Können Insekten das Nahrungsmittelproblem lösen?

Mehlwurm-Burger? Frittierte Grillen? Heimchen im Salat? Wie klingt das? Interessant? Abschreckend? Oder sogar weltfremd? Zumindest Letzteres trifft nicht zu, denn unsere Ernährung steht auf der Kippe. Können Insekten die Lösung dieses Problems sein?

Der weltweite Fleischbedarf bringt uns an den Rand des Möglichen. Nicht nur das Fleisch wird knapp, auch Ressourcen wie Wasser, das für die Produktion von Fleisch in rauen Mengen benötigt wird, sind längst ein Problem geworden. Hinzu kommen die grauenvollen Folgen der Massentierhaltung. Tiere werden nicht artgerecht gehalten, sie werden vollgepumpt mit Medikamenten und am Fließband geschlachtet. Das hat auch für den Menschen Folgen.

Wenn man bedenkt, dass bis 2050 auf der Welt vermutlich 10 Milliarden Menschen leben, wird schnell klar, dass an der Problematik nicht besser wird, sondern sich die Lage jedes Jahr aufs Neue verschärft.

Insekten als Lösung?

In asiatischen Ländern stehen Insekten ganz selbstverständlich auf dem Speiseplan. Doch hier bei uns scheint das keine Option zu sein. Insekten zu essen, wird vielfach als eklig empfunden, man lässt nichts auf sein knackiges Steak kommen, da weiß man schließlich, was man hat, oder? Weiß man zwar immer seltener, und alleine die Frage, was so alles in der allseits so beliebten Currywurst steckt, stellt uns vor Rätsel. Dennoch: Insekten essen wir nicht. Punkt. Basta.

Die Schweizerin Andrea Staudacher sieht das anders. Sie beschäftigt sich seit sechs Jahren mit Insekten und damit, wie man sie am besten zubereiten kann. Staudacher kennt zwar die Abneigung der Menschen gegenüber dem Verzehr von Insekten. Sie begegnet aber auch immer wieder eine großen Offenheit.

Ich sprach mit ihr über Insekten auf dem Teller, wie es sich anfühlt, ein Schwein zu schlachten und über die Frage, ob Insekten tatsächlich das Nahrungsmittelproblem lösen kann.

Unter dem Podcast sind einige Videos für weiterführende Informationen beigefügt. Die kurze Einleitung im Podcast stammt aus der ARTE-Sendung „FUTUREMAG“

