„Snowden“ von Oliver Stone: Wie mag Edward sich wohl jetzt fühlen?

Kürzlich habe ich den Film „Snowden“ von Oliver Stone gesehen.

Am selben Wochenende las ich, dass der der türkische Geheimdienst „MIT“ doch tatsächlich Geheimdienstsachen macht. Mit Spionage, dem Ausspähen von Leuten und allem Drum und Dran. Ich las auch über die allgemeine Entrüstung, Anne Will machte die 897. Sendung zum Thema „Erdoğan“ und deutsche Politiker konnten nicht fassen, dass so etwas möglich ist. Also, Leute beobachten und so.

Jetzt mal ganz ohne Humor: Mehr Verarsche geht nicht, oder?

Aber eigentlich wollte ich ja über den Film von Oliver Stone schreiben. Für mich ein wirklich starker Streifen. Ein Film, der ruhig ist (anders als „Platoon“ oder „Natural Born Killers“ und diverse andere gute Filme von Oliver Stone), ein Film, der offenbar nah dran an „Citizenfour“ ist und der die Stille, zumindest aber ruhige Szenen bevorzugt. Das ist umso eindrucksvoller, da die ganze Welt sich nach den Enthüllungen von Edward Snowden extrem laut und emotional geäußert hat. Mit Recht! Doch Stone wollte Snowden zeigen, so wirkt es, und das kann spektakulär nicht funktionieren. Er wollte den Menschen zeichnen, der kein Held ist, der sich nicht gern im Rampenlicht sieht, der von Natur aus eher blass ist und Probleme mit seiner Beziehung hat. Beziehungsprobleme, die allerdings auch mit dem zu tun hatten, was er tat.

Oliver Stone hat meiner Meinung nach die Geschichte von Edward Snowden gut erzählt (nebenbei bemerkt, mit ausgezeichneten Schauspielern und einem Joseph Gordon-Levitt, der für mein Empfinden großartig war und einem Zachary Quinto, dem ich mehr Raum gewünscht hätte, aber das liegt daran, dass ich diesen Schauspieler einfach nur großartig finde!). Stone hat gezeigt, dass Snowden kein „Revoluzzer“, sondern durch seine Arbeit auf Dinge gestoßen ist, die ihn in seinen Überzeugungen zutiefst erschüttert haben. Und die ihn immer nachdenklicher gemacht haben. Stone hat zudem gezeigt, dass Snowden nicht auf Öffentlichkeit aus war, nicht ins Rampenlicht wollte, sondern alles aufs Spiel gesetzt hat, was ihm etwas bedeutet hat. Und Stone hat gezeigt, dass Snowden bereit war, alles aufzugeben, was er hatte. Und das war gar nicht so schlecht. Als quasi Hochbegabter war Snowden jemand, der eine ausgezeichnete Karriere hätte haben können – mit allen Vorteilen, die die so mit sich bringt. Die ist natürlich längst Geschichte, Snowden ein von den USA nach wie vor innig gesuchter „Verbrecher“, der Staatsgeheimnisse ausgeplaudert hat. Doch der Film und die wahre Geschichte zeigen, dass die wahren Verbrecher die sind, die sich – unterstützt von unzähligen Geldgebern – als die „Guten“ darzustellen versuchen, dass ein Barack Obama (die Träger des Friedensnobelpreises) sich einen Teufel um Datenschutz oder ähnliche „Kleinigkeiten“ gekümmert hat.

Womit wie beim Resümee wären.

Als sich der Film den Ende neigte, war mir klar, dass es kein Happy-End geben konnte. Wie auch? Snowden ist nach wie vor ein Unperson, ein Staatsfeind, jemand, der sicher kein normales Leben mehr führen wird, in absehbarer Zukunft ganz sicher nicht. Und Stone hat auch kein glückliches Ende gefilmt, wenn er auch versucht hat, ein wenig Optimismus zu verbreiten, indem er zum Schluss des Films originale Aufnahmen von Snowden zeigte und ihn zu Wort kommen ließ … wiederholt mit dem Hinweis, dass die massenhafte Überwachung ein Ende finden könnte, wenn die Menschen – so viele Menschen, wie möglich – diese Praxis nicht mehr akzeptieren würden.

Aber davon sind wir weit entfernt. Die Überwachungen auch unschuldiger Menschen – und das sind nun einmal mit Abstand die meisten der Beteiligten – sind nicht weniger geworden, im Gegenteil. Unter dem Deckmäntelchen der „Terrorbekämpfung“ wird weiterhin beobachtet, abgehört, überwacht und kontrolliert. Im Film von Oliver Stone kam zur Sprache, dass die USA rund 3 Milliarden Überwachungsaktivitäten im eigenen Land durchführ(t)en, gut doppelt so viele wie im ausspionieren Russland. Man kann davon ausgehen, dass weltweit die Überwachungs- und Abhöraktivitäten der Amerikaner ins Bodenlose gehen, Tendenz: steigend.

Womit wir bei der Frage wären, wie Edward Snwoden sich wohl fühlen mag. Ich habe schon mehrfach gedacht, dass ich nicht in seiner Haut stecken möchte. Aber wenn er sieht und verfolgt, dass seine Enthüllungen letztlich nichts bewirkt haben, dürfte er in tiefe Traurigkeit verfallen, zumindest wäre das folgerichtig.

Wir treiben derweil die nächste Sau durchs Dorf.

Bild: AK Rockefeller