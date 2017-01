Das Märchen unserer grundehrlichen Presse oder: Warum die etablierte Politik die Trumps und Höckes braucht

Böser Höcke! Böser Trump!

Ja, auf jeden Fall, das kann ich unterschreiben. Höcke als der peinliche Versuch eines charismatischen Redners, der historische Fakten so zurecht dreht, wie es ihm gefällt und dabei wirkt wie ein Goebbels auf Speed. Und Trump als der ebenso peinliche, aber deutlich reichweitenstärkere Versuch, sich vom Establishment zu distanzieren, während er gleichzeitig die Taler in seiner Tasche zählt, die es ihm beschert hat.

Nein, also wirklich, die sind echt unangenehm, meinetwegen auch gefährlich.

Aber mein Problem sind gerade gar nicht diese beiden Narzissten. Mein Problem ist unsere etablierte Politik, sind die Medien, die die Gelegenheit ergreifen, sich ganz, ganz, ganz toll darzustellen. Denn das ist ganz, ganz, ganz falsch!

Stellvertretend dafür steht Marco Bertolaso vom Deutschlandfunk. Der kann das alles nicht fassen und wundert sich, dass die Trump-Beraterin Kellyanne Conway den Begriff „Alternative Facts“ kreiert hat. Wirklich ein ziemlich bescheuerter Begriff, da kann ich also durchaus mitgehen. Entweder etwas ist Fakt oder nicht. Alternativen dazu gibt es eher nicht. So gesehen …

Aber dann wird Herr Bertolaso mir dann doch zu theatralisch. Und zu heuchlerisch. Denn er ist „sprachlos und wütend“. In seiner Sprachlosigkeit schreibt Bertalaso wortreich: „Unsere von der Aufklärung geprägte moderne Gesellschaft beruht unter anderem darauf, dass jeder seine eigene Meinung haben kann, aber niemand seine eigenen Fakten.“

Hoppla! Na ja, stimmt schon, ist faktisch als Meinung akzeptabel.

Und weiter: „Eine Lüge ist eine Lüge und muss so benannt werden. Voraussetzung natürlich, man kann das belegen und begründen.“

Und das bereitet mir dann doch Bauchschmerzen, sogar eine ganze Menge. Denn es ist diese Haltung, die dahinter steht. Dieses Sich erheben. Und letztlich die Unterstellung, korrekt unterscheiden zu können, was Lüge und was Wahrheit ist. Nun gut, Marco Bertolaso hat einen Kommentar verfasst, den muss er nicht auf seinen Wahrheitsgehalt überprüfen lassen. Muss ich bei meinem ja auch nicht, Bertolaso und ich tun unsere Meinungen kund, da spielt die Wahrheit keine große Rolle, sondern der Standpunkt. Aber er nimmt für sich – und offenbar für die Medien insgesamt – in Anspruch, dass er die Wahrheit kennt. Oder die Lüge erkennt. Und … sind wir mal ehrlich, in dieser Übung haben sich die deutschen Medien nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Genau genommen haben sie sich eher mit dem Gegenteil bekleckert. Sie schreiben voneinander ab, verlassen sich auf Quellen, die ganz gut in den Kram passen und ignorieren solche, die weitere Anschauungen bieten. Sie übernehmen ungeprüft Bilder, um sie dann zu korrigieren, sie lauschen denen, die sie bezahlen oder künftig bezahlen und hoffen, dass sie ein leckeres Stück vom großen Kuchen abbekommen. Und das ist, ja wirklich, das ist die Wahrheit.

Aber ich kann mich auch täuschen.

Und dann haben wir da unsere Politiker. Die haben sich schon seit dem Aufstieg der AfD immer wieder peinlich entlarvt. Denn sie stellen sich hin und predigen Menschlichkeit, sie erheben sich über die Höckes und Petrys und Trumps (natürlich) und „strorchieren“ erhobenen Hauptes durch die Welt, die so radikal und populistisch und aggressiv geworden ist. Sie stehen da und verkünden, dass sie mit dem Menschenbild der AfD nichts zu tun haben und dass sie echte Werte vertreten – Menschlichkeit und Fairness und Gerechtigkeit!

Aber das tun sie nicht! SPD, CDU/CSU, Grüne und – man kann wohl davon ausgehen – über kurz oder lang auch wieder die FDP haben in die Wege geleitet, was wir jetzt erleben. Die extremen und rechten Kräfte sind nicht das ursprüngliche Problem, sondern die Folge der betriebenen Politik. Deshalb ist es falsch, wenn sich unsere Politiker hinstellen und für sich in Anspruch nehmen, echt gute und demokratische Leute zu sein. Das sind sie nicht, denn sie haben für den wirtschaftlichen Abstieg großer Teile der Bevölkerung gesorgt, sie haben die Altersarmut, die wir jetzt erleben und die sich gravierend verschlimmern wird, forciert, sie haben die Rat- und Hilflosigkeit geschaffen, die jetzt in eine Richtung führt, die gefährlich ist.

Und damit zum Schluss: Ja! Trump ist gefährlich, auch wenn man sehen wird, wie gefährlich genau, denn dieser Mann kann sich nicht mal selbst berechnen, warum also sollten wir es einige Tage nach seinem Amtsantritt tun können (mal abgesehen von den Desastern, die sich bereits andeuten)?

Und, ja! Höcke und die AfDler, die ihn nicht wegen offenkundiger faschistischer Äußerungen aus der Partei geworfen haben, sind ebenfalls gefährlich. Weil sie die Menschen erreichen, die unsere etablierte Politik nicht mehr erreicht.

Aber da stellt sich doch die Frage: Wenn unsere Politik die Menschen nicht mehr erreicht, warum in alles in der Welt bildet sie sich ein, für die Menschen, die sie nicht mehr erreicht, sprechen zu können?

Bild: OpenClipart-Vectors