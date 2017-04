Ausgebrannt

Es ist mal wieder interessant festzustellen, dass man unter der vorherigen Arbeitsministerin der Union in manchen Bereichen schon weiter dachte als jetzt, da eine Sozialdemokratin dem Laden vorsitzt.

Zwar sind die Krankschreibungen aufgrund der Diagnose »Burn-out« laut DAK im Jahr 2013 wieder rückläufig. Aber zwischen 2004 und 2011 hat dieses Krankheitsbild eklatant zugenommen. Man könnte fast sagen, je näher wir an die ökonomischen Grenzen des Wirtschaftswachstums geraten, desto sicherer scheint das Wachstum auf anderer Ebene zu sein: Beim Raubbau an Körper und Geist bei der alltäglichen Arbeit. 4,6 Krankheitstage wegen Burn-out (pro tausend Krankenversicherte) waren es 2004. Sieben Jahre später ein Beleg für den Wachstumsmarkt: 86,9 Krankheitstage je tausend Mitglieder. So berechnete es damals der BKK-Bundesverband.

Die jährliche Arbeitszeit ist zwar gesunken, aber die Stressoren rekrutieren sich aus anderen Faktoren. Die Flexibilisierung und das faktische Zusammenlegen von Arbeits- und Freizeit, die Omnipräsenz, die Arbeitgeber von ihrer Belegschaft erwarten, setzen massiv unter Druck. Hinzu kommt der Stellenabbau, der zweierlei Stressansätze liefert: Man bangt um den eigenen Arbeitsplatz, behält man ihn dann aber doch, muss man den Verlust eines Kollegen mit Mehrarbeit und immer schnelleren Prozessen abfedern.

Dass der Burn-out keine neue Empfindlichkeit der Arbeitnehmer ist, kann jeder spüren, der da draußen einem Job nachgeht. Ausnahmen gibt es natürlich auch da. Aber die Austerität ist keine griechische Tragödie. Deren Maßstäbe erleben wir in Deutschlands Wirtschaft täglich.

Arbeitsministerin Andrea Nahles gab neulich einer SZ-nahen Webpräsenz namens »jetzt« ein Interview. Was sie an jungen Leuten nicht möge, so titelt man dort mit einem Satz aus ihrem Munde, das sei dieser Pessimismus. Was die jungen Leute womöglich an alten Säcken nicht mögen, das ist deren deplatzierter Optimismus. Ob denn die Vermischung von Arbeit und Privatem auch für sie großen Stress auslöse, wollte »jetzt« ferner von der Ministerin wissen, nachdem sie etwas von ihrem Smartphone erzählte, das ihr selten Feierabend beschere. Antwort: Nein – und außerdem ist es »nicht nur Stress. Es ist eher eine Frage des Managements.« Sie sei doch keine Getriebene der Technik.

Alles eine Frage des Managements also. Das sagte sie freilich nur in einem relativ unbedeutenden Interview. Aber es zeigt trotzdem, dass eine Sensibilisierung für dieses Thema bei ihr nicht stattgefunden hat. Ursula von der Leyen hat vor einigen Jahren noch Arbeitgeber ermuntert, sie mögen ihre Belegschaft nach Feierabend zur Ruhe kommen lassen. Vielleicht könne man ja ein Gesetz machen. Das kam natürlich nie. Es war mal wieder einer jener Geistesblitze, die Minister zuweilen erfassen, die dann aber gleich wieder aus dem Sinn geraten, wenn sie sich auf eine Talkrunde am Wochenende vorbereiten müssen.

Doch gleichwohl ist es der Vorgängerin von Frau Nahles kurzzeitig bewusst geworden, dass diese in die Freizeit reichende Arbeitszeit Stress erzeugt. Die heutige Arbeitsministerin winkt ab und macht es zu einer Frage des eigenen Managements, der Selbstoptimierung gewissermaßen. Als könne jeder Angestellte dauerhaft dem betriebsinternen Druck standhalten, dem man ihm ausliefert. Wenn eine Arbeitsministerin nicht nur mit schlechtem Beispiel vorangeht, wenn sie sogar noch so tut, als sei das eine Errungenschaft (O-Ton: »Sie [Anm.: die Technik] ermöglicht mir die Doppelrolle als Mutter und Ministerin.«), dann ist klar, dass die schöne neue Arbeitswelt alternativlos geworden ist. An den Gepflogenheiten wird nicht mal mehr theoretische Kritik geübt. Sie sind in den Köpfen angekommen, die Werteskala ist vollends ausgebrannt.



Weil Wertmaßstäbe in der Arbeitswelt mit der Diagnose Burn-out krankgeschrieben sind, ist ein gesellschaftlicher Ruck zur Bekämpfung des Burn-outs ausgeschlossen. Wir reden viel von deutschen Werten in den letzten Wochen und Monaten. Hier sind sie: Den Pessimismus anderer unterbuttern, den eigenen Optimismus wider aller Gegenargumente für notwendig erklären und für den Arbeitsplatz Lebensqualität aufgeben und langsam aber sicher ausbrennen. Das sind die Werte, die Südeuropa von uns lernen soll. Darauf eine Beruhigungspille: Noch so ein deutscher Leitwert.