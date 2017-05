Die AfD und die Rente: Arbeiten bis kein Arzt mehr kommt

Wie stellt sich die AfD die Rente der Zukunft vor? Eigentlich so, wie es die Bundesregierung auch tut. Nur – und alles andere wäre eine Überraschung – geht die AfD noch einen Schritt weiter.

Während sich wohl mittlerweile ganz Deutschland fragt, wofür genau Martin Schulz steht, stellt sich die AfD für die Bundestagswahl auf. Und gibt sich bürgernah. Volksentscheide will sie. Die paritätische Verteilung der Kosten für die Krankenversicherung. Und natürlich Familie, Familie, Familie! Klar, dass Abtreibungen da nicht ins Bild passen.

Und auch mit der Rente befasst sich die AfD. Das System passt ihr nicht, und es sind besonders drei Stellschrauben, an denen die Partei drehen will.

Renteneintrittsalter ade!

Rente mit 63, 65 oder 68? Für die AfD ist das eine lästige Frage, die offenbar zu wenig Luft nach oben lässt. Daher will sie das Renteneintrittsalter gleich vollständig abschaffen. Fleißige Bienchen will sie aber belohnen, denn wer 45 Jahre lang gearbeitet hat, soll eine Rente bekommen. Wie alt er dann ist, ist unerheblich. Und da haben wir ein Problem. Denn heute auf 45 Jahre Arbeit zu kommen, ist schon an sich eine Herausforderung. Ein weiteres Problem ist die Frage, welche Zeiten und Tätigkeiten angerechnet werden. Der DGB zitiert die AfD mit der Aussicht

einer klar definierten anrechenbaren Lebensarbeitszeit

und fragt im Anschluss, was genau das sein möge. Da bleibt die AfD nämlich so vage wie Martin Schulz bei der Vermögenssteuer (die die AfD übrigens kategorisch ablehnt). Doch nach Berechnungen des DGB bedeutet die Idee der AfD selbst bei großzügigen Annahmen, dass es für 40 Prozent Menschen auf eine Rente „70+“ hinausläuft, sollte sich die AfD durchsetzen.

Altersarmut bekämpfen – macht’s doch selbst!

Zwar schreibt die AfD, dass die beiden Themen Rente und Altersarmut zusammengehören und dass Letzteres durch die Pläne der Partei verhindert werden soll. So ganz traut sie aber womöglich ihren eigenen Aussagen nicht. Denn im Programm zur Bundestagswahl 2017 steht:

Bezieher von Altersrenten sollen ohne Einschränkung ihrer Rentenbezüge einer entgeltlichen Beschäftigung nachgehen können.

Zwar gibt es diese Einschränkungen bisher. Allerdings dürfen Rentner monatlich bis zu 525,- Euro hinzuverdienen, bevor die Rente angetastet wird. Reicht das der AfD nicht? Geht sie davon aus, dass man als Rentner auch mit zusätzlichen gut 500,- Euro nicht über die Runden kommt? Oder will sie einfach ein Rentnerleben in Saus und Braus ermöglichen? Man weiß es nicht, aber ich würde eher auf Tor A tippen.

Das verdammte Rentensystem!

Wenngleich die AfD kaum Aussagen darüber macht, wie genau eine angemessene Rente erreicht werden soll und eher Allgemeinformulierungen wählt, die viel Interpretationsspielraum lassen, in einem Punkt ist sie sicher: die umlagefinanzierte Rente ist Mist. Sie reicht nicht aus, zudem müssen zu viele Leistungen aus Steuermitteln erbracht werden, wobei die AfD gleich noch die Brücke zur derzeitigen Migrationspolitik schlägt. Denn die aus Sicht der AfD unerträglich hohen Transferleistungen treffen die deutschen Rentner hart, weswegen die Migrationspolitik radikal verändert werden muss. Und über diesen diffusen Umweg kommt die Partei zu dem Schluss, dass die private Altersvorsorge über Betriebsrenten und Privatverträge ausgebaut werden muss. Das ist bemerkenswert.

Denn sowohl die private Vorsorge über Riester & Co. als auch die über die Betriebsrenten (die den Namen sowieso schon längst nicht mehr verdienen, weil die Betriebe keinen Cent einzahlen, sondern die Last ausschließlich bei den Arbeitnehmern liegt) sind gescheitert, das ist bekannt. Die Tatsache, dass die derzeitige Bundesregierung sich in diesem Punkt uneinsichtig zeigt, könnte man ja noch verstehen. Schließlich muss sie den Unsinn, den sie mitzuverantworten hat, nach außen irgendwie vertreten und als Erfolg verkaufen, die Wahlen stehen vor der Tür. Dass aber eine Partei, die dabei ist, erstmalig in den Bundestag einzuziehen, ein System favorisiert, das erwiesenermaßen nicht zum wohl der Einzahler, sondern zu dem der Versicherungswirtschaft beiträgt, verwundert schon. Zumindest auf den ersten Blick. Bei näherem Hinschauen wird klar, wie die Sympathiepunkte der AfD verteilt sind: Sie gelten der Versicherungswirtschaft, die Beitragszahler sind lediglich nötig, um sie ordentlich in Schwung zu halten.

Fazit

Einmal mehr erweist sich die AfD als Mogelpackung. Ihre Rhetorik ist den Menschen zugewandt, doch die Programmatik spricht eine andere Sprache. Durch die Hintertür strebt die Partei eine Erhöhung des Renteneintrittsalters an, die sich andere Parteien nicht zu fordern wagen. Sie formuliert das schwammig und es klingt, als sei die AfD auf der Seite der „hart arbeitenden Menschen“, während sie gleichzeitig die Voraussetzungen für die Auszahlung einer Rente massiv erschwert.

Zugleich will sie das gesetzliche Umlagesystem faktisch in die Knie zwingen, denn jede Leistung, die in private Verträge fließt, schwächt die gesetzliche Rente und stärkt die Versicherungswirtschaft. Die Einzahler spielen hier lediglich die Rolle der Geldbeschaffer, die am Ende leer ausgehen.

Wer mit dem Gedanken spielt, die AfD zu wählen, muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Partei eine Politik vertritt, die sich nicht an der Mehrzahl der Bürger orientiert, sondern auf die geringe Zahl derer, die von den Ideen der AfD profitiert. Zudem – und das gilt für alle Parteien – ist das ausgiebige Lesen von Wahlprogrammen nach wie vor eine Empfehlung an die Wähler. Das der AfD ist besonders erhellend.

2017-05-19_AfD-Bundestagswahlprogramm_Onlinefassung