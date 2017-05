Griechenland und Schäubles Herz aus Stein oder: Wir Deutsche werden uns noch wundern

Es interessiert ihn nicht, dass immer mehr Griechen als einzigen Weg aus ihrer persönlichen Krise den Selbstmord wählen. Es interessiert ihn nicht, dass die Renten in Griechenland mittlerweile auf einem Niveau angekommen sind, das unterirdisch ist, während die Jugendarbeitslosigkeit explodiert ist Es interessiert ihn nicht, dass Wachstum nur noch ein theoretischer Begriff ist, der fernab jeder Realität im Raum schwebt.

Mehr noch: Wolfgang Schäuble fordert genau das ein. Griechenlands Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit seien noch nicht ausreichend, um weitere Hilfe in Form von Schuldenerleichterungen zu erlauben. Wolfgang Schäuble ist zwar in bester Gesellschaft, gehört jedoch zu den aggressivsten Politikern, die der Neoliberalismus derzeit zu bieten hat. Ein Milton Friedman hätte sich seine Freude an dem Mann, der auf die Schock-Therapie setzt, die zwar schockt, aber nicht therapiert. Doch der Schock wird sich ausbreiten. Auch hierzulande.

Wenn ein Politiker auf einer Insel der Glückseligkeit lebt, dann ist es Schäuble. Beratungsresistent, uneinsichtig, ignorant und arrogant sitzt er da und kann nicht anders. Er ist das vielleicht bravste Kind des Neoliberalismus, führt alles aus, was der Privatisierung dient und den Griechen staatliches Handeln erschwert bzw. unmöglich macht. „Beachtlich“ finde er, was die griechische Regierung an weiteren „Reformen“ beschlossen habe, sagte Schäuble. Beachtlich, ja, aber eben noch nicht genug, der Ausverkauf geht in die nächste Runde. Und Schuldenerleichterungen? Nein, eher nicht. Die Rentenkürzungen seien zwar prima, aber eben noch lange nicht ausreichend.

Nicht ausreichend? Wofür? Um den Griechen endgültig den Hahn zuzudrehen? Zudem: Schäuble fordert Wettbewerbsfähigkeit von einem Land, das nicht mal mehr das Grundsätzliche schafft, das von Wettbewerb so weit entfernt ist wie Schäuble von Menschlichkeit.

Geht es so weiter, wird Griechenland nicht zu retten sein, dabei liegt es schon in den letzten Atemzügen. Und das weiß auch Schäuble. Abgesehen davon kann er gar nicht wollen, dass Griechenland wettbewerbsfähiger wird. Denn das würde bedeuten, nach deutschem Prinzip zu niedrigen Löhnen billig zu produzieren und noch billiger zu verkaufen. Klar, das wird ja von allen Ländern erwartet, aber eben nur theoretisch. Denn würden alle die Exportpolitik betrieben, die Deutschland favorisiert, wie sollte das gehen? Wären dann alle Exportweltmeister? Natürlich nicht. Wie der „Highlander“ schon sagte:

Es kann nur einen geben.

Und damit sind wir beim eklatanten deutschen Problem. Wir feiern unsere Exportweltmeisterschaft im Gänsemarsch und schwören auf die Qualität unserer Produkte, die eben besser seien als andere. Und das lassen wir uns verdammt noch mal, auch nicht nehmen! So bretterte es ja kürzlich noch Martin Schulz von seiner Arbeitgeber-Kanzel. Also wird weiter exportiert, bis der Arzt kommt, und der kommt, garantiert! In Griechenland immer häufiger, um den Todeszeitpunkt des nächsten Suizids festzuhalten. Und in Deutschland, um gegen Burn-out und Depressionen lustige Pillen zu verschreiben, die die betroffenen Menschen gar nicht lustig werden lässt.

Unser Binnenmarkt ist weitgehend im Eimer. Die Löhne stagnieren oder sacken seit Jahren ab, der Mindestlohn ist ein äußerst schlechter Witz, die Anschaffungen, die die Deutschen tätigen, sind immer häufiger auf Pump finanziert. Was wiederum die Zahl der Privatinsolvenzen in die Höhe schnellen ließ, und die Tendenz zeigt nach oben. Und wenn jetzt auch noch die ach so wichtigen Exporte einbrechen, weil Griechenland und andere Länder sie gar nicht mehr bezahlen können? Bei gleichzeitigem Einbrechen des Binnenmarktes?

Was dann?

Dann sind wohl irgendwann die deutschen Unternehmen dran, die eben nicht mehr fleißig exportieren können. Die aber von der einheimischen Bevölkerung auch nichts erwarten können, weil denen ja das Geld fehlt, die so großartigen deutschen Produkte zu kaufen. Demzufolge werden wohl die Investitionen, die ja eh schon auf einem übersichtlichen Niveau sind, weiter zurückgehen. Ins Ausland wird mittelfristig nicht mehr so viel verkauft werden (können) wie bisher, der Binnenmark kann höchstens noch mit weiterer Verschuldung der privaten Haushalte am Laufen gehalten werden, wobei da die Banken nicht mitspielen, denn wer will schon einen Kreditnehmer mit einem befristeten Arbeitsvertrag, einen Leiharbeiter, einen mit Werkvertrag oder gar jemanden, der eh schon Insolvenz anmelden musste?

Also müssen neue Märkte „erobert“ werden, um die Exportweltmeisterschaft weiterhin in der deutschen Hand zu halten. Doch dieser Titel, auf den die deutschen Politiker so stolz sind, wird sich auf Dauer nicht halten lassen. Der Versuch wird dennoch unternommen, davon ist auszugehen. Und wenn es nicht so funktioniert wie in Griechenland und anderen europäischen Ländern, müssen eben weitere Reisen angetreten werden. Dann allerdings zu noch übleren Bedingungen, dann also zu noch mehr Lohneinbußen hierzulande, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und dann wird es wirklich unangenehm.

Griechenland ist schon etliche Schritte weiter, und es ist eine Schande, wie mit den Menschen dort umgegangen wird. Es ist nicht übertrieben, von unmenschlichem Verhalten gegenüber der griechischen Bevölkerung zu sprechen, es klingt in Anbetracht dessen, was wir sehen, sogar schon fast zu moderat. Und wenn Schäuble weitere „Reformen“ anmahnt, dann ist er mitverantwortlich für jede gescheiterte oder beendete Existenz. Es wäre schon vor Jahren an der Zeit gewesen, die eigenen Anteile an der griechischen Entwicklung zu untersuchen und daraus die richtigen Schritte abzuleiten. Stattdessen wurde die Schuldfrage von Beginn an nicht nur einseitig gestellt, sondern mit einer regelrechten Hetzjagd gegen die „faulen Griechen“ zur Schau gestellt.

Und niemand in der „europäischen Gemeinschaft“ (man kann das nur noch in Anführungszeichen setzen), tut etwas gegen die unmenschliche Politik ein, nicht einmal Empörung wird laut. Auch deswegen kann Schäuble agieren, wie er agiert.