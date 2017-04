Geht wählen! Argumente gegen Nichtwähler

Ein Gastbeitrag von Jörg Gastmann

„Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen – abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind.“ (Winston Churchill)

Bei der letzten NRW Landtagswahl (2012) war der große Verlierer (nicht Gewinner) wieder einmal die Partei der Nichtwähler – mit 40,4%. Denn wer nicht wählt, für den wählen andere. Nichtwähler nennen als wichtigste Argumente (Forsa 2013, Infratest 2016, Mehrfachnennungen möglich):

1. „Durch Wahlen ändert sich nichts“ (87%)

2. „Politiker verfolgen eigene Interessen“ (64%)

3. „Keine Unterschiede zwischen den Parteien“ (64%)

4. „Entscheidung zu schwierig“ (59%)

5. „Keine Partei vertritt meine Interessen“ (55%)

6. „Kein Interesse an Politik“ (25%)

7. „Schlechtes Wetter“ (25%)

8. „Zu kompliziertes Wahlsystem“ (24%)

9. „Krankheit / Urlaub“ (7%)

10. „Ich will Anarchismus“ (diese Frage stellen Meinungsforscher nicht)

Den letzten Grund nennen zum Beispiel Ken Jebsen / KenFM und viele seiner Fans. Auch Facebook und Leserforen sind voll davon. Sie glauben, dass eine Regierung nicht legitimiert sei, wenn die Mehrheit nicht wählt (oder niemand wählt). Das gäbe es gar keine Regierung, und mit Anarchismus sei alles besser. Nehmen wir also diesen Punkt hinzu und nennen Gegenargumente:

„Durch Wahlen ändert sich nichts“

„Wenn Wahlen irgendwas am System verändern würden, dann wären sie längst verboten.“ (Bertolt Brecht)

Das Lieblingszitat der Wahl-Anarchisten ist zwar zutreffend. Aber warum ist das so? Nicht weil gewählt wird, sondern weil die meisten Menschen aus mehreren Gründen immer die gleichen Parteien wählen. Entweder, weil sie nicht darüber nachdenken, was sie wählen. Oder weil sie sich von der Macht der Gewohnheit beherrschen lassen. Oder weil sie nichts mehr fürchten als Veränderungen – selbst wenn es zum Besseren sein könnte.

Sobald die Mehrheit aufhört, immer die gleichen Parteien zu wählen, wird sich auch die Politik ändern. Denn nichts fürchten Politiker mehr als Machtverlust. Sobald Politiker nur dann gewählt werden, wenn sie mündigen, informierten, kritischen Bürgern gefallen, die ein neues System wollen, hat ein neues System eine realistische Chance. Bernie Sanders und Jeremy Corbyn deuten an, was machbar wäre, wenn die Mehrheit kritisch zu denken beginnt.

Große Parteien kann man am besten unter Druck setzen, in dem man Kleinparteien wählt. Nichts schaden großen Parteien mehr als Gegenstimmen für Kleinparteien.

„Politiker verfolgen eigene Interessen“

„Diejenigen, die zu klug sind, um sich in der Politik zu engagieren, werden dadurch bestraft werden, dass sie von Leuten regiert werden, die dümmer sind als sie selbst.“ (Platon)

Das stimmt. Politiker sind Menschen, von denen nicht wenige durch Macht korrumpiert werden. Bestenfalls kleben sie an ihren Stühlen und unterwerfen sich dem verfassungswidrigen Fraktionszwang, um sich materiell abzusichern. Das kann man ganz einfach minimieren, indem es keine Wiederwahlmöglichkeiten mehr gibt. 4 Jahre Mandat reichen. Es ist zur Genüge bewiesen, dass Berufspolitiker keine für die Allgemeinheit besseren Entscheidungen treffen als Durchschnittsbürger. Eine höhere Qualifikation oder Intelligenz als ein Durchschnittsbürger ist auch nicht erwiesen.

So lange das politische System keine Begrenzung von Mandaten kennt, hilft auch hier erstens das Wählen von Parteien, die bisher nicht im Parlament vertreten sind. Zweitens kann man auch aktiv werden und sich selbst in einer Partei engagieren.

„Keine Unterschiede zwischen den Parteien“

Bei Union und SPD trifft das zu – wenn man sie an ihren Handlungen, und nicht an ihren Programmen misst. Nachdem Agenda 2010- und TTIP-Unterstützer Gabriel durch Agenda 2010- und TTIP-Unterstützer Schulz ersetzt wurde, gibt es keinen Grund, einen Unterschied zwischen Union und SPD zu erwarten. Auch die Unterschiede zwischen SPD, Union und Grünen sind nicht der Rede wert. Die FDP ist die richtige Partei für Besserverdiener, die alle Menschen dem Markt unterwerfen wollen. Die AfD ist in dieser Hinsicht eine FDP hoch 3. Die Position zum Thema Islam und Zuwanderung der AfD sollte nun wirklich jeder mitbekommen haben. Die Linke ist das Gegenteil der AfD – wobei die Lichtfigur Sahra Wagenknecht innerhalb der Linken als rechts tituliert wird, weil sie nicht für eine grenzenlose Zuwanderung ist.

Damit haben wir die großen 6 kurz zusammengefasst.

In NRW treten am 14. Mai 25 weitere Parteien an, die Sie auf der Website des Landeswahlleiters NRW finden. Kurzfassung:

* Piratenpartei: Für alle, denen Datenschutz und Netzneutralität besonders wichtig sind.

* „Schöner leben“: Eine Mitmachpartei mit sympathischen Zielen, bei der jeder per Google Docs am Programm mitschreiben kann. Erinnert an die frühen Piraten, als „Liquid Democracy“ noch ein Thema war.

* Die PARTEI: Satirepartei – genau richtig für alle, die meinen, dass Politik eine Realsatire ist oder – wie Frank Zappa sie nannte – „die Unterhaltungsabteilung der Wirtschaft“. Mehr Unterhaltung als bei der PARTEI gibt es nirgends in der Politik.

* Wer Freie Wähler bevorzugt, hat die Wahl zwischen der Volksfront von Judäa … nein … „Freie Wähler NRW“ und „Freie Bürgerinitiative / Freie Wähler FBI/FWG“.

* Türkischstämmige Wahlberechtigte und Ergogan-Anhänger, die einen muslimischen Gottesstaat wollen, haben die Qual der Wahl zwischen den Parteien mit den irreführenden Namen „BIG Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit“ und „Allianz Deutscher Demokraten“.

* Aufbruch-C: Für alle, die einen christlichen Gottesstaat wollen.

* Die Violetten: Für Spirituelle und Esoteriker.

* PAN: Die 5 Mitglieder der Partei teilen eine „esoterische Weltanschauung und berufen sich auf die Typenlehre des Enneagramms und der Spirale der Entwicklung„. Sympathische Ziele, kein konkretes Programm. Will Parteilose als Spezialisten in Mandate bringen und ihnen das Mandat entziehen, wenn ihre Politik dem Vorsitzenden nicht mehr gefällt.

* V-Partei: Für Veganer und Vegetarier

* Wem die AfD nicht rechts genug ist, hat die Auswahl zwischen der NPD, „Die Rechte“ und den Republikanern.

* Kommunisten haben die Qual der Wahl zwischen der Deutschen Kommunistischen Partei DKP und der Judäischen Volksfront… nein… Marxistisch-Leninistischen Partei MLPD.

* Wer Parteien bevorzugt, die sich selbst als „bürgerliche Mitte“ bezeichnen, hat die Wahl zwischen „Demokratische Bürger Deutschland DBD“, „Deutsche Zentrumspartei“ und „Parteilose Wählergemeinschaft“:

* Tierschutzliste: Für alle mit der Top-Priorität Tierschutz.

* Bündnis Grundeinkommen: Der Name erklärt das einzige (!) Ziel, allerdings diffus ohne konkretes Modell.

* „Ab jetzt Demokratie durch Volksabstimmung“: Auch hier ist der Name Programm.

* Jugend- und Entwicklungspartei Deutschlands: Mit sehr, sehr jungem Vorstand, für junge Wähler, die mehr Macht für Brüssel und die Freigabe von Cannabis wollen.

* Partei für Gesundheitsforschung: Für alle mit der Top-Priorität „altersbedingte Krankheiten“.

Damit ist das Argument widerlegt, es gebe keine Unterschiede zwischen den Parteien.

„Entscheidung zu schwierig“

Viele glauben, man müsse nur immer die gleichen Regierungsparteien wählen, wenn man will, das alles bleibt, wie es ist. Dass das nicht stimmt, sehen Sie anhand der Entwicklung von Arbeitsmarkt, Schere zwischen Arm und Reich, Staatsverschuldung (bzw. seit der Schuldenbremse: Zehren von der Substanz), Einfluss von Lobbyisten auf die Politik, Massenüberwachung, etc. Nichts bleibt, wie es ist. Wer die Regierungsparteien wählt, sorgt mit dafür, dass die Trends weiter in die gleiche Richtung laufen. Anders ausgedrückt: Wer will, dass alle Trends weiter laufen, sollte Union, SPD, FDP und Grüne wählen.

Wer testen will, ob die Linke auf Bundesebene eine andere Politik macht als in den Landesregierungen Thüringen und als Koalitionspartner in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, kann die Linke wählen.

Wer mit den Regierungsparteien und Trends nicht einverstanden ist, sollte eine kleine Partei wählen. Auch hier findet sich für jeden etwas, das zumindest das geringste Übel sein sollte. Oder man schließt die No-Gos aus und würfelt beim Rest.

Entscheidungsschwäche ist kein Grund, nicht zu wählen!

„Keine Partei vertritt meine Interessen“

„Der Schlüssel zum Scheitern ist der Versuch, es allen recht zu machen.“ (Bill Cosby)

Es kann keine Partei geben, bei der allen Wählern alle Programmpunkte gefallen. Wer allen gefallen will, darf kein Programm haben und muss stets möglichst klare Aussagen vermeiden. Das ist übrigens das Erfolgsgeheimnis von Angela Merkel und Martin Schulz.

Politik für Millionen unterschiedlichste Staatsbürger kann nur aus Kompromissen bestehen. Wer als Wähler kompromisslos nur Parteien wählt, bei denen ihnen alles zusagt, hat keinen Bezug zur Realität des Machbaren.

Es gilt also, die Partei zu wählen, die den eigenen Interessen am nächsten kommt. Anhaltspunkte zu den 31 zur Wahl stehenden Parteien in NRW finden sich oben, und wer es genau wissen will, kann via Google oder Bing alle relevanten Infos herausfinden. Damit sind wir beim nächsten Argument:

Der manipulierte Wahl-O-Mat

Nun werden einige Leser bestimmt an den Wahl-O-Mat denken. Der Wahl-O-Mat ist mehrfach manipuliert. Zunächst einmal bildet der Fragenkatalog immer nur die Programme der großen Parteien ab – plus ein paar rechtsradikale Fragen als Kontrast. Alle Alleinstellungsmerkmale kleiner Parteien werden ausgesiebt. Ich habe mir als ehemaliger Bundesvorsitzender einer (nicht mehr existierenden) „Partei zur Entmachtung der Parteien“ bei Wahlteilnahmen die Zähne an den Machern des Wahl-O-Mat ausgebissen – der Bundeszentrale für politische Bildung, die von Union, SPD, FDP, Linken und Grünen gesteuert wird. Die Ergebnisse des Wahl-O-Mat werden grundlos auf 8 Parteien beschränkt, die man vorauswählen muss. Dadurch fallen fast alle Kleinparteien durchs Raster. Mehr darüber lesen Sie hier.

„Kein Interesse an Politik“

„Sobald einer über die Staatsangelegenheiten sagt ‚Was geht’s mich an?‘, muss man damit rechnen, dass der Staat verloren ist.“ (Jean-Jacques Rousseau)

Politik setzt die Rahmenbedingungen für unser Leben. Der Rahmen für Ihre beruflichen Perspektiven und die Ihrer Kinder und Enkel wird im Wesentlichen von der Politik bestimmt. Die Höhe Ihrer Rente hängt ganz wesentlich von der Politik ab. Ob es genügend Wohnraum und sozialen Wohnungsbau gibt oder der Immobilienmarkt dem Markt überlassen wird und die Mieten und Kaufpreise steigen, hängt größtenteils von der Politik ab. Ob Kinderbetreuung, die Bildung Ihrer Kinder, Atomausstieg, gleiche Rechte für Homosexuelle, Autobahnmaut, Leistungen der Krankenkassen, die Höhe sämtlicher Steuern oder zahlreiche andere Dinge in Ihrem Leben – alles wird von der Politik entschieden.

Sich nicht für Politik zu interessieren, kann sich niemand leisten. Niemand. Wer sich für die Rahmenbedingungen seines Lebens nicht interessiert, lebt nicht, sondern existiert bloß. Und wenn es um Dinge sind, die Sie selbst nicht betreffen, ist Desinteresse umso jämmerlicher.

„Schlechtes Wetter“

Ziehen Sie Ihren Mantel an und nehmen Sie einen Regenschirm mit. Oder gehen Sie vormittags wählen und nachmittags grillen.

„Zu kompliziertes Wahlsystem“

Ein Wahlzettel hat 2 Spalten. Darüber steht: „Sie haben 2 Stimmen.“ Links die Erststimme für Abgeordnete, rechts die Zweitstimme für die Partei. Bei den Abgeordneten steht dessen Partei direkt daneben. Machen Sie je 1 Kreuz. Wer das nicht versteht, kann im Wahllokal um Hilfe bitten. Oder Freunde fragen. Das ist neben „Wetter“ und „Urlaub“ die lahmste aller Ausreden.

„Krankheit / Urlaub“

„Wer an den Dingen seines Staates nicht Anteil nimmt, ist kein stiller, sondern ein schlechter Bürger. (Perikles)

Eine plötzliche schwere Krankheit ist ein legitimer Grund. Urlaub ist eine der lahmsten Ausreden. Dafür gibt es die Möglichkeit der Briefwahl.

„Ich will Anarchismus“

„Wer sich nicht mit Politik befasst, hat die politische Parteinahme, die er sich sparen möchte, bereits vollzogen: er dient den herrschenden Parteien.“ (Max Frisch)

Anarchismus ist die vollständige Abwesenheit von Herrschaft. Das ist durchaus eine sehr sympathische Philosophie. Für die Anarchie gilt allerdings noch extremer als für den Kommunismus/Sozialismus, dass sie nur in extrem kleinen Gruppen von Menschen unter optimalen personellen Voraussetzungen funktionieren könnte, sofern keine kommerziellen Geschäfte stattfinden. Jedoch nicht in einer großen, anonymen Gesellschaft. Nicht wenn es um Geld geht. Nicht in mittleren und großen Unternehmen. Nicht in Behörden, und nicht in der Politik (mehr).

Wie eingangs erwähnt, glauben Anarchisten, es gebe keine Regierung, wenn niemand wählt. Diese „Strategie“ könnte nur aufgehen, wenn tatsächlich überhaupt niemand mehr wählt. Wenn nur 10% der rd. 500.000 Unions-Mitglieder wählen, kommt die Union mit 50.000 Stimmen auf 100% aller Mandate. Selbst wenn die Wahlbeteiligung auf 1% sinken würde, gäbe es allenfalls Diskussionen über die Legitimation von Parlamenten und Regierungen, aber den Anarchismus wird es auch dann nicht geben.

Bei der NRW Landtagswahl 2012 gaben 40,4% keine gültige Stimme ab. 1,4% wählten ungültig, um auszudrücken, dass sie zwar wählen würden, aber keine Partei gut genug für sie ist. Auch ungültige Stimmen sind den Parteien, die in Parlamente gewählt werden, sehr recht. Denn es sind keine Gegenstimmen und kosten sie keine Prozentpunkte.

Bei fast jeder Bundestags- und Landtagswahl teilten sich 4-7 Parteien 100% der gültigen Stimmen. Die SPD gewann in NRW 2012 mit 24,8% aller Wahlberechtigten 42% der Parlamentssitze. Mit einem Viertel aller Wähler im Rücken kann man problemlos eine Wahl gewinnen und regieren.

Die bisher niedrigste landesweite Wahlbeteiligung gab es übrigens bei der Kommunalwahl 2007 in Sachsen Anhalt mit 36,5%. Die Stadträte und Kreistage wurden trotzdem gewählt. Nichtwähler wurden achselzuckend zur Kenntnis genommen.

Nichtwähler unterstützen Regierungsparteien

Alle Parteien und Mandatsträger, die in Parlamente gewählt wurden, freuen sich (inoffiziell) über Nichtwähler und Ungültig-Wähler. So kommen sie einfacher an die Mandate. Wer den großen Parteien maximal schaden will, muss kleine Parteien wählen – auch und gerade weil sie es durch die undemokratische 5%-Hürde nicht in die Parlamente schaffen. Denn jede Stimme für eine kleine Partei ist eine Stimme gegen eine große Partei und befeuert den Fall der 5%-Hürde.

Teufelskreis für Nichtwähler

In meiner alten Heimatstadt Essen gab es bei der Kommunalwahl 2014 den Minusrekord: In Bredeney – dem Stadtteil mit den wohlhabendsten Einwohnern – lag die Beteiligung bei 63,3%. In Altendorf Nord – einem der Stadtteile mit der ärmsten Bevölkerung – lag die Wahlbeteiligung bei 29%.

Auch das ist ein Trauerspiel und Teufelskreis. Die Regierungsparteien machen Politik gegen die finanzielle Unterschicht und Mittelschicht. Diese resignieren und wählen nicht. Damit liefern sie den Regierungsparteien den besten Grund, sie zu ignorieren.

Nur wer wählt, kann im „besten aller schlechten Systeme“ etwas verändern. Und sei es nur ein wenig.

Fazit: Arsch hoch! Wählen gehen! Es gibt keine Ausreden!

Über den Autor:

Jörg Gastmann (Jahrgang 1964) lebt in Bergisch Gladbach. Er ist Suchmaschinenoptimierer, Webdesigner, Webredakteur, Buchautor sowie Sprecher von economy4mankind, einer kleinen NGO mit einem alternativen Wirtschaftssystem. Von September 2009 – September 2011 war er Bundesvorsitzender der kleinen sozialliberalen Partei „ddp“, die in dieser Zeit u.a. als „Partei zur Entmachtung der Parteien“ an den Landtagswahlen in 2010 in NRW sowie 2011 in Rheinland-Pfalz und in Berlin teilnahm. Bei der nächsten Vorstandswahl hat er nicht mehr kandidiert. Seit Oktober 2011 ist er in keiner Partei Mitglied. Die ddp wurde von den Nachfolgern aufgelöst und existiert nicht mehr. Bei den Neulandrebellen war er beim „JackPod: Podcast Desaster um das bedingungslose Grundeinkommen“ zu Gast.

Anmerkung der neulandrebellen: Die Inhalte des Artikels spiegeln nicht zwingend die Meinung der Redaktion wider.