie bewerben sich auf eine Wohnung in Ihrer Heimatstadt. Nicht überraschend sind Sie nicht der einzige Bewerber, der zum Vorstellungstermin erscheint, 30 weitere Menschen kreuzen Ihren Weg auf der Wanderung von Zimmer zu Zimmer. Schnell stellt sich heraus, dass die verlangte Miete im Widerspruch zur Mietpreisbremse steht. Welche Möglichkeiten haben Sie nun?

Faktisch keine. Klar, Sie könnten den Vermieter darauf aufmerksam machen, dass die Miete zu hoch ist. Der wird Sie dann süffisant angrinsen und einen schönen Tag wünschen. Also keine so gute Idee.

Sie entscheiden sich stattdessen, den Mund zu halten und darauf zu hoffen, dass Sie die Wohnung bekommen. Und tatsächlich, ein paar Tage später erhalten Sie die Mitteilung, dass Sie den Zuschlag erhalten haben. Nach der Unterzeichnung des Mietvertrages sollten Sie mit der Sektfeier allerdings noch etwas warten. Denn jetzt müssen Sie als erste Amtshandlung gegen den Vermieter vorgehen, um den „Meilenstein“ Mietpreisbremse durchzusetzen. Nicht so schlimm, werden Sie jetzt vielleicht denken, Sie haben ja den Staat auf Ihrer Seite.

Nun, das stimmt so aber nicht, den Staat macht sich einen schlanken Fuß in dieser Sache.

Individuell ist in!

Entscheiden sie sich also für den Gang zu einer Behörde, die Sie für zuständig halten, wird die Antwort immer die gleiche sein: Tut uns leid, dafür sind wir nicht zuständig. Ist auch logisch, denn die Mietpreisbremse führt zu einem „individuellen Klagerecht“ Ihrerseits. Mit anderen Worten: wenn es hart auf hart kommt, stecken Sie in der Klemme, denn Vermieter sind zuweilen (nicht immer) alles andere als kooperativ oder einsichtig, wenn es um angemessene Mieten geht. Haben Sie es mit einem solchen Vermieter-Exemplar zu tun, können Sie sich auf einen langen und harten juristischen Kampf einstellen, Ausgang ungewiss, versteht sich.

Hilfe naht – durch ein Start-up

Was der Staat nicht kann (oder besser: nicht will), das muss dann eben ein privates Unternehmen leisten. Das Portal wenigermiete.de, das von zwei Rechtsanwälten betrieben wird, hat jede Menge Anfragen von Mietern, die sich über den Tisch gezogen fühlen. Dass Mieter durch das Start-up Hilfe erhalten, ist zwar durchaus zu begrüßen. Allerdings bleiben die Mieter trotz allem auf dem Restrisiko sitzen. Gelingt es Vermietern, über Sanierungsmaßnahmen, Mietspiegelumgehung oder andere Aktivitäten erfolgreich zu argumentieren und um die Grenzen der Mietpreisbremse herumzukommen, kann es nicht nur unangenehm für den Mieter werden, sondern womöglich auch noch teuer. Die Tatsache, dass selbst Kleinigkeiten wie Reparaturen nach einem deftigen Streit mit dem Vermieter zu beinahe unlösbaren Herausforderungen werden können, sei am Rande ebenfalls erwähnt.

Und so bleibt nach wie vor ein fader Beigeschmack in Sachen Mietpreisbremse. Der Staat hat zwar oberflächlich Mieter vor überhöhten Mieten geschützt. Doch wenn es drauf ankommt, hebt er abwehrend die Hände und signalisiert, dass er damit nun aber leider nichts zu tun hat. Mit viel Wohlwollen könnte man die Mietpreisbremse vielleicht noch Mietpreishandbremse nennen.

Vollwertiger Mieterschutz geht aber anders.

Nachtrag: Hingewiesen sei auf die Sendung alternativlos.org, in der Andrej Holm zu Gast war. Ab Minute 90 geht es unter anderem um die Mietpreisbremse.