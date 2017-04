Giftgas in Syrien: Wo ist das Motiv?

Wenn wir uns klarmachen, dass die politische Entwicklung in Ländern wie Syrien für die beteiligten Waffenlieferanten völlig irrelevant ist, dann kommen wir der Sache näher und darüber hinaus zum Schluss: Giftgas ohne Motiv, das ist so absurd, dass die breit gestreuten Verdächtigungen gegenüber Assad nur noch lächerlich, mindestens aber fragwürdig erscheinen. Giftgas mit Motiv, nämlich um der Rüstungsindustrie weiterhin üppige Gewinne zu sichern, das muss erst einmal entkräftet werden.

Womit wir ein Motiv hätten. Ein Motiv für den Krieg insgesamt. Er ist ein Wirtschaftsfaktor. Punkt. Das ganze Gerede über Demokratie, Machthaber, Regime, Giftgas und die zur Schau getragene Entrüstung wenn Menschen sterben, ist heuchlerisch und verlogen. Also, ein drittes Mal: Cui bono? Wer hat etwas vom Krieg in Syrien und anderswo? Die Rüstungsindustrie. Und die schert sich bekanntlich weder um Moral noch um Menschlichkeit, Skrupel sind ihr fremd, es geht ausschließlich um Gewinne.

Also noch mal: cui bono? Wem nützt es, den Krieg in Syrien weiter zu – erneut im wahrsten Sinne – befeuern? Man könnte Pieter D. Wezeman vom STOCKHOLM INTERNATIONAL FRIEDENSFORSCHUNGSINSTITUT (Sipri) fragen. Seine Meinung :

Cui bono – eigentlich eine ziemlich überstrapazierte Frage. Die aber immer dann aufkommt, wenn man nicht weiter weiß. Jetzt stelle ich sie mir. Wer hätte etwas vom Giftgasanschlag in Syrien? Assad? Inwiefern? Was soll ihm das bringen, gerade in einer Phase wie jetzt? Es macht einfach keinen Sinn. Warum sollte der syrische Präsident aus heiterem Himmel die eigene Bevölkerung vergiften, wohl wissend, dass die Reaktionen darauf im wahrsten Sinne vernichtend sein können?

Dass in Syrien Giftgas eingesetzt wurde, steht fest. Das herauszufinden, war nun auch nicht so schwer, die Symptome der Opfer sprechen einen klare Sprache. Dass dafür Assad verantwortlich sein soll, steht natürlich nicht fest, wird aber als Tatsache allgemein akzeptiert. Da fragt man sich: warum nur?

