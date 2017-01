Meine Eltern waren Mittelstand. Und das als Arbeiter. Ein Teil davon als Arbeiter mit Migrationshintergrund wohlgemerkt. Mein Vater war Metaller, gelernter Schweißer. Er arbeitete eigentlich immer, wechselte die Unternehmen, fand immer einen Job, war mal Fräser, mal Dreher, verdiente immer Geld. Meine Mutter sicherte sich eine Heimarbeit, stückwerkte kleine Lichtschalter zusammen. Wir waren nicht reich, aber es mangelte uns tatsächlich an wenigem. Und wenn ich das hier so schreibe, meine ich das nicht etwa armutsromantisch, weil wir uns etwa Nutella leisteten und es für einen kleinen Schatz hielten oder so. Nein, mein Vater kaufte sich zum Beispiel oft ein neues gebrauchtes Gefährt, wir fuhren regelmäßig in den Urlaub und Tickets für Kino oder ein Heimspiel der Sechziger oder Bayern, waren immer ohne Schwierigkeiten finanzierbar.

Ich war nicht immer Mittelstand. Und jetzt, da ich es faktisch wohl wäre, bin ich es nicht so, wie es war, als meine Eltern in meinen Kindertagen im Mittelstand verweilten. Mir geht es nicht so schlecht. Man wird auch bescheidener. Aber was ich bis heute nicht geschafft habe, das sind die Rücklagen, von denen man überall liest, wenn es mal wieder um Anlagen geht. Die Anlagenberater tun nämlich noch immer so, als würden Menschen aus dem Mittelstand genug Geld zurücklegen können, wie es vielleicht vor dreißig Jahren noch war. Dabei ist es doch so, dass mehr oder weniger nur das Geld reinkommt, das man auch zum Bestreiten des Lebens benötigt. Wenn da was übrigbleibt, dann weniger in der Höhe, um von Geldanlagen sprechen zu können.

Geld anlegen, sich Gedanken machen, wohin mit dem, was man zunächst nicht verkonsumieren musste, das sind doch so Verhaltensstrukturen unserer Eltern. Wir sind im Großen und Ganzen von dieser Sorge befreit. Wir leben für den Augenblick. Wie Hedonisten. Nur ohne den Anspruch, daran Freude zu verspüren. Das ist der negative Hedonismus unserer Zeit. Wir leben für jenen Augenblick, in dem wir Monat für Monat alles verbrauchen, um unsere Rechnungen zu bezahlen, uns das Überleben zu sichern. Und morgen kann alles schon wieder vorbei sein, die Arbeitslosigkeit einziehen und dann reicht uns das Geld nicht mal, um am Ende bei plus/minus Null rauszukommen. Wer dann doch ein bisschen was zur Seite geschafft hat, der verliert es spätestens jetzt.

Darüber musste ich nachdenken, als der »Stern« kürzlich mal vom »Ende des Mittelstandes« schrieb und dass es den Jungen schlechter gehen wird als den Eltern. Wieso wird? Wir sind doch schon mittendrin. Oder außen vor. Wie man es sehen will. Wir rutschen ab und man hat uns in die Lage versetzt, unser gesamtes Geld auszugeben und möglichst wenig zurückzulegen. Wenn man in Magazinen Anlageberatungen publiziert, dann meinen die nicht uns damit. Das sind Anklänge an eine verlorene Gesellschaft. Wir leben doch auf Pump. Der Mittelstand von heute, die arbeitenden Frauen und Männer, das sind keine Leute, die noch was übrig haben. Die kommen heute schon nicht mehr richtig mit.

War Mittelstand früher mal eine gute gesellschaftliche Stellung zwischen den Reichen und denen, die wenig hatten, in der man auch mal ein bisschen was sparen konnte und so immer was in der Hinterhand hatte, so ist der heutige Mittelstand nicht durch Sicherheit dieser Art gekennzeichnet, sondern durch den Umstand, wenigstens halbwegs seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das ist eine priviligierte Stellung, denn unterhalb dieses mittleren Segments leben Menschen in einem Szenario, das sie Monat für Monat für Monat tiefer in die Miesen treibt. Das Leben im aktuellen Mittelstand beschert einem keine nachhaltige finanzielle Sicherheit, sondern nur die Möglichkeit, gerade so hinzukommen.



Das ist der Grund, warum die private Rentenvorsorge grandios gescheitert ist. Nicht weil die Leute, die angesprochen werden sollten von solchen Finanzprodukten, im klassischen Sinne arm sind. Sondern weil sie nicht mehr genug übrig haben, um sich extra Vertragsabschlüsse zu leisten. Sie sehen nicht ein, warum sie ihr knapp bemessenes Etat überziehen sollen, um jetzt sukzessive über den Verhältnisse zu leben, damit sie später mal ein auch noch steuerpflichtiges Rentenzubrot kriegen. Wer weiß denn, ob wir so alt werden? Die Lebenserwartung ist für Menschen, die die finanziellen Mittel nicht haben, um sich gesundheitlich was zu gönnen, ganz sicher kein Wachstumsmarkt. Im Gegenteil, in den Vereinigten Staaten sinkt die Lebenserwartung des Mittelstandes bereits. Bei uns dürfte das nicht so viel anders aussehen. Im Jahr der Kanzlerinnenwiederwahl werden wir aber davon wenig hören. Man sollte den Augenblick echt genießen. Wer weiß, wieviele man noch hat.