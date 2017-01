Anschläge: Niemand überfährt mit einem Lastwagen unsere Werte

„Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient.“

Joseph Marie de Maistre



Es war Henning Venske, der dieses Zitat kürzlich in seinem aktuellen Programm ein wenig abänderte und so formulierte: „Jedes Volk hat die Verbrecher, die es verdient.“

Darüber sollten wir nachdenken. Dringend. Doch wir tun es nicht. Zumindest nicht, wenn die Täter aus der Fremde kommen (und auch bei unseren eigenen sind wir eher träge). Wir sehen die Taten von Menschen, wir verurteilen sie, wollen die Täter wegschicken, weil sie unsere Werte, unsere Freiheit, unser Menschenbild nicht anerkennen (Begrifflichkeiten übrigens, über die man ebenfalls dringend einmal sprechen müsste!). Wir hoffen, dass wir friedlich(er) leben können, wenn sie nicht mehr hier sind, diese Verbrecher, dass das Problem dann verlagert wird, verlagert dorthin, wo die Übeltäter herkommen, wo wir nichts damit zu tun haben (ein fataler Irrtum!) Doch so einfach ist es natürlich nicht. Zumal die Aspekte von Ursache und Wirkung komplett ausgeblendet werden. Ich schrieb kürzlich einen Text über Fluchtursachen, darüber, dass die Politik sie gern als Wort benutzt, aber nicht benennt. Im weitesten Sinne geht es auch in diesem Text darum, aber diesmal sollen nicht die Gründe für die Flucht das Thema sein, sondern die für die Taten, die hier verübt wurden und werden. Denn auch bei diesen werden die Beweggründe nicht beleuchtet, nicht einmal dezent angestrahlt. Schlimmer noch: Es werden Tatmotive konstruiert, die wenig glaubwürdig sind.

Täter gleich Täter?

Nun müsste man mit der Frage beginnen, ob jeder Täter, der ein Verbrechen verübt, von uns gleich behandelt wird, gleich beurteilt wird, gleich bewertet wird. Ob es seine Tat ist, die wir verabscheuen oder seine Motivation dahinter. Wir sind der Meinung, dass es natürlich seine Tat ist, doch wir gestehen uns offen oder insgeheim hier und da auch ein, dass es seine Herkunft, sein Glaube, seine Kultur, sogar seine Hautfarbe oder seine Sprache ist, die Einfluss auf die Tat nimmt. Schließlich lesen wir regelmäßig von Menschen ausländischer Herkunft – vornehmlich von Menschen, die bei uns Schutz suchen -, die Straftaten verüben (dazu weiter unten mehr). Ob das Übergriffe an Silvesterfeiern sind oder Lkw-Fahrten in einen Weihnachtsmarkt, ist eher zweitrangig, wir vermuten Undankbarkeit, nehmen wir doch die Schutzsuchenden auf und versuchen, sie zu integrieren, ihnen eine Zuflucht zu sein. Die Motivation der Täter, so scheint es, muss (oder könnte zumindest) etwas mit der Herkunft, der Mentalität, der Religion zu tun haben. So leiten wir her.

Das liegt an Zweierlei: Erstens erleben wir eine selektive Wahrnehmung, sie wird uns auf dem Silbertablett präsentiert. Der Großteil der Medien nimmt Verbrechen inländischer Täter in den letzten Jahren einfach weniger wahr, und es ist zu vermuten, dass die Leserzahlen und Klickraten dafür sprechen, Straftaten von Geflüchteten bevorzugt in die Berichterstattung einzubeziehen. Der Effekt ist ist so simpel wie der, den wir alle kennen, wenn wir uns ein neues, vielleicht rotes Auto kaufen. Wir registrieren eine Weile besonders viele rote Autos des gleichen Fabrikates in unserer Umgebung, selektieren also, denn die Anzahl roter Autos nimmt ja nicht zu.

Das funktioniert mit Straftaten genauso gut. Solange unser Fokus weiterhin auf das Thema gelenkt wird – und das wird er -, bleibt die selektive Wahrnehmung erhalten. Im Falle unseres neues Autos erledigt sich das von selbst, bzw. wir sind es, die es erledigen, weil wir einfach irgendwann nicht mehr darauf achten, wie viele Autos unseres Fabrikats und unserer Farbe unterwegs sind. Es verliert an Bedeutung. Die Medien erinnern uns jedoch stetig daran, nicht zu vergessen, die selektive Wahrnehmung weiterhin zu praktizieren.

Und zweitens werden die verübten Verbrechen heute anders „verpackt“. Ein Amokläufer war früher ein Amokläufer, ein Attentäter ein Attentäter. Heute dagegen werden „Anschläge“ verübt, besser und klarer ausgedrückt sogar „terroristische Anschläge“ oder „Selbstmordattentate“. Und in der Regel dauert es auch nicht lange, bis der „Islamische Staat“ (IS) sich publikumswirksam zu welcher Tat auch immer bekennt. Es mag zynisch und der Ernsthaftigkeit des Themas nicht angemessen erscheinen, aber man könnte fast vermuten, dass der IS vorsorglich einen Musterbrief verfasst hat, der bei Bedarf als Serienbrief in die Welt hinausgeschickt wird. Der Tenor: „Ja, das waren wir, wir haben Euch diesen Terroranschlag geschickt!“

Doch ist das so?

Organisierter Terrorismus und Einzeltäter

Sicher kann man an dieser Stelle Zahlen und Statistiken bemühen, um die Zahl von Terroranschlägen der letzten Jahre zu dokumentieren. Im „“blog.zeit“ ist nachzulesen:

„Zwischen 2001 und 2014 starben weltweit 108.294 Menschen durch Terror, davon 420 in Westeuropa. Allein im Irak waren es mehr als 42.000, in Afghanistan, Pakistan und Nigeria ist die Zahl auch noch fünfstellig.“

Diese Zahl sollte die europäische Terrorangst eigentlich etwas relativieren. Sie zu interpretieren wird jedoch noch schwieriger, wenn man über die Definition von „Terror“ nachdenkt. Denn genau genommen waren es vornehmlich Einzeltäter, die ihre Taten verübten. Organisierte Anschläge größeren Ausmaßes gab es zwar, doch ihre Zahl hält sich in überschaubaren Grenzen. Immerhin sind weder Atomkraftwerke angegriffen worden (die ja durchaus Schwachstellen haben), noch sind Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft Opfer von organisiertem Terror geworden. Auch wurden Versorgungswerke nicht ausgeschaltet oder das Finanzsystem angegriffen, es wurden keine Flughäfen in die Luft gejagt, keine Regierungssitze torpediert. All das sind kollektive Anschlagsziele, die zu Teilen schlecht geschützt sind oder schlecht geschützt werden können.

Im Gegenteil, wenn an vermeintlichen Terroranschlägen mehr als eine Person beteiligt war, dann kann man das – zumindest in Europa – schon als Besonderheit werten. Der große, umfassende und perfekte inszenierte Terroranschlag auf die Massen blieb also weitgehend aus. Das verwundert schon. Denn wenn der IS und andere Terrororganisationen wirklich so wirksam sein sollten, wären doch Anschläge, die unsere grundsätzlichen Funktionen stören oder zerstören, viel naheliegender. Aus der Sicht einer Terrororganisation ist der Tod einiger Menschen durch einen Mann, der in einen Weihnachtsmarkt rast, doch weit weniger effizient als ein Anschlag auf ein deutlich größeres Ziel, das zudem noch das Funktionieren der Gesellschaft insgesamt betrifft.

Das ausgeblendete ursprüngliche Ereignis

Kommen wir also Ursache. Und zur Wirkung. Alleine im Irak-Krieg starben seit Beginn des Krieges – je nach Quelle – zwischen 150.000 und mehr als eine Million Menschen seit 2003. Wie gesagt: im Irak-Krieg, nicht weltweit, wie die Zahlen der Terroranschläge weiter oben aussagen. All diese Toten hatten Familien, Freunde, Kollegen. Klammern wir für einen Moment andere Länder aus und reduzieren unseren Blick auf den Irak, muss man von einer enormen Zahl an direkten und indirekten Opfern des Krieges ausgehen. Dieser Krieg muss als Ursache dessen betrachtet werden, was dann folgte – Flucht, Hunger, Vergewaltigung, Folter, Hinrichtungen, Tod – als Wirkung. Aus der Wirkung wiederum folgen Konsequenzen, die sich sehr unterschiedlich äußern. Die einen ziehen sich zurück, werden still, melancholisch oder depressiv. Andere entwickeln Wut und Hass. Selbst wenn wir von „nur“ 150.000 Toten ausgehen, ist die Gefahr einer Form der Gegenwehr ausgesprochen hoch.

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass in der allgemeinen Berichterstattung und bei den Statements der Politik Ursache und Wirkung – eigentlich recht eindeutige Betrachtungen – regelmäßig neu und falsch interpretiert werden. Da wird die Tatsache, dass Menschen auf der Flucht zu uns kommen wollen, als Ursache interpretiert, der Schutz der Grenzen wird als Wirkung bezeichnet. Die Flucht wird also als aktives Verhalten bezeichnet, Grenzschließungen und andere Maßnahmen als reaktives Verhalten. Das ist absurd, denn wären die Menschen nicht in die Lage versetzt worden, ihr Land verlassen zu müssen, wäre es nicht zu Problemen mit der Unterbringung und Integration gekommen, die Grenzen hätten nicht gesichert werden müssen. Lässt man also in der Aufzählung von Ursache und Wirkung das ursprüngliche Ereignis weg – und genau das geschieht regelmäßig -, entsteht ein falsches Bild. Ein Bild, das in den westlichen Bevölkerungen wiederum Abwehrmechanismen entstehen lässt, sie fühlen sich von außen bedroht, statt zu sehen, dass die ihr Land verlassenen Menschen ihrerseits vor Bedrohungen flüchteten. Bedrohungen, an denen die Länder, in die geflüchtet wird, maßgeblichen Anteil haben.

Die Rache als Tatmotiv

„Rache ist eine Handlung, die den Ausgleich von zuvor angeblich oder tatsächlich erlittenem Unrecht bewirken soll. Von ihrer Intention her ist sie eine Zufügung von Schaden an einer oder mehreren Personen, die das Unrecht begangen haben sollen. Oft handelt es sich bei Rache um eine physische oder psychische Gewalttat.“

So nachzulesen bei Wikipedia. Es liegt nahe, dass Attentäter, die aus Kriegsgebieten kommen, in erster Linie aus Rachegefühlen heraus handeln. Sie haben sich ihr Schicksal nicht ausgesucht, meist auch nicht ihren Aufenthaltsort, sie sind in einer Situation, für die sie andere verantwortlich machen, was ja auch den Tatsachen entspricht. Es ist an dieser Stelle wenig hilfreich und zielführend, würde man jetzt beispielsweise das Innenleben von Anis Amri psychologisch auseinanderzunehmen, dazu fehlt mir auch das nötige fachliche Wissen. Aber die Vermutung, Amri habe es auf unsere „Werte“ abgesehen (wie auch immer man die definieren mag), ist mehr als unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist tatsächlich, dass er aus der Motivation der Rache oder ähnlicher Gefühle heraus gehandelt hat. Das relativiert oder entschuldigt seine Tat nicht, es taucht aber die Gründe für die Tat in ein anderes Licht. Und es lässt nicht mehr den Schluss zu, dass es sich beim Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Berlin um einen Terroranschlag gehandelt hat. Somit wäre Amris Tat die eines Straftäters, nicht eines Terroristen.

Nun könnte man fragen, wo da der Unterschied liegt. Er liegt in den sich daraus ergebenden Konsequenzen, dem Bewerten seiner Tat. Es ist schon etwas anderes, ob ein Terrorist einen Anschlag verübt, um ins Herz unserer Gesellschaft zu treffen und sie gezielt zu stabilisieren. Oder ob ein Mensch – aus welchen genauen Gründen auch immer – in eine Menschenmenge rast. Für die Opfer macht das keinen Unterschied, sie reagieren vermutlich so, wie es weiter oben nachzulesen ist, als es um die Kriegsopfer im Irak ging:

„Die einen ziehen sich zurück, werden still, melancholisch oder depressiv. Andere entwickeln Wut und Hass.“

Womit sich der Kreis schließt. Im besten Fall entwickelt man jetzt ein Gefühl dafür, wie Opfer reagieren und was für Folgen dies haben kann. Das hat jedoch mit Terrorismus erst einmal nichts zu tun.

Fehlt allerdings der terroristische Hintergrund, lassen sich radikale Gegenmaßnahmen schlechter „verkaufen“. Wegen der „klassischen“ Morde, die jedes Jahr hierzulande verübt werden – im Jahr 2015 immerhin knapp 300, wir erinnern uns zum Vergleich an die 420 Opfer von Terroranschlägen in Europa zwischen 2001 und 2014 -, wird schließlich auch nicht das ganze System oder die Rechtsprechung auf den Kopf gestellt.

Das Verständnis für Rache als Gedankenexperiment

Bei Licht betrachtet ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Integration ausländischer Menschen in eine ihnen fremde Gesellschaft eine Herausforderung darstellt, egal wo. Unterschiede in Kultur, Religion, Sprache und Politik können zu Konflikten führen, die mal besser, mal weniger gut gemeistert werden. Problematisch ist jedoch die Stoßrichtung, die grundsätzliche Tendenz, die immer wieder zutage tritt. Aus der Herausforderung Integration wird immer wieder ein Bild des kategorischen Scheiterns gezeichnet, misslungene Integration wird generalisiert. Darauf haben Politik und Medien erheblichen Einfluss. Ein wenig deutlicher wird das vielleicht, wenn man sich auf ein kleines Gedankenexperiment einlässt. Stellen Sie sich vor, Sie lesen in einer Zeitung folgenden Text:

„Ahmed K. war Familienvater, Ehemann und Lehrer in Syrien. Er engagierte sich in Ehrenämtern, trainierte eine Jugendfußballmannschaft und galt in der Nachbarschaft als freundlich und umgänglich. Das Leben schenkte Ahmed K. einst zwei Töchter. Dann aber wurden sie aus dem Leben gerissen. „Rebellen“ waren gekommen, ins Haus der Familie von Ahmed K. eingebrochen und haben ein regelrechtes Massaker angerichtet. K. musste zusehen, wie vor seine Augen zunächst seine Töchter, dann seine Frau getötet wurde. Sein eigener Mörder rief auf Englisch „Sieg für die Demokratie in Syrien“, bevor er auf Ahmed K. schoss. Doch der Schuss tötete K. nicht, sondern verletzte ihn nur schwer. Völlig geschwächt und verzweifelt schaffte es K. in ein Nachbarhaus, wo er versorgt wurde. Einige Monate später kam er als Flüchtling in Deutschland an.

Ahmed K. erfuhr, dass seine Familie mit Waffen der Firma Rheinmetall getötet wurde. Er las über die Destabilisierung Syriens durch die Amerikaner, er fand heraus, dass die „Rebellen“ in Wahrheit durch die USA aufgebaut und finanziert wurden. Ahmed K. erfuhr noch mehr, und so wurde aus seiner tiefen Trauer über den Verlust seiner Familie ein anderes Gefühl: Hass. Er begann, auf Rache zu sinnen. Ein paar Wochen später raste K. mit einem Auto in ein Straßenfest und tötete insgesamt 15 Menschen. Er selbst starb, als er sich nach der Tat in den Kopf schoss.

Die Bundesregierung war erschüttert über die Tat von Ahmed K. Nachdem sie den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl ausgesprochen hatte, fügte sie hinzu, dass es nun darum gehen müsse, ähnliche Taten in Zukunft zu verhindern. Ein Regierungssprecher sagte, dass die Politik deutscher Waffenexporte jetzt auf den Prüfstand müsse. Man müsse zudem über die aggressive Destabilisierungspolitik diskutieren und alles dafür tun, dass andere Länder nicht aus Gründen der Bereicherung (sprich: Ressourcen) oder aus anderen Beweggründen angegriffen werden dürfen. Die Tat von Ahmed K. – so hieß es aus dem Kanzleramt – müsse uns allen eine Warnung sein. Denn sie mache deutlich, wohin Expansion und Aggression führen. Auch in den sozialen Medien wurde der Fall heftig diskutiert. Beinahe einhellig setzte sich die Meinung durch, dass diese Amokfahrt zu verhindern gewesen wäre, wenn Ahemd K. seine Familie nicht verloren hätte. An der Pinwand von Rheinmetall wütete ein wochenlanger Shitstorm, das Unternehmen zeigte sich erschüttert und versprach, die Unternehmenspraxis zu ändern. Die meisten Kommentatoren wollten dem nicht glauben, einer frage: ‚Und wie soll das gehen? Wollt Ihr jetzt anfangen, Schokolade herzustellen, oder was?‘ Der Kommentar blieb unbeantwortet.“

Kaum vorstellbar, so einen Artikel in der FAZ, im Spiegel oder in der WELT zu lesen. Noch unvorstellbarer die Reaktion der Bundesregierung, und auch dass in den sozialen Netzwerken so wie im fiktiven Artikel reagiert wird, klingt geradezu abenteuerlich. Doch so abenteuerlich ist das gar nicht.

„Die Prophezeiung des Ereignisses führt zum Ereignis der Prophezeiung.“

Paul Watzlawick

Täglich wird uns prophezeit, dass Integration zum Scheitern verurteilt ist. Dass tödliche Straftaten terroristische Akte sind und dass „Terror“ und „Flüchtlinge“ zusammen gehören. Doch diesen Zusammenhang gibt es faktisch nicht, er ist einfach nicht haltbar. Aus kleinen Ausschnitten wird ein großes Bild entworfen, das Gültigkeit haben soll. Nur selten werden Flüchtlinge verbal pauschal als Terroristen bezeichnet, aber zwischen den Zeilen werden Flüchtlinge wiederholt mit dem Terrorismus in Verbindung gebracht.

Ein Beispiel: „Nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime.“

Es ist ein bisschen wie bei der Aufforderung, nicht an den Eiffelturm zu denken. Sie führt dazu, genau das zu tun, was wir eigentlich unterlassen sollten.

Würden tatsächlich die Medien und die Politik die Zusammenhänge so oder so ähnlich darstellen, wie im fiktiven Text formuliert, und würde diese Tendenz über Wochen oder Monate aufgebaut und fortgesetzt, kann man davon ausgehen, dass die allgemeine Stimmung im Lande eine andere wäre, denn es ist nicht schwer, Kollektive in eine bestimmte Richtung zu bringen. Im Übrigen wären Diskussion über gescheiterte Integration in diesem Falle wahrscheinlich keine, die in Debatten über „Werte“ (da sind sie wieder) enden und zu Gesetzesverschärfungen und Grenzschließungen führen würden. Der Blick insgesamt wäre womöglich differenzierter.

Aber solange Straftaten grundsätzlich mit Terror gleichgesetzt werden, um daraus politischen Nutzen zu ziehen und solange misslungene Integrationsversuche mit der Weigerung der Eingliederung ganzer Völker oder Religionsgemeinschaften assoziiert werden, wird sich der Hass weiter ausbreiten können. Und solange wird nicht damit aufhören, andere Länder zu überfallen, auszubeuten und den Tod zu exportieren, werden wir ein Problem haben.

Denn jedes Volk hat die Verbrecher, die es verdient.

Bild: victoria white2010