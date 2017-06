Ehe für alle, alle für Ehe!

Das war so nicht zu erwarten. Die ach so radikale Forderung der SPD nach der Ehe für alle, ohne die keinesfalls ein Koalitionsvertrag unterschieben werde (wer‘s glaubt, wird selig), hat richtig Fahrt aufgenommen. Nicht nur bei den Christdemokraten, sondern auch bei Schwulen und Lesben.

Was ist das los?

Für mich ist die SPD-Forderung nichts anderes als Wahlkampf-PR. Klar, endlich kann sich die Partei mal klar positionieren (hätte sie aber auch schon ein paar Jahre früher gekonnt), endlich kann sie mal was durchboxen, oder sich zumindest aufführen, als sei das so. Klare Kante eben. Tut auch not, nachdem kürzlich der Agenda-2010-Kanzler erklären sollte, wie genau Gerechtigkeit funktioniert. Den bitteren Beigeschmack auf de Zunge nach Schröders Auftritt muss man erst mal wieder loswerden. Da kommt die Ehe für alle gerade recht. Auf Facebook schrieb ich:

Ist die Ehe für alle wichtig? Oder nur für die, die für andere Forderungen keinen Arsch in der Hosen haben?

Das gab dann mächtig Gegenwind. Fehlende Solidarität wurde mir vorgeworfen, Verrat an einer Idee, für die schon lange gekämpft wird. Die Ehe für alle sei wichtig, sie in der Form, wie ich das tat, abzuwerten oder als unwichtig zu betrachten, sei eine Unverschämtheit. Das kann man so sehen. Muss man aber nicht.

Denn ich bin ganz klar für die Ehe für alle. Auch aus persönlichen, familiären Gründen, aber in erster Linie, weil es sich dabei um eine selbstverständliche Forderung handelt. Und zwar inklusive des Adoptionsrechts, das ja eine Art rote Linie zu sein scheint. Gemäß dem Motto: „Ich hab‘ ja nichts gegen Schwule, aber bei Kindern hört der Spaß auf …“ Was für ein Bullshit!

Aber darum geht es mir nicht.

Es geht mir darum, dass die SPD das Thema Ehe für alle für ihren Wahlkampf benutzt. Doch das wäre an sich gar nicht so wild, denn es ist wichtig, keine Frage. Aber die noble Geste funktioniert nur, wenn andere Forderungen, die deutlich drängender sind, hinzukommen. Was nützt denn eine liebevolle Ehe zweier Männer oder Frauen, wenn sie aufgrund prekärer Arbeit, unterirdischer Löhne und sinnlosen Befristungen von ihrem Glück im Alltag nichts haben? Denn von Luft und Liebe kann selbst die beste Beziehung nicht leben. Hier hätte die SPD sich längst schon positionieren können. Hat sie aber nicht, und zwar, weil sie auf die Koalitionstreue gepocht hat. Kurz vor dem Ende der Legislaturperiode ist das mehr als zweifelhaft. Glaubwürdig wäre es gewesen, gemeinsam mit Linken und Grünen Forderungen durchzubringen, die sowieso auf dem vermeintlichen Zettel der SPD stehen. Die sachgrundlose Befristung beispielsweise. Aber das war dann doch ein bisschen zu viel Kritik an Kapital und Neoliberalismus, also wird stattdessen die Ehe für alle genommen. Kostet nix und kommt gut an.

Trotzdem hat die SPD etwas losgetreten. Denn in der Union rumort es plötzlich. Hatte Merkel durch ihren Auftritt bei „Brigitte“ noch scheinbar taktisch klug argumentiert, dass die Ehe für alle für sie durchaus vorstellbar ist, drehen CDU und CSU am Rad. Die letzten konservativen Werte landen in der Tonne, so die pikierten Kritiker, die Ehe sei immer noch eine Sache zwischen Mann und Frau.

Oh ja, klar! Und Frauen gehören an den Herd, am besten ohne Ceranfelder, das ist klassischer und wirkt so schön konservativ.

So gesehen war es klug von der SPD, die Ehe für alle auf den Tisch zu legen. Ein bisschen Stress bei der Union kann schließlich nicht schaden. Aber es bleibt es trotzdem ein PR-Gag, hat nichts mit einem besonders sozialdemokratischen Menschenbild oder dem ausgeprägten Wunsch nach Gerechtigkeit zu tun. Die SPD versucht im Umfragetief zu retten, was zu retten ist, das hat mit Inhalten nur wenig zu tun. Allenfalls mit der gefühlten Gerechtigkeit, jetzt mal wieder selbst einen Kanzler stellen zu können. Wenn man dem mit den Sympathien von Schwulen und Lesben ein wenig näher rücken kann … so what?