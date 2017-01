Correctiv und die Wahrheit: Die Erde ist eine ovale, flache Kugel!

Correctiv will schaffen, was nicht möglich ist: die Wahrheit von der Lüge unterscheiden. Dabei dürfte die eine oder andere Schwierigkeit entstehen. Was die Sache naturgemäß nicht unbedingt einfacher macht.

Ein nicht (ganz) ernst gemeintes Gedankenspiel

Sprechen wir kurz über Aristoteles (jetzt mal nicht gleich mit dem Lesen aufhören, ja?). Der hat sich so seine Gedanken über die Wahrheit gemacht. Er war der Meinung – sehr verkürzt ausgedrückt -, dass nur genügend Leute an etwas glauben müssen, schon wird es zur Wahrheit. Das war natürlich nicht haltbar, auch wenn man im Zeitalter von Facebook durchaus zum Schluss kommen kann, dass es vielleicht doch funktioniert. Wer sich den Wahrheiten des Kollektivs innerhalb des sozialen Netzwerkes nicht anschließt, wird wissen, was gemeint ist.

Kant und Hegel waren der Ansicht, dass Wahrheit nur dann gegeben sei, wenn man sie beweise und die Allgemeinheit sie akzeptiere. Da das mit den Beweisen aber auch nicht so einfach ist, entstanden die absolute und die relative Wahrheit. Als absolute Wahrheit wird beispielsweise angenommen, die Erde sei eine Kugel. Man muss jedoch anmerken, dass das nur dem heutigen Stand entspricht und auch nicht „absolut“ stimmt, da eine Kugel keine Erhebungen hat (es sei denn, man kommt ihr nahe, sehr, sehr nahe, im Grunde genommen viel zu nahe), die Erde aber schon. Trotzdem herrscht Einigkeit darüber, dass die Erde zumindest keine Scheibe ist, und auf die Form der Kugel können sich eigentlich alle einlassen (Ausnahmen gibt es immer).

Astronauten – betrunken, und auch noch Babysitter!

Stellen wir uns jetzt zwei Astronauten vor, unterwegs in einem Raumschiff, die auf die Erde hinabblicken, und stellen wir uns vor, der eine der beiden wäre farbenblind (ich vermute, die Laufbahn als Astronaut wäre damit zwar hinfällig, aber darüber sehen wir einmal großzügig hinweg). Beide sehen etwas anderes, zumindest unterschiedliche Farben. Hat nun einer der beiden Astronauten ein Wahrnehmungsproblem mit seinen Augen (zugegeben, dann wäre er den Job endgültig los, aber lassen wir das), nimmt er die Erde womöglich gar nicht als Kugel wahr, sondern oval. Kommt dieser Astronaut womöglich sogar zum Schluss (bedingt durch den Konsum von zu viel Alkohol, also Kündigungsgrund Nummer 3), dass die Erde in ihrer Form nicht konstant ist, sondern diese stetig wechselt, herrscht endgültig dicke Luft. Und dann ist da ja noch das Kind, gerade mal sieben Monate alt, das der erste Astronaut mit auf den Flug nehmen musste, weil seine Frau den ganzen Monat Spätschicht hat. Dieses Kind hat keine Ahnung, was eine Kugel ist, es versteht auch die Diskussion darüber nicht und vertreibt sich die Zeit lieber mit dem Spielen an seinem Mobile (natürlich, ohen zu wissen, dass es sich um ein Mobile handelt).

Es ist also alles nicht so einfach.

Wobei man so weit nicht einmal gehen muss, man kann sich der Sache mit der Wahrheit auch irdisch nähern, zum Beispiel mit einem Artikel in der „Welt“ aus dem Jahr 2006:

„Aus der Ferne betrachtet, ist die Erde eine Kugel. Richtig. Doch wenn man genauer hinschaut, dann wird klar, dass die Kugel nur eine Idealisierung ist. An den Polen ist die Erde nämlich abgeplattet, sodass man besser von einem Ellipsoid als einer Kugel sprechen sollte.“

Und dann gibt es da ja auch noch die Vordenker unserer Zeit, die von vornherein leugnen, dass die Erde eine Kugel sei. Sie tun das voller Inbrunst und aus der Überzeugung heraus, in Besitz der einzig wahren Wahrheit zu sein und postulieren: „Die Erde ist eine Scheibe!“

Zurück auf der Erde

Die beiden Astronauten kommen nun mit Kind und Mobile wieder zurück auf die Erde und posten ihre Erkenntnisse auf Facebook. Man muss kurz anmerken, dass das Kind auf der Rückreise mit einem Wurmloch in Kontakt geraten ist und auf seltsame Weise plötzlich sprechen und schreiben kann. Unsere drei Helden posten auf Facebook:

A: „Die Erde ist eine Kugel.“

B: „Die Erde ist ein oval.“

C: „Was ist eine Kugel?“

Und dann kommt noch der Experte vor seinem Rechner hinzu, der seinerseits auch ohne Raumschiff zum Schluss kommt:

D: „Die Erde ist eine Scheibe.“

Die Corretiv-Leute stecken jetzt echt in der Klemme. Sie haben ja keine Ahnung, dass die beiden Astronauten Astronauten sind und ihre Erfahrungen aus dem All schildern. Vom Alkoholproblem des zweiten Astronauten wissen sie auch nichts, und die Sache mit dem Kind und dem Wurmloch ist ihnen natürlich ebenfalls nicht bewusst. Lediglich den vierten Experten erkennen sie sofort als Verfasser von „Fake News“.

Man kann natürlich auch weniger fantasievolle Unterstellungen formulieren, zum Beispiel die von Paul Schreyer in seinem deutlich ernsteren Artikel auf Telepolis:

„Russland hat die US-Wahlen manipuliert.“

„Die Anschläge von 9/11 waren ein Inside Job.“

„Assad hat Giftgas gegen sein eigenes Volk eingesetzt.“

„Den Bürgerkrieg in der Ostukraine hat nicht Moskau begonnen, sondern Kiew.“

An dieser Stelle wird es wirklich ernst und wirklich schwierig. Denn es handelt sich genau genommen um Behauptungen. Wer also will beurteilen, ob sie korrekt sind oder nicht?

Correctiv ist letztlich zum Scheitern verurteilt, und spätestens wenn dieser komische Kreter daherkommt und sagt: „Alle Kreter lügen!“, ist endgültig Schluss mit der Wahrheit.

Und das ist nicht gelogen!

Oder?

