Hübenpresse! Drübenpresse!

Dass sich der Journalismus in diesem Lande gerne mit ausländischen Journalisten solidarisiert, die in ihrer Heimat unter Repression leiden, ist positiv. Dass man solche Momente aber nicht zum Anlass nimmt, das eigene schlechte Standing in der Öffentlichkeit hierzulande zu überdenken, zeigt auch, dass man sich selbst nichts vorwirft.

Nein, in Deutschland sperrt man Journalisten nicht ein. So differenziert muss man sein. Deren Kollegen in der Türkei oder China haben da ganz andere Erfahrungen gemacht. Als Journalist oder Blogger lebt man dort weitaus gefährlicher als hier. Von Nachrichtendiensten belauscht hat man aber auch in Deutschland schon Journalisten. Und so ein Gefühl, dass man offen und ehrlich informiert wird, haben im Lande momentan nicht so wirklich viele Menschen. Ob nun von rechts oder links: Der Journalismus hat einen schlechten Stand. Die einen bezichtigen ihn plump der Lüge und glauben, dahinter stecke eine große Verschwörung. Die anderen unterstellen ihm, er würde so sehr materiellen Zwängen unterliegen, dass er Rücksichten auf die Befindlichkeiten der Wirtschaft nähme und Wahrheiten unterschlage.

Dass es eine Vertrauenskrise gibt, haben selbst die Medien mittlerweile bemerkt. Wobei so eine Vertrauenskrise ein ganz falsches Wort für dieses Phänomen ist – man sollte den Berichterstattern als mündiger Rezepient eben nicht vertrauen. Skeptizismus sollte das Miteinander vom Presse und Rezepienten prägen. Prüfung und Abgleich sind kein Misstrauen, sondern Grundlagen der Informationsgewinnung . Dasselbe empfiehlt sich für Journalisten. Der Handel und die Verbreitung mit Informationen ist keine Vertrauenssache, sondern eine Angelegenheit fortwährenden Hinterfragens.

Wie man es nun auch definieren will: Klar ist, dass dieses Gefühl, die Leitmedien hätten über Jahre versagt, nicht einfach nur eine Frustration ist, die die Leute jetzt an einem unschuldigen Opfer austoben. Sie haben begriffen, dass das Netz des Atlantizismus in den letzten Jahren wieder so arbeitete, wie damals im Kalten Krieg, als man im Westen las, man sei das Gute, während der böse Sowjet Kinder fresse. Entspannungspolitiker hatten es damals schwer – und die Berichterstattung zur NATO-Osterweiterung in der Ukraine hat belegt, dass neutrale Medien etwas sind, was man sich auch im heutigen Deutschland nicht leisten möchte.

Die Rolle der Medien in den letzten zwanzig Jahren in puncto Sozialabbau und Arbeitsmarktpolitik, zur Rente und wegen des Gesundheitswesens, wird gemeinhin eher selten thematisiert. Aber diese Verdrossenheit gegenüber den etablierten Medien nahm dort ihren Anfang. Damals verloren sie ihre Reputation. Sie waren so von den neoliberalen Verheißungen gehirngewaschen, dass sie ihren Rezipienten eine neue Zeit unter die Nase publiziert hatten. Und was kam heraus: Der Finanzkapitalismus, auf den das ganze Konzept baute, brach zusammen und führte den Leuten vor Augen, dass sie langfristig um den durch ihre Wertschöpfung entstandenen Wohlstand betrogen wurden.

Journalisten können in den oben aufgezählten Ländern – und auch noch in weiteren – ganz sicher nicht schreiben, was sie wollen. Und hier? Muss man sich nicht die Frage gefallen lassen, ob hier immer geschrieben wurde, was geschrieben werden konnte oder gar sollte? Es ist ja auch nicht einfach für eine Berufsgruppe, die unter Temporärverträgen leidet und dringend auf Anzeigenkunden angewiesen ist. Wer da im Laden bleiben will, der tanzt nach der Pfeife der Leitlinie und nicht nach der der fachlichen Aufrichtigkeit.

Berichte über Kollegen aus dem Ausland, die es wirklich schwer haben und teilweise auch um ihr Leben fürchten müssen, kommen dem leitmedialen Journalismus gerade recht. Nicht, dass man kein aufrichtiges Mitgefühl mit ihnen hätte und die Solidarität heucheln würde. Nein, so niederträchtig muss es ja nicht laufen. Aber einen schönen Nebeneffekt hat es doch: Man kann mit dem Finger auf die Missstände in diesen Ländern deuten und deren fiesen Umgang mit dem freien Journalismus zum Sujet machen – und damit auch von den eigenen Problemen und Sorgen ablenken.



Die Sorgen der Drübenpresse, sie macht die Krise der Hübenpresse ein bisschen wett. Bei uns wird ja keiner eingesperrt. Man kann über die Kanzlerin auch mal was Kritisches bringen – den 95 Prozent Lobhudelartikeln zu der Zeit, als sie den Euro auf Kosten Europas rettete, als man sie als eiserne Kanzlerin verehrte zum Trotz. Wer sieht, wie die Megalomanie des Babatürks gegen die Berichterstatter wütet, der lobt sich unsere Berichterstatter, die nicht immer Bericht erstatten. Wie gesagt, wir sind unübertrefflich …