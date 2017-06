Elf Renditen müsst ihr sein

Die Debatte nach den Pfiffen zur Halbzeit gegen Helene Fischer haben nur eines belegt: Dieser angebliche Widerstand gegen die Vermarktlichung des Fußballs ist durch und durch verlogen. Die Fans holen sich »ihren Sport« nicht zurück – sie schmieren vielmehr Tag für Tag genau die Kommerzmaschinerie, die sie in Momenten kurzer Hellsichtigkeit kritisieren.

Nach den Pfiffen gegen die Halbzeitshow, die Frau Fischer abspulte, war man schnell mit einer Einordnung der Ereignisse zur Hand: Das war ein Fanaufstand gegen die Kommerzialisierung ihres Sports. Dass jetzt auch noch nach amerikanischen Muster zur Pause Showeinlagen präsentiert werden, so wie schon eine Woche vorher bei den Münchner Bayern im letzten Ligaspiel gegen Freiburg, sei nun die Kommerzkrone. Neu an dieser Tendenz ist tatsächlich, dass man das ansonsten starre Zeitkorsett aufweicht und die Pausenlänge dem Intermezzo anpasst. Auf diese Weise nimmt man auch Einfluss auf das Leistungsniveau der Spieler. Weniger neu ist hingegen, dass man eben versucht, ein Fußballspiel zu einem Event zu machen. Und überhaupt ist es irreführend, wenn man nun behauptet, da würde die breite Masse der Fans sich gegen die Kommerzialisierung wehren.

Denn die Geschichte des Fußballs ist eine Geschichte fortwährender Monetarisierung. Immer gewesen. Das war zu Zeiten Fritz Walters so, auch wenn man das heute gerne verklärt und so tut, als haben damals berufstätige Amateure gekickt. (Was so nicht stimmt, die Arbeitsplätze waren oft nicht mehr als Scheinarbeitsverhältnisse, um doch verbotene Profilöhne über Umwege bezahlen zu können.) In der Ära der Bundesligagründung war das ebenfalls nicht viel anders. Die Monetarisierungsmöglichkeiten haben sich natürlich im Laufe der Jahre verändert bzw. sind gewachsen. Früher waren es die Eintrittsgelder und die vom DFB bezahlten Prämien und Zuschüsse, die das Geschäft ankurbelten. Der DFB verstand sich seinerzeit sogar noch als Sittenwächter des reinen Sports und glaubte, durch rigides Festhalten am Amateurstatut den Fußball vor der Vermarktlichung und damit dem Ausverkauf seiner Werte retten zu können.

Später gab es denn Gelder aus Merchandising, Übertragungs- und Fernsehgelder, Prämien aus den Töpfen internationaler Verbände, Werbegelder von Brust und Bande, Zuschüsse von Ausstattern, Pay-TV. Stark angewachsen sind diese Einnahmefelder freilich in den letzten Jahren, in denen neue Medien den Fußball zu einer Dauerschleife haben werden lassen. War Totaalvoetbal vormals ein niederländisches Fußballkonzept auf Basis strikten Pressings und damit die Grundlage der Ajax-Schule, die dann nach Katalonien zum FC Barcelona kam, so könnte man den Begriff heute auf den Totalitarismus des Fußballangebots zu jeder Minute verwenden. Dieser Umstand dauerhafter Verfügbarkeit, der kommerzialisierte den Fußball natürlich drastisch – oder war es anders herum? Es bedingt sich eben, keine Eier ohne Hühner ohne Eier ohne Hühner.

Diese Erkenntnis müssen sich genau jene Fans nun gefallen lassen, die gegen den Kommerz in ihrem Sport schimpfen. Sie haben bewusst oder unbewusst an der Ökonomisierung des ohnehin immer auf Ökonomisierung abzielenden Fußballs mitgewirkt. Die Forcierung des Totaalvoetbal der letzten Jahre zugelassen und durch Akzeptanz des entstehenden Angebots gewissermaßen legitimiert. Fans sind insofern nicht die natürlichen Bewahrer des reinen Sportgeistes, sie sind genau jener Markt, den man zur Expansion voraussetzte und der sich gerne mit immer neuen Angeboten bedienen ließ. Mit einem Sky-Abo im Rücken gegen Showisierung des Fußballs zu eifern: Das ist wenig stringent. Es ist genauer gesagt verlogen und wirkt ein wenig so, als sei dieser Sport bislang ja lediglich akzeptabel teilkommerzialisiert gewesen, nun taste er sich aber in sittenwidrige Gefilde vor.

Diese Debatte erinnert an jene, die man noch vor etwa einen Jahr über den RB Leipzig geführt hat. Auch da mokierte sich der »normale Fan«, weil sich ein Retortenklub ohne Tradition, eine reine Kommerznummer in die höchste Spielklasse gekauft hatte. Was diese Diskussion kaschierte: Auch die anderen Vereine handhaben Erfolg nicht anders. Auch sie sind keine familiären Traditionsvereine, sondern Kapitalunternehmen, die ohne kommerzialisierte Strukturen gar nicht mehr überlebensfähig wären in einer der oberen Spielklassen. Mit der Empörung zu RB Leipzig konnte man jedoch so tun, als habe der Kommerz im Fußball noch gar nicht die absoluten Höhen erreicht, als gäbe es noch Luft nach oben zur totalen Vermarktung. Als stehe Totaalvoetbal auf allen Kanälen, die Dauerberieselung durch Nachrichten aus dem Fußballsegment und so weiter und so fort, als habe das alles also noch kein Level erreicht, das man mit dem Kommerz-Label ausstatten könnte.

Im Grunde haben sich alle Nicht-Leipzig-Fans auch da schon in die eigene Tasche gelogen. Fan-Kultur bedeutet in Zeiten der absoluten Kommerzialisierung des Sports offensichtlich, dass man so tut, als lebe man selbst noch in der Reinheit, während die Funktionäre die Unreinheit ins Geschäft gebracht haben. Das hat etwas Salafistisches, sich als Umma der wahren Gläubigen in Szene zu setzen. Man pfeift einen Act aus – was nicht mal zu beanstanden ist, denn solche Musikeinlagen zur Pause sind Nervtöter, zumal wenn von Schlagerstars geträllert -, konsumiert weiter, kauft sich auf dem Rückweg einen Schal und betrachtet im Nachgang jedes Fitzelchen Sendung dazu, zappt ins Bezahlfernsehen und saugt jedes Fitzelchen an News auf, das mit dem eigenen Verein auch nur am Rande zu tun haben könnte und nistet sich im totalitären Spielbetrieb als Konsument ein.

Mit dieser Haltung entspricht man aber nicht dem, was man vorgibt sein zu wollen. Man ist nicht die Lösung des Problems, sondern ein Teil davon. »Gegen den modernen Fußball«, so schrieb Daniel Raecke nach dem Finale im Spiegel, seien fast alle irgendwie. Was aber fehle, das sei eine Alternative zum Kommerzfußball. Der Einwand stimmt so nicht ganz, denn er geht an einem wesentlichen Punkt vorbei: Wenn der Fan als Subjekt und Marktteilnehmer, als Konsument letztlich, tatsächlich ein kritisches Verhältnis zu diesem Sport entwickelte, dann könnte er das Angebot mit reduzierter Nachfrage beeinflussen. Der Fan könnte ja Fan sein ohne Vereinsemblem auf der Unterhose, Vereinsapp oder Pay-TV-Abo. Stadionbesuche, Sportschau und Kicker – mehr braucht man nicht um als Fan zu regieren. Wären solche Pfiffe gegen den Kommerz tatsächlich ein emanzipativer Akt, dann würde sich der kommerzialisierte Fußball zwangsläufig dorthin bewegen und sich unter Zwang gesundschrumpfen müssen.



Ist er aber nicht. Dass nun aber Vereinsfunktionäre die Berliner Pfiffe mit billiger Parteinahme begleiten, gedankenschwanger einwenden, dass Sport und Musik nun tatsächlich nichts miteinander zu tun haben sollte, lässt Taktik erkennen: Während man den unzufriedenen Fans den Erfolg gewährt, sich gegen die Superbowlisierung eines Pokalfinales gestellt zu haben, betreibt der Kommerzsport weiter sein Geschäft und nennt es Traditionspflege.